Nem akármilyen szezont teljesíthet Kovács Bálint. A H-Moto Team által menedzselt fehérvári motorversenyző az Endurance-bajnokság mellett idén az egyik legjobb motoros sorozatban, az IDM-ben is rajthoz áll a BMW gyári alakulatában. Komoly felkészülésen van túl Kovács, hiszen csapatával több teszten is részt vett az elmúlt hónapokban, sőt még az elmúlt hétvégén is tesztelhetett egy utcai BMW-vel Assenben.

– Nagyon hamar megtaláltam mindenkivel a közös hangot, és ami a leglényegesebb, új szerelőmmel és a motorral is egészen összecsiszolódtam, így merész álmaim vannak az idénynyitóval kapcsolatban. Egy biztos, a pénteki, összesen száz perc alatt kell mindent rendbe tennünk, hogy aztán szombattól maximálisan tudjak a feladatomra koncentrálni. Elsőszámú feladatom, hogy pénteken egy komoly ezres motorral is megtanuljam a pályát, ahonnan egyébként kellemes emlékeim vannak, hiszen a KTM kupában itt harmadik voltam az időmérőn – mondta a 21 éves fehérvári motorversenyző a hétvégi megmérettetést megelőzően.

A hétvégi program a Superbike kategóriában pénteken indul három szabadedzésen, majd szombaton két időmérőt, vasárnap pedig két futamot rendeznek.