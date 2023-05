Kevin Constantine 25 játékossal indult Tamperéba, a keretben hét fehérvári játékos kapott szerepet, Horváth Dominik, Terbócs István, Erdély Csanád, Hári János, Stipsicz Bence, Horváth Milán és Bartalis István utazhatott a csapattal. A válogatott kemény, hathetes felkészülésen van túl, ahol ugyan az eredmények nem biztatóak, de a mutatott játék, főleg az utóbbi két mérkőzésen már reményt keltő volt. Szlovénia és Kanada ellen is egyre jobban muzsikált az együttes.

– Nem volt túl sok helyünk és időnk, nyomtak minket, hasonló játékot játszottak mint mi. Fel voltunk erre készülve, egy nagyon jó mérkőzést játszottunk – vélekedett a kanadaiak elleni derbiről Terbócs István. – Kemény öt-hat hét áll mögöttünk, nekem közben volt egy enyhe vállsérülésem is, ez miatt két hetet ki kellett hagynom. Kemény volt, mi Volán játékosok tudtuk, hogy mire számíthatunk, rengeteg mentális felkészülés volt, a jégen pedig fizikálisan is ki lett préselve belőlünk minden. Készen állunk a világbajnokságra, mindenkiben leülepedett a taktika, mindenki tudja mi a dolga és azt fogja csinálni.

– Ez volt messze a legjobb felkészülési mérkőzésünk. Úgy éreztem, hogy sok helyzetben bent tudtuk tartani a korongot a támadó harmadba és azokat a figurákat játszottuk, amelyeket szerettünk volna. Akadtak olyan momentumok, amikor nem látszódott akkora különbség a két csapat között, azt gondolom, ez hízelgő számunkra. Energiaszintben is tartottuk velük a lépést, ami dicséretes. Ki kell emelni azt is, hogy a speciális egységeink is jól működtek, emberelőnyben, és-hátrányban is megvolt a megfelelő teljesítményünk. Örülök, hogy megörvendeztettük a hazai közönséget gólokkal és jó védekezéssel. Nyilván azért látszik a tudásbeli különbség a két csapat között, de harcossággal nem volt probléma – nyilatkozta Erdély a juharlevesek elleni találkozóval kapcsolatban.

A világbajnokság már pénteken kezdetét vette, a mieink szombaton délután 15.20-kor Dánia ellen kezdik meg a szereplésüket, majd másnap az Amerikai Egyesült Államok gárdája lesz az ellenfél. Összesen hét találkozó vár Erdélyékre Finnországban, erre a menetre készítette fel a játékosokat a hosszú edzőtábor is.

– Ahogy ment előre a hathetes felkészülés, úgy játszottunk egyre jobb ellenfelekkel egyre jobb mérkőzéseket. Most az eredménysort magunk mögött hagytuk, a világbajnokságon a hét találkozón kell megmutatnunk azt, amit Kanada ellen is megmutattunk, hogy mire képes ez a válogatott és ezek a játékosok. Az erősségünk az lehet majd a tornán, hogy miénk volt az egyik, ha nem a leghosszabb felkészülés, és a csapat magja régóta együtt játszik, ilyen egység nem biztos, hogy van máshol az A-csoportban. Nekem biztosan ez volt a leghosszabb és legkeményebb válogatottbeli edzőtáborom. Meccsszámban is ez a legkomolyabb, de a taktika elsajátítása érdekében erre szükség is volt. Augusztusban kerültünk össze legelőször, az azóta eltelt szünetek és a munka célja a legjobb felkészülést az elit-világbajnokságra. Biztos, hogy óriási győzni akarás lesz minden együttesben, főleg az első mérkőzéseken. A dánoknak is nagyon jó csapatuk van, az előző években több nagy csapatot is meg tudtak lepni. Taktikában nagyrészt hasonlóra készülünk, mint Kanada ellen, de nyilván kielemezzük a speciális egységeiket és a játékuk erősségeit. Szeretnénk tovább vinni a lendületünket.