MOL Fehérvár FC - Zalaegerszegi TE FC 3-0 (2-0)

MOL Aréna Sóstó, 6237 néző. Vezette: Pintér Csaba (Vígh-Tarsonyi, Szalai)

MOL Fehérvár FC: Kovács D. - Bese, Csongvai, Stopira, Heister - Flores, Makarenko (Alef, 80.) - Kastrati, Dárdai (Christensen, 80.), Schön (Houri, 69.) - Kodro (Katona M., 73.). Vezetőedző: Bartosz Grzelak

ZTE FC: Demjén - Bedi (Meshack, a szünetben), Mocsi, Kálnoki-Kis (Lesjak, 40.), Csóka Dániel - Németh D. (Mim, 60.), Huszti A., Szendrei (Papp Cs., 72.), Kovács B. - Ikoba (Klausz, a szünetben), Szalay Sz. Vezetőedző: Boér Gábor

Gól: Kodro (3. - tizenegyesből, 49.), Kastrati (39.)

Sárga lap: Kovács B. (17.), Kálnoki-Kis (30.), Szalay (42.), Huszti (75.), Mim (78.)

Csak a szív számít! - Találóan fogalmazott a bajnokság utolsó előtti fordulóját megelőzően Dárdai Palkó. A kiesés elől menekülő MOL Fehérvár FC támadója a csapat teljesítményének éppen azon alkotó eleméről beszélt, ami mostanában mintha hiánycikk lett volna sóstói öltözőben. Nem volt más út, csak a győzelem, csak így maradhatott esélye a Vidinek a bennmaradásra.

Székesfehérvár Önkormányzata és a klub közös akciójának volt eredménye, hiszen sokan éltek az ingyenes belépés lehetőségével, nagyobb erő sugárzott a lelátókról a Vidi-játékosok felé, ráadásul az RBD ultra-kockája is korláttól korlátig húzódott a kapu mögött.

Rögtön a találkozó elején be is köszönt a tábornak Dárdai Palkó, erőszakos egyéni megmozdulása révén került helyzetbe, lövése a kapu fölött szállt el. Nagy elánnal rohant a Vidi - végre. A 2. percben Kodro ugratta ki Schönt, akit Mocsi buktatott, amikor a tizenhatoson belülre lépett. Megint Kodro állt a labda mögé a tizenegyeshez. Sokat kellett várnia, míg minden lábat a tizenhatos vonalán kívülre terelt Pintér játékvezető, a bosnyák csatár feszült volt, nagyokat fújtatott, de mikor jelt kapott, higgadtan helyezett a kapu jobb oldalába, 1-0. A Mezőkövesd ellen két fordulóval korábban sorsdöntő tizenegyest hibázó Kenan Kodróból hatalmas érzelmek törtek ki a gólöröm közben. A lelkesedéssel most nem volt gond egyik csapattársnál sem, s a játék is ült. Makarenko remekül futtatta a jobb oldalon Kastratit, középen Dárdai le is hagyta védőjét, de a beadást lefülelte Demjén kapus. A 18. percben a semmiből, pontosabban egy fehérvári védelmi hibából került helyzetbe Németh Dániel, lövése pillanatában azonban Csongvai és Kovács D. közös erővel szerelték. A Vidi visszahúzódott, a játékrész derekán a zalaegerszegiek birtokolták többet a labdát, de nagy veszélyt nem alakítottak ki. Fél óra telt el a meccsből, mikor megint lendületesebbé vált a hazaiak futballja. A 31. percben Flores húzta meg a jobb oldalon, parádés volt a beadása, Csongvai fejese nem kevésbé, Demjén nagyot nyújtózva tolta szögletre a labdát a léc alól. A 39. percben aztán végre megrúgta a másodikat is a Vidi. Makarenko adott zseniális labdát, Kastrati lépett ki, s a kifutó Demjén lábai között perdített a hálóba, 2-0. A félidő zárása előtt pontot tehettek volna a fehérváriak a meccsre, Kastrati és Schön iramodtak meg, a koszovói szélső azonban elügyetlenkedte a ziccert. Válaszul Ikoba csúsztatott Kovács Dániel kezébe.

A szünetben Boér Gábor kettőt is cserélt, Meshack meg is forgatta a Vidi védőit, lövése azonban gyengére sikeredett. Négy percen át csordogált a játék amúgy a fordulás után, így Dárdai könnyen pöröghetett fel a jobb oldalon. Beadása tűpontos volt, Kenan Kodro közelről fejelhetett a léc alá, immár 13. gólját jegyezte a bajnokságban, 3-0. Az érdemi kérdésekre megadta a választ a Vidi: tud harcolni, ha kell, no meg mérkőzést nyerni. A 70. percben azért Kovács Dánielnek is akadt dolga, előbb a korábbi csákvári középpályás, Mim Gergely távoli lövését védte bravúrral, majd egy jobb oldali szögletnél kellett biztosítania. A zalaegerszegiek játékában nem volt átütő erő, a fehérváriak pedig nem rohantak előre, őrizték előnyüket. A legvégén megint Mim riogatott, Kovács-kapus védett vetődve. Az ellentámadásból Kastrati iramodott meg, de pontatlanul passzolt középre.

A MOL Fehérvár FC ezzel a győzelemmel időlegesen ellépett a kieső helyről, megelőzte a Honvédot, azonban a kispestiek vasárnap a Mezőkövesddel meccselnek.