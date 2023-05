A mienk számára szombaton kezdődő A-csoportos jégkorong-világbajnokságon a magyarok 24 óra alatt két mérkőzést is játszottak, így igazán jól jött a hétfői szünnap. Az első találkozón Dánia ellen az utolsó húsz percben biztató volt a játék, míg Kevin Constantine együttese másnap az amerikaiak dolgát is meg tudta nehezíteni az első játékrészben.

– Az első meccset nézve elmondható, hogy talán kicsit későn érkeztünk meg erre a világbajnokságra – kezdte lapunknak értékelését Bartalis István. – Az első két harmadban nem voltunk bátrak, nem mertük tartani a korongot. Kicsit túl gyorsan hoztunk döntéseket, amelyeket kicsit jobban átgondolhattunk volna. Aztán a harmadik játékrészben megérkeztünk és azt a hokit mutattuk, amit tudunk. Az USA elleni első harmadban is ugyanezt a teljesítményt nyújtottuk, ezzel megleptük őket. Azonban ők ezt követően tempót váltottak, amit már nem tudtunk lekövetni és a végeredmény is azt gondolom, hogy reális volt. Az első két mérkőzés tanulsága, hogy a folytatásban sem lesz elég csak egy harmadot jól játszani, hatvan percig tart egy találkozó, a leggyengébb pillanataink nem lehetnek rosszabbak sokkal, hiszen látjuk, hogy akkor gólokat lőnek ellenfeleink.

Bartalis Sofron Istvánnal és Erdély Csanáddal alkotja a második sort, a világbajnokságon eddig ez az egység talált csak be a magyar válogatottból, Sofron két gólnál, Bartalis két pontnál jár.

– Még csak két mérkőzést telt el, együtt sem játszottunk sokkal többet. De külön a Csanival és a Sofival is voltam egy sorban vagy a klubban, vagy a válogatottban, mindegyikünk tudja, mi a dolga a sorban, jól húzzuk egymást.

Kedd este Franciaországgal találkoznak a mieink. Ez egyike azon mérkőzéseknek, ahol reálisan nézve lehet keresnivalója Magyarországnak. A franciák mindenesetre nem kezdtek rosszul, hiszen Ausztriát a ráadásban verték, míg Dániától pontot raboltak, így máris három ponttal állnak a világbajnokság A csoportjába.

– Nem lepett meg a franciák eddigi teljesítménye, tudtuk, hogy évek óta stabil A-csoportosak, sokáig ki sem estek. Viszont vertük már meg őket, az olimpiai selejtezőn is fel tudtuk velük venni a versenyt. Ehhez jó hatvan percre lesz szükség, nem lehetnek komolyabb, hosszabb kihagyásaink. Jól jött ez a pihenőnap, mentálisan és fizikálisan is rá tudtunk készülni a franciák elleni mérkőzésre.