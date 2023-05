Horváth ékes példája a fehérvári akadémiai rendszer működésének, hiszen a ranglétrát végigjárva jutott le az osztrák központú bajnokságban induló felnőtt csapatig. A Fehérvári Titánokban a 2018/2019-es idényben mutatkozott meg, majd a következő szezonban már alapembere volt az Erste Ligás együttesnek. Az ICEHL-ben a 2020/2021-es kiírásban kapott szerepet, ekkor már több mint harminc találkozón. Az azóta eltelt időben alapembere volt a Hydro Fehérvár AV19 gárdájának, sőt a magyar válogatottnak is. Tagja volt a nemrégiben az A-csoportból búcsúzó nemzeti csapatnak is, Ausztria ellen gólt is szerzett.

Vasárnap délelőtt pedig jött a hír, hogy Horváth Milán a francia első osztályban folytatja a Briancon együttesében. Ez egy újabb fontos mérföldkő lehet a még mindig csak 22 éves hátvéd karrierjében.