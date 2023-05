Kissé felforgatott csapatot rakott össze a szakmai stáb, Nagy Krisztián megsérült és hazautazott, helyére Németh Kristóf indult el Tamperébe, de csak hétfőn lesz bevethető. Hári János is kimaradt, helyét Szirányi Bence vette át Sebők és Galló mellett, ezúttal a negyedik sorban, a kapuban Horváth Dominik kezdett.

Terbócs hatalmas helyzetével kezdődött el, két védőt vert meg, de közeli lehetőségénél Niederberger védett, majd Fejes még nagyobb lehetőséget szalasztott el. Ezt követően nagyot nyomtak a németek, Horváthnak több nagy védést is be kellett mutatnia. Németország emelt a tempón, ezt már kicsit nehezebben kezelte a magyar válogatott, nyolc perc eltelte után pedig meg is szerezték a vezetést. Horváth Milántól vették el a pakkot a támadó harmadban, a kontrában Stachowiak értékesített egy kipattanót, 1-0. Kicsit csökkent a nyomás, hat perccel a szünet előtt Galló közvetlen a német kapu előtt nyúlt oda jól az egyik védőnek, majdnem gól lett belőle.

Négy négy ellen rajtolt a második harmad, Erdély került helyzetbe, de az utolsó pillanatban még közbeszúrt egy bot. Bátrabb volt Magyarország, öt perc után Kóger jó passza után Nagy Gergő ugorhatott ki, de a ziccert kivédte Niederberger. A helyzet előtt Szuber könyökkel ütközte le csúnyán Csányin, a német hokis „jutalma” öt perc plusz végleges kiállítás lett. Sőt Seider sem bírt magával, így öt a három ellen jöhettek a mieink. Sofron gyönyörű gólt lőtt, de a bulit elhozó Bartalist botfogásért kiküldték a bírók..Így viszont az ígéretes emberelőnyből sok nem maradt. Öt az öt ellen sem hagyott alább a magyarok lendülete, Galló tüzelt jó helyről, de ez is kimaradt. Öt perccel a játékrész vége előtt fél percen belül kettőt kapott a magyar válogatott, először kapusakadályozás után Seider talált be, majd Sturm értékesített egy kipattanót, 3-0. A bajokat tetézte még egy emberhátrány is, amit szintén kihasznált Németország, Sturm volt eredményes közelről, 4-0.

A harmadik harmadnak furcsán vághatott neki a magyar válogatott, hiszen négygólos hátrányban pontszerzésről már nem lehetett beszélni, de fejben sem szabadott túlságosan kiengedni az osztrák mérkőzést szem előtt tartva, mert nagy zakóval nem jó nekivágni egy kulcsmérkőzésnek. Peterkának volt kedve játszani, szinte nullszögből találta meg Horváth füle melletti rést és vette be a magyar kaput a harmad elején, 5-0. Arról, hogy ezúttal se maradjon lőtt gól nélkül Magyarország, Terbócs gondoskodott, gyors akció után tette bele jó ütembe Vincze passzába a botját a Volán támadója, 5-1. Feltámadtak a mieink, szép kombináció után Fejes lőtt még egyet, 5-2. Kahun gyorsat lehűtötte a kedélyeket, Horváth mamutja alatt ment be a pakk, 6-2. A folytatásban Jonas Müller is betalált még, a vége 7-2 lett. Folytatás hétfőn Ausztria ellen, ahol ha nyer a magyar válogatott, akkor bennmarad az A-csoportban.



Németország – Magyarország 7-2 (1-0, 3-0, 2-2)

Tampere, 4821 néző. V.: Heikkinen (finn), Hríbik (cseh), Constantineau (francia), Nothegger (osztrák)

Németország: Niederberger – M. Müller, Seider 1, Peterka 1 (3), Kahun 1, Tiffels (2) – J. Müller 1, Wissmann (3), Soramies (1), N. Sturm 2, Ehl (1) – Szuber, Gawanke, Noebels (1), Wiederer, Kastner – Wagner, Varejcka, Tuomie (1), Stachowiak 1, Schutz (1). Szövetségi kapitány: Harold Kreis.

Magyarország: Horváth D. – Garát, Pozsgai, Kóger, Nagy, Csányi – Kiss, Horváth M., Vincze (1), Papp (1), Terbócs 1 – Szabó, Hadobás, Erdély, Bartalis, Sofron – Stipsicz (1), Fejes 1, Szirányi, Sebők (1), Galló. Szövetségi kapitány: Kevin Constantine.

Kiállítások: 29, ill. 6 perc.

Kapura lövések: 33-16.