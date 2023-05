Egyperces, igen jól megkomponált videóval buzdítja szurkolásra közösségi oldalán a házigazda szurkolóit, azaz minden követ megmozgatna a baranya vármegyei klub, hogy minél többen látogassanak ki a kozármislenyi stadionba az osztályozó első mérkőzésére.

Az NB II újonca a kieső helyen állt márciusban a 25. forduló után, amikor a korábban klubnál sikeresen edzősködő, és a csapattal NB II-es ezüstérmet szerző Márton Gábor visszatért Kozármislenybe. Irányítása alatt a kék-fehérek megtáltosodtak, sorra nyerték a mérkőzéseit, és a 26.-38. fordulókban 20 pontot gyűjtöttek be, kiharcolva ezzel a biztos bennmaradást érő helyet.

Az Iváncsa KSE az utóbbi három idényben kétszer zsebelte be az NB III Közép csoportjában az aranyérmet. A 2020-2021-es szezonban még nem vállalták a magasabb osztályban való indulást, de idén a bajnoki cím megszerzését követően úgy döntött a klub vezetése, hogy az osztályozón kapjon lehetőséget a feljutásra a gárda, és amennyiben itt sikerülne kiharcolni a továbbjutást, akkor ősztől az NB II-es részvételt.

Ne feledjük, ebben az évadban az Iváncsa KSE már többször kivágta a rezet, elég csak a Ferencváros búcsúztatására gondolni a MOL Magyar Kupában, de a folytatásban az NB II-es Budafoki MTE ellen is helyt álltak Tóth András vezetőedző tanítványai. Nem véletlen, hogy az helyi önkormányzat szervezett formában ingyenesen igénybe vehető autóbuszt indít Kozármislenybe szurkolóik számára.