Tihanyi FC – Dunaújváros Futsal 2-5 (1-1)

Vezette: Kubicsek Máté – Papp Ádám – Tóth Csaba János

Tihanyi FC: Schmidmajer – Fehér 1, Hoffer, Szűcs M., Tar 1. Csere: Imreh, László, Kovács Á., Bősze, Bocsev, Bencsik, Rusvai, Babos, Horváth B. Edző: Dévényi Márk.

Dunaújváros Futsal: Cseresnyés 1 - Csányi, Kovács K., Szili 1, Németh T. 1 Csere: Tóth Sz., Ivacs, Szedmák, Fekete 1, Varga M. 1, Tóth Á., Paget, Vincze. Vezetőedző: Tóth Árpád.

Miután pénteken 9-1-es győzelmet a Dunaújváros Futsal csapata a Hidegkúti SC ellen nem sokat pihenhettek a játékosok, mert újabb megmérettetés várt rájuk, ezúttal az őket üldöző Tihanyi FC otthonában. Tisztában voltak a találkozó jelentőségével az újvárosiak, ugyanis egy győzelem azt is jelenthette számukra, hogy megléptek ellenfelüktől, és az alsóházi csatározásokban való végső siker is elérhető közelségbe kerülhet, mivel mérkőzés előtt csupán egy pont választotta el a feleket a tabellán.

A vendéglátók kezdték jobban a meccset, és a 9. percben Fehér Dávid révén előnyhöz is jutottak. Majd egészen az első játékrész hajrájáig kellett várni Németh Tamás egyenlítő találatára, dacára annak, hogy a bekapott gól után a Dunaújváros irányította a játékot.

A szünet után három percen belül három gólt is láthattak a szurkolók. Előbb Szili Szabolcs, majd Varga Milán kétgólos újvárosi vezetést kovácsolt, igaz örömük nem tartott sokáig, mert Tar Tamás alig egy perccel később szépített. Ezt követően még megrázták magukat Tóth Árpád vezetőedző tanítványai, a 32. percben Fekete Tamás is betalált, a lefújás előtt pedig Cseresnyés Alex tette még biztosabbá a győzelmet.

A Dunaújváros Futsal legközelebb május 19-én, pénteken 19 órakor lép pályára a Rácalmási Sportcsarnokban az Asterix Érd ellen. Amennyiben ezen a találkozón is bezsebeli a három pontot, úgy megnyeri az alsóházi rájátszást.