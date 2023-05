A koronázóvárosiak a negyeddöntőben gond nélkül léptek túl a Kecskeméten, 3-0-s összesítéssel, az Egis együttese azonban hatalmasat harcolt a jóval esélyesebbnek vélt Szolnokkal. Az alföldiek a második, a vasiak a hetedik helyen zárták az alapszakaszt, ezért is volt óriási meglepetés, hogy 3-2-vel búcsúztatták a tavalyi kupagyőztest. A fehérváriak jó hangulatban készültek az első, szerda esti randevúra, a napokban több, örömteli hírről számoltak be a klubnál: előbb a bajnokságban, zsinórban tizenegyszer nyertes, a kinevezése óta az NB I-ben meccset nem veszítő szakvezető, Alejandro Zubillaga két évvel meghosszabbította szerződését, majd így tett a válogatott ásza, Vojvoda Dávid is. Utóbbi eleve lényegesen felszabadultabb az utóbbi napokban, mert rendezte anyagi természetű jogvitáját korábbi ügynökével, így a nemzetközi szövetség eltiltása érvényét vesztette, a nyáron visszatérhet a válogatottba, valamint az őszi szereplését sem gátolja semmi a klubjában. A szezon kezdése előtt az albások vezérkara az elődöntőt tűzte ki minimális célul, amit a kék-fehérek gond nélkül meg is valósítottak, ráadásul egyetlen lépésre kerültek a titkon remélt aranycsatától.