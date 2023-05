A csaták az egyik fél harmadik sikeréig tartanak, a fehérváriak a hétközi, 105-73-as diadallal 1-0-ra alakították a párharcot. A szerdai meccs egyik legjobbja, a válogatott irányító, Somogyi Ádám jelezte, a szombati derbi biztosan más lesz, a körmendi katlanban senkinek sem könnyű nyernie, elődöntőben pedig különösen nem. Ezzel együtt is optimistán készültek az albások a második ütközetre. A kezdés előtt tíz perccel csak félig telt meg a csarnok, sokan még a főbejárat melletti büfében időztek, a hangszórókból rockzene dübörgött, a hazai B-közép természetesen teli torokból bíztatta a kedvenceket a melegítés alatt is.

Előbb Cakarun, majd DeCosey hármasa szédült le a gyűrűről, Somogyi első büntetője sem ment be, másodjára betalált. Adams betörés után szerzett duplát, aztán nem értek célt a dobások, majd Phimore és Adams kinti kísérlete a hálóba hullt, a vendéglátók első hét pontját az amerikai légiós szerezte, aztán Mitchell is feliratkozott a listára. a túloldalon Philmore volt magabiztos, látványos zsákolása után a hazai kispad időt kért, 9-12. Vojvoda érkezett Pongó helyére, a csapatkapitány kétpontosával tovább nőtt az előny, aztán Ford is beköszönt, magabiztosak voltak a látogatók, nyolc ponttal megléptek. Philmore gyorsan összegyűjtött tíz pontot, majd leült pihenni, Diong váltotta, kisvártatva visszatért Pongó és szóhoz jutott Takács Milán is. Diong egyik büntetőjét sem dobta be, igaz, akadtak hibák hazai oldalon is, eladott labdák során. Vojvoda szinte a félpályáról hintett triplát, majd a sarokból, kilencre hízott a vendégek előnye. Aztán Vojvoda is rontott messziről, tíz perc után 16-25 állt a táblán. A rövid szünet után is remekül játszott az Alba, a lepattanók szinte kivétel nélkül náluk landoltak, gyorsan visszaszerezték a lecsorgókat. Tovább nőtt a differencia, Diongot Szabó váltotta a gyűrű alatt, Edwards hármasával közelített a Körmend, tízen belülre kerültek. Philmore triplája beesett, aztán Vojvoda is hintett egyet a sarokból, utóbbi negyedóra elteltével már 15 pontnál járt, a hazai szakvezető, Kocsis Tamás időt kért, 21-35. Szabó jól szedte a lepattanókat, maradt különbség, azonban Zubillaga időt kért, valamint játékosaitól továbbra is higgadt játékot. Az állóhelyi drukkerek kérték a másik szektorokban üldögélő társaikat, hogy székekről álljanak fel és úgy bíztassák a kedvenceket, a kérés mindössze néhány néző esetében nyert meghallgatást. Pongó nagyszerűen osztogatott, Diong hirtelenjében szerzett négy pontot, ziccer, majd zsákolás után, a házigazdák időt kértek, a félidő zárása előtt fél perccel, az első húsz percet magabiztosan hozta a Fehérvár, 29-47.

A spanyol vezetőedző, Alejandro Zubillaga magyaráz játékosainak az egyik időkérés során

Fotó: Horog László / FMH

Philmore középtávolijával már hússzal ment az Alba, Pongó két dobást hibázott, zsinórban nyolc pontot szereztek, közelebb jöttek a hazaiak, 37-49-nél Zubillaga érthetően időt kért. Pongó betörés után javított, aztán dobott egy bravúros hármast is a sarokból, Kocsis Tamás maga köré gyűjtötte tanítványait. Ismét meglógott az Alba, a Pongót váltó Somogyi triplával indított (40-61), a nyugatiaknál a fehérvári drukkerek korábbi kedvence, a 2016-17-es idényben, kék-fehérben remeklő Justin Edwards és Wendell Mitchell ügyeskedett, de ez csak arra volt elég, hogy ne távolodjon tovább a Fejér vármegyei brigád, a harmadik negyedet Ford trojkája zárta le, fél óra után 48-68-ra álltak a felek. Somogyi labdát adott el, a következő akciónál viszont Pazar hármassal jelentkezett, ahogy szerdán, ezúttal is más sebességben kosárlabdázott a Fehérvár, az történt a pályán, amit a látogatók akartak, Somogyi zsákolása után ismét időt kértek a vendéglátók, 50-75. A vége előtt öt perccel az volt a kérdés, harmincra nő a differencia, vagy sem. Bár rosszul álltak, a hazai hívek – rendkívül szimpatikusan - az utolsó négy percben állva tapsolták és éljenezték kedvenceiket, akik már azzal is hatalmas bravúrt hajtottak végre, hogy a sokkal esélyesebb Szolnokot búcsúztatták a negyeddöntőben. Az utolsó két percben ismét a saját nevelésű fiatalok kaptak bizalmat, ezúttal sem voltak azonos súlycsoportban az együttesek, remek teljesítménnyel, látványos játékkal győzött az Arconic-Alba Fehérvár, 66-90.

Folytatás kedden este, a Gáz utcában, a fehérváriak nyilván le akarják zárni a párharcot, nyugodtan szeretnének készülni a fináléra.

JEGYZŐKÖNYV

Egis Körmend-Arconic-Alba Fehérvár 66-90 (16-25, 13-22, 19-21, 18-22)

NB I-es rájátszás, elődöntő, 2. mérkőzés, Körmend, Városi Sportcsarnok, 2000 néző, vezette: Földházi T., Cziffra Cs., Farkas G. (Fekete L.)

Körmend: Mitchell 12/6, Takács K. -, Edwards 10/3, Adams 12/6, Cakarun 4. Csere: Omenaka 12, Doktor 7, Herczeg -, Kiss M. 3/3, Ferencz 4, Durázi 2. Vezetőedző: Kocsis Tamás

Alba: Pongó Marcell 5/3, Somogyi 15/9, DeCosey 6, Ford 5/3, Philmore 19/6. Csere: Vojvoda 22/9, Szabó Zs. -, Diong 15, Góbi -, Takács Martin -, Takács Milán 3/3. Vezetőedző: Alejandro Zubillaga