A két csapat szerdán már összemérte erejét, akkor még zárt kapuk mögött, a létesítmény „tesztje” zajlott. A találkozón a vendégek a fehérvári Anze Kuralt vezetésével 4-0-ra nyerte, ezzel a mieink a kilencedik felkészülési mérkőzésükön a nyolcadik vereségüket szenvedték el. Igaz, az eredményeket nem most kell hozni, hanem majd a május közepén kezdődő világbajnokságon Finnországban.

Csütörtökön a keretben ismét jó néhány fehérvári kapott helyet, Hári János, Stipsicz Bence, Erdély Csanád, Bartalis István, Terbócs István és Horváth Milán is ott volt a jégen. Az első helyzet a szlovénok előtt adódott, Gregorc próbálta oldalról, éles szögből átverni Rajnát, de a magyar hálóőr résen volt, majd Pance is lőtt középről, de ebből sem lett különösebb baj. Kellett négy perc, mire a magyarok is feléledtek, Nagy Gergő veszélyes kísérlete levágódott a blokkról. Picivel később Garát beadása Nagy Krisztiánról pattant majdnem be, Kroselj sajnos még időben reagálni tudott. Hét perc eltelte után emberelőnybe került Magyarország, és majdnem gyorsan gólra is lett váltva a fór, Sofron lövése mát túljutott a kapuson, de a védők kivágták még a gólvonal előtt. Ám csak késleltetve lett a magyar vezetés, Vincze közelről értékesített egy kipattanót, 1-0. Nem sokáig vezettek a mienk, a harmad közepén Tomazevic éles szögből talált be, 1-1. Nyolc perccel a játékrész vége előtt ismét öt a négy ellen támadhatott Kevin Constantine alakulata, de aztán Sebők szabálytalansága után ez a lehetőség tova szállt, sőt később kettős emberelőnyben már a vendégek támadhattak több mint két percig. A sok hátrányt nem úsztuk meg, Drozg közelről bekotort egy pakkot, 1-2.