24 órán belül második találkozójára készültek a mieink, hiszen szombati délután után vasárnap délelőtt ismét egy összecsapás várt a magyarokra. A vb-nyitány nem sikerült rosszul Dánia ellen. Az első harmadban kicsit megilletődötten játszott Kevin Constantine gárdája, aztán a második húsz perctől folyamatosan javult a teljesítmény. A harmadik játékrészben kiváló teljesítményt nyújtottak Háriék, sikerült is szépíteni Sofron által, 1-2, de aztán egy kontrából betaláltak a dánok, így elmaradt a meglepetéspont. Azonban a játékra lehet építeni a jövőben, ahogy arra is, hogy Bálizs Bence is nagyszerűen védett.

A második összecsapás finoman fogalmazva sem ígérkezett egyszerűnek, hiszen az első fordulóban a címvédő házigazda finneket legyőző USA várt a magyar válogatottra, sőt a tengerentúliak egy pihenőnap után várhatták a vasárnapot. Kevin Constantine két helyen változtatott, a kapuban a Hydro Fehérvár AV19 fiatal hálóőre, Horváth Dominik állt, míg Kóger Dániel Terbócs István helyét vette át.

Az első kapura lövés Bartalis nevéhez fűződött, majd jó blokkok után Coronato próbálkozását nyelte le Horváth Dominik. Négy perc eltelte után megszerezte a vezetést Magyarország. Bartalis szerzett korongot, a ziccert még védte Petersen, de a pakk a harmadban maradt, Szabó pedig szombathoz hasonlóan ismét kiváló passzal találta meg Sofront a kapu előtt, aki ezúttal sem hibázott, 0-1. Sajnos nem sokáig vezettek a mieink, Hári adta el a korongot a saját kapu előtt, ugyan Galló még blokkolt egy kulcspasszt, de a lecsorgót Tuch megszerezte és bevágta, 1-1. Aztán meglódultak az amerikaiak, de Horváth védett. Egymás hibáiból éltek a felek, mindkét oldalon sok volt az eladott korong. Nyomott az USA, és bár akadt magyar helyzet, egy újabb eladott pakk után Bonino emelt közelről a kapuba, 2-1.

Bekezdtek a szünet után a tengerentúliak, beszorult Magyarország, Horváthnak volt bőven dolga a kapuban. Két perc eltelte után Farrell lépett ki, védett „Doma”, majd az ismétlést Mazur tette rá, a fehérvári portás kapuvasra tolta a pakkot. Jött egy amerikai emberelőny, és be is találtak, egy kapu előtti kavarodás után Pozsgai korcsolyájáról ment be, 3-1. Sebességet váltott az USA a második harmadra, ez szemmel láthatóan kevésbé feküdt a magyaroknak, beszorultak a mieink, de Horváth jól állta a sarat. A játékrész derekán ismét öt a négy ellen jöhetett az Amerikai Egyesült Államok, Vincze és Bartalis ennek ellenére majdnem összehozott egy gólt, de Petersen hárított. Öt az öt ellen Galló előtt akadt lehetőség, de egy kontrából Gauthier értékesített egy ziccert, 4-1.

Jó tempóban kezdett Magyarország, de egy villámgyors amerikai akció után Mackey közelről, laposan Horváth lábai között betalált, 5-1. Mintha elfáradt volna kissé a magyar válogatott, Grimaldi pontos lövésével már öt volt közte, 6-1. Fejben és talán fizikálisan sem volt már elég éles a magyar válogatott a folytatásban, Horváth bravúrjain múlott a különbség alakulása. Sajnos a végére is maradt egy amerikai találat, három az egy ellen indultak ellentámadásra, Tuch pedig kíméletlenül felvarrta a rövid felsőbe, 7-1. Folytatás kedd este Franciaország ellen.

Egyesült Államok – Magyarország 7-1 (2-1, 2-0, 3-0)

Tampere, 5258 néző. V.: Frandsen (dán), Hunnius (német) – Cattaneo (svájci), Wyonzek (kanadai)

USA: Petersen – Samberg, Perbix, Grimaldi 1 (2), Bonino 2, Tuch 1 – Thrun, Perunovich (1), Eyssimont (1), O’Connor, Garland (2) – Mackey 1, Hutson (1), Gauthier 1, Tynan, Mazur – Attard, L. Tuch 1, Farrell, Coronato (1), Bjork. Szövetségi kapitány: David Quinn.

Magyarország: Horváth D. – Stipsicz, Fejes, Sebők, Hári, Galló – Szabó B. (1), Hadobás, Erdély, Bartalis (1), Sofron 1 – Kiss R., Horváth M., Nagy G., Papp K., Kóger – Garát, Pozsgai, Csányi, Nagy K., Vincze. Szövetségi kapitány: Kevin Constantine.

Kiállítások: 0, ill. 4 perc.

Kapura lövések: 50-14.