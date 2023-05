A fogadóirodákban minimális oddssal lehetett téteket tenni az Alba sikerére, ezzel szemben az eddig még idegenben nyeretlen Balaton-partiak szorzója igen magas volt. Amennyiben a vendégekre tett valaki, és netán bejött a tippje, akkor nagyot kaszálhatott. Igen, ám, de a NEKA csapata, ha nem is sokszor, de okozott már idén meglepetést, és erre fel is hívta a figyelmet a fehérváriak edzői stábja.

A mérkőzés előtt köszöntötte a FanaticX szurkolói csoport április hónap legjobb fehérvári játékosának választott, és kisebb bokasérülése után felépülő Tamara Szmbatjant.

Kereken öt percnek kellett eltelnie ahhoz, hogy az eredményjelző gólról „számoljon” be, Varga Emília találata után. Lassan, és körülményesen szőtte akcióit az Alba, így nem volt véletlen, hogy ellenfelük pillanatok alatt háromgólos előnyt harcolt ki a 8. percre, 1-4. Azon sem lehetett csodálkozni, hogy Józsa Krisztián ezt megunva időt kért, és pályára küldte támadásban Szmbatjant. Ettől függetlenül továbbra is sok volt a hiba hazai oldalon, és nem tudtak ezeken túllépni a lányok. Ráadásul a NEKA vérszemet kapott, és folyamatosan tűz alatt tartotta Tea Pijevic kapuját, 3-7. Kellermann Dórát nehezen tudták fogni, de Csikós Lucával, és Molnár Dorottyával is meggyűlt a bajuk a vendéglátóknak. Éles, nemtetszést nyilvánító füttyszó hallatszott a fehérvári drukkerektől, amin igazán nem lehetett meglepődni, a 18. percre ugyanis már hétgólos vezetést kovácsoltak a látogatók, 5-12. Túlságosan sokat nem változott a játék képe a folytatásban, de azért jócskán faragott hátrányán a félidő hajrájára a házigazda, főként két emberelőnyének köszönhetően, 13-16.