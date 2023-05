A Hydro Fehérvár AV19 csapatából Hári János, Vértes Nátán, a FEHA19 kötelékéből Németh Zalán szerepelt a jelöltek között, egyikőjük sem tért haza üres kézzel. Hári János megkapta immáron sorozatban negyedszer a legtechnikásabb csatárnak járó díjat. A rutinos támadó 37 pontot szerzett ebben az ICE-szezonban, illetve ott volt a válogatottal a finnországi A-csoportos világbajnokságon, ahol egy pontot jegyzett. Vértes Nátán lett a legjobb elsőéves felnőttjátékos. A Kósa Kupa tulajdonosa 11 ponttal járult hozzá a Fehérvár idei szerepléséhez, valamint sokáig esélyes volt a világbajnoki szűk keretbe kerülésre, de végül az utolsó rostán nem neki szavazott bizalmat a stáb.

Vértes Nátán (balra) az év legjobb elsőéves felnőttjátékosa lett

Forrás: MJSZ

A FEHA19 játékosa, Németh Zalán sűrű idényen van túl, hiszen a még mindig csak 17 esztendős csatár az akadémia korosztályos csapatai mellett az Erste Ligában is játszott 15 mérkőzésen, valamint az U18-as válogatott alapembere is volt. A kék-fehérekkel egy U21-es bajnoki címet is nyert. Az idei szezonját látva jó helyre került a Leveles Kupa, azaz a legjobb ifjúsági korú játékosnak járó díj.

Németh Zalánt a legjobb ifi korú játékosnak választották meg

Forrás: MJSZ

A legjobb kapus Bálizs Bence lett, míg a legjobb hátvéd Fejes Nándor, mindketten a válogatott alapemberei voltak. Az ifj. Ocskay Gábor díjat ebben az évadban megosztva Sebők Balázs és Galló Vilmos kapta.