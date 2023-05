Sikeres évet tudott maga mögött a Delfin SE, így nagy lendülettel vetették magukat medencébe a fehérvári úszók a Budapest Kupa megmérettetésein is.

2023-ban öt fordulón át versenyezteti a honi utánpótlást, valamint a felnőtt úszókat a Budapest Kupa. A nyári nagyüzem előtt három kört tudtak le a versenyzők, a Dániel András vezette Delfin SE remek eredményeket szállított. A tavalyi korosztályos győztes, Varga Marcell is rajthoz áll ebben a sorozatban, s már most az egyik legeredményesebb úszó a mezőnyben. A harmadik tavaszi forduló után is esélyes a végső győzelemre.

A sorozat harmadik fordulójában 35 klub versenyzői állhattak dobogóra. A legfiatalabbak mellett olimpikonok is szelték a habokat.

A Budapest Kupa tavaszi fordulóinak fehérvári eredményei :

Dániel Réka - 1 negyedik helyezés, 1 hatodik helyezés

Csonka Zsófi - 1 első helyezés, 2 harmadik helyezés, 1 ötödik helyezés, 1 hatodik helyezés

Nyerges Asma - 1 hatodik helyezés

Kiss Petra - 1 második helyezés, 1 hatodik helyezés

Petró Hanga - 2 tizenegyedik helyezés

Dobján Krisztián - 2 második helyezés ,1 harmadik helyezés, 1 negyedik helyezés, 1 ötödik helyezés, 5 hatodik helyezés

Gyémánt Kálmán Bendegúz - 1 harmadik helyezés, 2 negyedik helyezés, 1 ötödik helyezés

Petró Hunor - 2 harmadik helyezés, 3 negyedik helyezés, 1 hatodik helyezés

Sallay Kristóf - 3 első helyezés, 1 második helyezés, 1 negyedik helyezés, 1 ötödik helyezés ,1 hatodik helyezés

Varga Marcell - 5 első helyezés, 3 második helyezés, 5 harmadik helyezés, 1 ötödik helyezés, ugyanakkor megkapta a verseny legeredményesebb versenyzőjének járó kupát is.

- A sok egyéni csúcs elérése mellett, a sportolóink kvalifikációs jogot szereztek az országos korosztályos úszó bajnokságon való indulásra. Az ob-ig még sok verseny áll előttünk, melyekre komolyan készülünk. Sok érem és jó helyezés bent maradt azonban, mivel az egyesület több versenyzője is érdekelt volt az Úszó Diákolimpia Országos döntőjében, ami azonos időben volt a Budapest Kupa versennyel. Emellett sajnos többen betegség miatt nem vettek részt a versenysorozaton - fogalmazott Dániel András, a Delfin SE vezetőedzője.