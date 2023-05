Régen nem látott nehéz helyzetben van a Vidi, hiszen két fordulóval a bajnokság vége előtt kieső helyen áll a csapat, hátránya pedig két pont a bennmaradó helyen álló Budapest Honvéddal szemben. Az utolsó utáni szalmaszálba szombaton 14.10-től kapaszkodhat a Fehérvár, akkor a ZTE érkezik a Mol Aréna Sóstóba. Kedden délelőtt jött a bejelentés, hogy a szurkolók a C és a D szektorokban ingyen mehetnek be, mindössze regisztrációs jegyet kell kiváltaniuk.

– Nagyon rég nem volt szeretett csapatunk olyan kritikus helyzetben, mint most. Sorsdöntő két meccs előtt áll a város együttese. Tudom, hogy akik ismerik és szeretik a Vidit, a történetét, a legendát, a hangulatot, azok most joggal csalódottak. De nagy megmérettetések előtt elsősorban nem a miértek fontosak, mert ugyan ezek és a válaszok szükségesek, de ráérnek majd a szezon után. Most az a fontos, hogy minden probléma ellenére a csapat mellett álljunk a következő hazai meccsen és ha lehet, akkor segítsük kiharcolni a NB1-ben maradást.Annak érdekében, hogy ezt minél többen megtehessék, a város kezdeményezte, hogy ingyenes lehessen a belépés a szombati, Zalaegerszeg elleni meccsre. Ezt levélben megírtam tegnap este a klub ügyvezetőjének is. Tájékoztattam arról is, hogy az önkormányzat kész lemondani a jegybevétel ráeső részéről, illetve további egymillió forint bérleti díjtól eltekinteni ezen meccs tekintetében, így a Klubbal közösen tudjuk biztosítani ezt a lehetőséget a szurkolóknak. Székesfehérvár ezzel a gesztussal áll ki sok évtizedes futball-hagyománya és csapata mellett, még inkább az ezeket életben tartó szurkolói közösség mellett. Örülök annak és köszönöm, hogy a Klub hasonlóan gondolta és ingyenes jeggyel teszi lehetővé a belépést a szombati mérkőzésre a stadion meghatározott lelátóira – áll a polgármester Facebook-bejegyzésében.

A regisztrációs jegyeket a C és a D szektorokba lehet kiváltani, szerdán 13:00-18:00, pénteken pedig 10:00-15:00 óra között a MOL Aréna Sóstó 1-es pénztárában. Akik már megvásárolták belépőiket a találkozóra, nekik a klub visszatéríti az összeget.