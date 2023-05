Az elmúlt időszak szokásainak megegyezően, Garda Krisztina és Geraldine Mahieu is ott volt Bíró Attila keretébe. A válogatott a héten Székelyudvarhelyen készül, egyelőre a csapatépítésé a fő szerep, van, aki majd később csatlakozik a társakhoz.

– Ezek a játékosok bizonyítottak az edzéseken, Torma Luca kivételével a rotterdami és athéni tornákon is, így nem volt kérdés számomra, hogy továbbra is számítok rájuk. Azaz a jövő reménységei továbbra is ott vannak a keretben, szokják a válogatott légkörét, tapasztalatokat gyűjtenek, és adott esetben bejátsszák magukat a világversenyen részt vevő csapatba. Mint említettem korábban is, erős, sokra hivatott ez a keret, bízom minden játékos képességében – mondta a szövetség honlapjának Bíró, majd kitért az erdélyi túra fontosságára is. – Egy bajnoki rájátszás után mindig szükség van a lelkek kisimítására, apró tüskék kihúzására, ráadásul ezúttal többen érkezhettek fásultabban, kevesebb sikerélménnyel. Nem véletlen, hogy a felkészülés elején nagyobb hangsúlyt fektetünk a csapatépítő programokra, miközben természetesen a fizikai munka is kezdetét veszi. Fontos, hogy minden értelemben olyan állapotba kerüljünk, hogy a jövő héten, a Margitszigeten a speciális vízi edzések is jó hangulatban, megfelelő állapotban kezdődhessenek.

A magyar női vízilabda-válogatott világbajnoki kerete:



Kapusok: Magyari Alda (UVSE), Neszmély Boglárka (FTC), Torma Luca (Győr)

Mezőnyjátékosok: Baksa Vanda (UVSE), Dömsödi Dalma (FTC), Faragó Kamilla (UVSE), Garda Krisztina (Dunaújváros), Gurisatti Gréta (FTC), Hajdú Kata (UVSE), Leimeter Dóra (FTC), Keszthelyi Rita (Mataro, spanyol), Mahieu Geraldine (Dunnaújváros), Máté Zsuzsanna (FTC), Parkes Rebecca (Eger), Pőcze Panna (FTC), Rybanska Natasa (UVSE), Szegedi Panni (UVSE), Szilágyi Dorottya (Eger), Tiba Panna (UVSE), Vályi Vanda (Padova, olasz)