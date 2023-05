KÖZÉP CSOPORT

Iváncsa KSE (1.) – Hódmezővásárhelyi FC (2.) 4-1 (1-1)

Vezette: Juhász Bálint

Iváncsa KSE: Varga Á. - Madarász B., Nyul, Aradi, Jova (Salacz) – Sili (Suszter), Kercsó (Fehér), Kovács S., Aradi, Vallejos, Horváth B. – Bányai. Vezetőedző: Tóth András.

Hódmezővásárhelyi FC: Deczki – Ondrejó, Bogdán (Pesuth), Hunya, Szabó P. - Irmes (Barta), Zana, Zámbori, Juhász J. - Rabecz (Vastag). Vladul. Vezetőedző: Antal Krisztián.

Gól: Vallejos (32., 51.), Nyul (80.), Aradi (85.), ill. Vladul (41.).

Kiállítva: Antal K. (81.)

A 32. percben Vallejos Dominique egy visszagurított labdát lőtt be 16 méterről a vendégvédők közül, 1-0. A 41. percben egy szélről elvégzett, beívelt szabadrúgást Stefan Vladul továbbított a kapuba, 1–1. Az 51. percben Vallejos lőtt nagy gólt, közel 40 méterről szánta el magát lövésre, a szitáló labdát nem tudta hárítani Deczki Máté, 2–1. A 80. percben Nyul Krisztián volt eredményes egy vendégek által vitatott eset után. Ezt követően a HFC reklamáló vezetőedzőjét kiállította a játékvezető. A 85. percben Aradi Csaba állította be a végeredményt, majd kezdődhetett a csapat bajnoki címének megünneplése, 4-1.

PTE-PEAC (6.) – Dunaújváros FC (8.) 1-0 (0-0)

Vezette: Dobai János

PTE-PEAC: Győri – Wieland (Bachesz), Forró, Tóth M. (Bohata), Bischoff – Archie, Temesvári, Kása (Gelencsér), Varga B. (Than) – Berdó, Makai (Keresztes). Vezetőedző: Lőrinc Antal

Dunaújváros FC: Molnár L. – Tóth Á. (Katona), Leidl, Németh K., Hegedűs K. – Székely B., Stampfel, Szepessy R., Perjési – Marlen (Gál B.), Vajda. Vezetőedző: Dobos Barna

Gól: Makai (65.).

Ünnepelhetett az Iváncsa KSE, 2021 után másodszor is aranyérmes a csapat az NB III Közép csoportjában

Fotó: A klub

NYUGATI CSOPORT

Puskás Akadémia FC II. (4.) – ZTE FC II. (15.) 0-0

Vezette: Práth Dávid

PAFC II.: Gazdag M. – Koch, Demeter, Fodor, Kun – Czár, Bakos (Szabari) – Schneider (Jablonszkij), Dimitrijev (Piscsur), Noel (Kapus) – Magasföldi. Vezetőedző: Nagy Ádám

ZTE II: Németh E. – Jóna, Dóczi, Király (Dobos), Klausz (Varga L.) - Tullner, Bedő (Csóka), Mulasics (Dézsenyi), Papp Cs. – Krivotcsuk, Bolla B. Vezetőedző: Koller Zoltán

Az NB I-es tartalékcsapatok összecsapásán a zalaiak álltak közelebb a győzelemhez, kétszer is eltalálva a kapufát. A házigazdáknál hárman is debütáltak, rögtön kezdőként lépett pályára, és nem okozott csalódást Schneider Nándor, Kun Olivér, valamint Dmitro Dimitrijev sem.

Gyirmót FC Győr II. (14.) – Móri SE (19.) 1-1 (1-1)

Vezette: Drabon Barnabás

Gyirmót FC Győr II.: Kecskés – Görcs (Süveges), Wágenhoffer, Lányi, Babayigit - Tarsoly, Nagy K., Bagó, Szűcs P. (Gönye) - Rátonyi, Dán (Szatmári). Vezetőedző: Ördög József.

Móri SE: Kovács D. – Jancsó (Tar), Kuczi (Végvári), Sötét, Tölgyesi (Ferencz) - Zsédely, Kovács K., Hajdú (Gosztonyi) Szombati (Paulik) – Varga B., Bozai B. Vezetőedző: Bozai Attila.

Gól: Nagy K. (27.), ill. Varga B. (13.)

A 13. percben egy kipattanó labdát Varga Balázs 11 méterről a kapu közepébe lőtt, 0-1. A 27. percben Nagy Kristóf megverte ellenfelét az ötös sarkánál, majd 8 méterről a bal alsó sarokba rúgta a labdát, 1-1.

Technoroll Teskánd KSE (18.) – Mol Fehérvár FC II. (11.) 4-2 (2-0)

Vezette: Papp Ádám

Technoroll Teskánd KSE: Pergel - Gyarmati, Bekő, Vert, Szinay (Szökrönyös) – Nagy R., Kovács Z. (Sipőcz), Bontó, Fábián (Horváth J.) – Kiss Á., Szabó M. Vezetőedző: Pergel Attila

Mol Fehérvár FC II.: Gergely - Gyenti, Horváth G., Lencsés, Berekali (Mohai) – Hodzic F. (Urbán), Husvéth (Balla K.) – Csepregi (Balogh M.), Ambach, Babos – Tóth T. V. (Cserkuti-Németh). Vezetőedző: Imrik László

Gól: Szabó M. (51., 84.), Szinay (17.), Nagy R. (37.), ill. Babos (60.), Urbán (81.)

A 17. percben Szinay Bendegúz 18 méterről lőtt a jobb alsó sarokba, 1-0. A 37. percben közelről vette be a piros-kékek kapuját, 2-0. Az 51. percben Szabó Martin számára nem okozott gondot ziccere értékesítése, 3-0. A 60. percben Gyenti Kristóf beadását Babos Bence fejelte kapura, de Pergel Dávid a felső lécre tolta a labdát, ám a kipattanóra Babos odaért és közelről a hálóba fejelt, 3-1. A 81. percben Balogh szögletéből Urbán Krisztián fejjel vette be a kaput, 3-2. A 84. percben Szabó M. 13 méterről lőtt a hosszú alsó sarokba, 4-2.

Érdi VSE (6.) – Bicskei TC (7.) 1-2 (1-1)

Vezette: Szigetvári Márk

Érdi VSE: Kertész – Gubacsi (Fügedi), Fülöp, Gajda, Pallagi, Pintér N. – Kincses (Révész), Morvai, Kürti (Csoma-László), Farkas B. – Pál Sz. Vezetőedző: Ebedli Zoltán

Bicskei TC: Papp - Gaszner, Bozsoki, Vékony, Dankó - Marsa, Dencinger, Hirman (Gálfi) - Savanya, Sóron (Sipos G.), Varga Sz. (Molnár A.). Vezetőedző: Csordás Csaba.

Gól: Morvai (35.), ill. Marsa (29., 51.)

A 29. percben Sóron Tibor cselezgetett a jobb oldalra keveredve, átívelését Varga Szabolcs baloldalról középre emelte, Marsa Leventének, aki egy kis igazítás után a kapu közepébe gurított, 0-1. A 35. percben Morvai Milán 28 méteres szabadrúgásból jól eltalált lövése a kapu bal oldalában kötött ki, 1-1. Az 51. percben Marsa passzolta a labdát a bal oldalra Dankó Mártonnak, aki néhány lépés után beadott, a feladó pedig 8 méterről fejjel a kapuba csúsztatott, 1-2.