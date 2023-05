Már jóval a mérkőzés kezdete előtt bebizonyosodott, hogy nem nagyon marad majd üres szék az MVM Dome-ban, a válogatott keret tagjain kívül pedig több ezren öltöztetik majd a szívüket piros, fehér, zöldbe. A sport ismét bizonyította erejét, hogy képes generációkat összekovácsolni, hiszen a csillogó szemű gyermekek, akik bármit megtettek, hogy példaképeiktől akár csak egy pacsit is bezsebeljenek, éppúgy jelen voltak a lelátón, mint szüleik, vagy éppen nagyszüleik. Már a kezdés előtt gondoskodtak a remek hangulatról különböző játékokkal, no meg persze a mindenki által ismert kabalafigurákkal, akik között egy ismerős "arc", a fehérvári ördög is feltűnt. Ami pedig a korongbedobás után következett, ismét bizonyította, hogy a magyaroknál nemigen van a világon jobb szurkolótábor. 15 ezer ember biztatta egy emberként a csapatot, akik a szívüket-lelküket kitették a pályára, és rendkívül harcos játékkal igazolták azt, hogy mire képes az akarat.

Mindenki számára felejthetetlen pillanatot okozott Sofron István, aki megszerezte az első gólt, és ezáltal a vezetést, mindenki emlékezetébe vésve az eredményjelzőn látható számokat, Magyaroszág-Kanada (1-0). Abszolút felvettük a kesztyűt a kanadaiak ellen, és sikerült még egyszer bevenni a kapujukat, mégpedig Galló Vilmos által, a csarnok pedig valósággal felrobbant ezeknél a találatoknál, a Republic slágerét pedig a székekről felpattanva énekelte az ünneplő tömeg. Bár Kanada zsebelte be a győzelmet (2-5), abszolút emelt fővel távozhatott a jégről a magyar válogatott. A lefújást követően nem maradhatott el a már hagyománynak mondható rituálé, amikor a szurkolók és a játékosok együtt éneklik el a Himnuszt. Sok hidegrázós pillanat volt a mérkőzésen, de úgy gondolom ez a momentum volt az, amikor minden magyarnak összeszorult a szíve, netán könnybe lábadt a szeme. Az élményt külön fokozta, hogy a kanadai játékosok felsorakoztak a magyarok mellé, és hatalmas tisztelettel hallgatták végig a magyar Himnuszt. Egy szó, mint száz, aki kedd este kilátogatott erre a nívós mérkőzésekre, olyan emlékekkel lett gazdagabb, amit büszkén mesél majd az idő múlásával.

Szavak helyett, most azonban beszéljenek a képek és éljék át Önök is az élményt, amit a magyar válogatott okozott a Kanada elleni találkozón.