Zárásként három csapat ötöt vágott 1 órája

Gárdonyi siker a Szuperkupa döntőn, jöhet az osztályozó (galéria)

A vármegyei I. osztályú labdarúgó bajnokság 30., idényzáró fordulójában a Szuperkupa döntőnek is beillő mérkőzésen a bajnok Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő és a Fejér Vármegyei Kupa győztese, a Lajoskomárom összecsapása gólokban gazdag mérkőzést hozott, sima gárdonyi sikerrel. A MÁV Előre FC Főnix színvonalas meccset nyert a Sárosd ellen, és zsebelte be az ezüstérmet. A Tordas R-Kord pedig remek tavaszi menetelésének köszönhetően története legnagyobb sikerét elérve lett harmadik, Mányon is rendkívül biztosan győzte le vendéglátóit.

Nagy volt a forgalom a lajoskomáromi kapu előtt, ötöt vágott a Gárdony a Szuperkupa döntőnek is beillő találkozón Fotó: Kricskovics Antal / Fejér Megyei Hírlap

Csór Truck-Trailer – Bicske II. 4–1 (0–1) Csór, 100 néző Vezette: Góbi Soma Gábor. Csór Truck-Trailer: Molnár B. (Király K.) - Kásler B., Dreska, Báles I., Szemenyei (Bognár M.) – Tolnai M., Makai, Báles Zs., Harangozó - Ács (Zs. Nagy), Flavio. Vezetőedző: Pécsi László Bicske II.: Schmidt – Nagy M., Szigeti, Szabó L., Molnár A. - Rigó, Csiba, Varga L., Vicz - Csóh, Kovács B. Vezetőedző: Oláh Dániel Gól: Flavio (65., 71.), Zs. Nagy (67., 77.), ill. Varga L. (3.) Jók: Báles Zs., Zs. Nagy, Tolnai M., ill. Schmidt, Molnár A., Szigeti A 3. percben egy előrevágott labdát Varga László bombázott a hazai kapuba, 0-1. A 18. percben Ács Krisztián egy kipattanó labdát jó helyzetben a védőkbe lőtt. A 24. percben Báles Zsigmond elfutott a jobb oldalon, majd a középre adását Da Silva Flavio a jobb alsó sarokra lőtte, de Schmidt Milán hárítani tudott. A 32. percben Flavio lövése már átjutott a kapuson, ám a védők a gólvonalról tisztáztak. A 63. percben Flavio ugrott ki, majd a lövését a kapus védte, a kipattanót Báles Zs. lőtte kapura, de Schmidt újra résen volt. A 66. percben Makai András ugratta ki jó labdával Flaviot, aki egy kicsavarodott mozdulattal elpöckölte a kapus mellett a labdát, amely eljutott a hálóig, 1-1. A 68. percben szabadrúgáshoz jutott a Csór a 16-os vonala előtt. A bicskeiek még a sorfalba rendeződésre koncentráltak, amikor Harangozó Márton Zs. Nagy Balázshoz passzolt, aki a hosszú sarokba gurította a labdát, 2-1. A 72. percben Zs. Nagy kapott jó labdát a baloldalon, pontosan középre tekert, ahol Flavio üresen érkezett, és nem hibázta el a helyzetet, 3-1. A 78. percben ismét működött a Harangozó - Zs. Nagy páros. Előbbi remek passzt adott utóbbinak, aki tökéletesen lőtte ki a bal alsó sarkot, 4-1. A 82. percben Kásler Bence elment a baloldalon, majd középre adott, amibe egy védő beleért, így került Flaviohoz, akinek a lövését a gólvonalról fejelték ki. A 89. percben Dreska Dominik 17 méteres szabadrúgása a felső lécen csattant. A Csór legénysége 12 perc alatt maga javára döntötte el a mérkőzést, így remek hangulatban búcsúzott a nagyszerű szurkolóitól. Tudósított: Csete Krisztián Bodajk SE – Ercsi Kinizsi 0–0 Bodajk, 100 néző Vezette: Wittner József. Bodajk SE: Nagy M. – Kocsis D., Molnár R. (Farkas K.), Rozembaum R., Kis (Deme) – Katóka R. (Kurcz), Joó (Kaufmann), Kovács T., Ambrus (Molnár A.) – Arany S., Magosi. Vezetőedző: Kocsis Jenő Ercsi Kinizsi: Andrejev – Tóth K., Mónus, Kun, Lak - Csányi (Réthy), Buzás, Rebők, Hujber – Hodula M. (Orza), Petrás. Vezetőedző: Lieber Károly

Jók: Nagy M., Rozembaum R., Ambrus, ill. Andrejev, Kun, Csányi Jó iramban indult a mérkőzés, mindkét csapat nagy elánnal vetette bele magát a küzdelembe. Az első félidőben a vendégek birtokolták többet a labdát, de a nagyobbnál-nagyobb helyzeteket a Bodajk hagyta ki. A 10. percben Kocsis Dominik ugratta ki Ambrus Hunort, akinek lövése a kapufáról visszapattant elé, az újrázást azonban Andrejev Illés szögletre ütötte. A szöglet után Rozembaum Romario lőhetett 12 méterről ziccerben, de lövése centikkel ment mellé. A 17. percben Ambrus remek passza után ismét Rozembaum lőtt 16 méterről, alig mellé. Tíz perccel később egy jobb oldali Kis Viktor beadása után Kocsis D. 10 méterről fejelt alig fölé. Az utolsó helyzet is a hazaiaké volt a félidőben, a 38. percben Ambrus jól csúsztatott Joó Gergő elé, de ő 13 méterről fölé lőtt. A második félidőre kezdett fáradni a Bodajk és jöttek a vendég helyzetek. Az 50. percben Kun Bálint a félpályáról indulva kicselezett mindenkit, de Nagy Márkal szemben mellé gurított. Az 55. percben Csányi Dávid került ziccerbe, Nagy M. bravúrral védett. Tovább nyomtak a vendégek, de ezután már igazi lehetőségig nem jutottak és a vége előtt nyolc perccel Kurcz Balázs dönthette volna el a meccset a Bodajk javára, de 7 méterről a kapussal szemben a kezébe emelt, így maradt az igazságos döntetlen. Tudósított: Kovács Zoltán Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő – Lajoskomárom 5–2 (2–1) Agárd, 150 néző Vezette: Béd Ákos. Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő: Orczi – Radács (Balogh Benedek), Paget, Szabó B., Mód (Szellák) - Tóth Tibor, Tóth B., Balogh Balázs, Klauz (Cziklin) - Gere, Kocsy (Bezerédi). Vezetőedző: Balogh Zsolt Lajoskomárom: Barabás – Orosz, Labossa, Csörgei, Victor - Gergye, Dudar E., Németh Á., Pákozdi . Klein, Rózsás. Vezetőedző: Dopuda Igor Gól: Gere (12., 88.), Tóth Tibor (35., 73.), Bezerédi (59.), ill. Gergye (43., 63.). Jók: Tóth Tibor, Balogh Balázs, Gere, ill. Gergye

Gárdony-Lajoskomárom Vármegye I-es labdarúgó-mérkőzés Fotók: Kricskovics Antal

A bajnok a kupagyőztessel mérkőzött meg a Parkerdőben, de a hazai csapat megmutatta, ki a jobb az idén. A gólkirályi címért küzdött a meccsen Gere Zoltán és Tóth Tibor, amelyből végül Gere jött ki győztesen. Az első hazai gólnál a 12. percben Balogh Balázs lövését a vendégek kapusa a felső lécre tolta, de a kipattanót az érkező Gere közelről a kapuba bólintott, 1-0. A 35. percben Radács Milán szögletét Tóth Tibor fejelte a hálóba, 2-0. A félidő vége előtt hazai szöglet után a vendégek a védelem hibáját kihasználva szépítettek Gergye Krisztián révén, 2-1. A szünetben Schneider Béla, az MLSZ Fejér Vármegyei igazgatója átadta a bronzérmeket az U16-os gárdonyi gárdának. Az 59. percben Bezerédi Ádám is betalált egy szép akció végén, 3-1. A 63. percben Gergye tette ismét szorosabbá az állást, 3-2. Több kimaradt helyzet és közönség szórakoztató játék után Balogh Balázs labdájával Tóth Tibor lépett ki és a kapus lábai között lőtt a hálóba, 4-2. Kezdett szorossá válni a gólkirályi versenyfutás, de Tóth lövését bravúrral tolta ki a jobb alsóból Barabás József. A 88. percben minden eldőlt, Balogh Benedek visszagurítást Gere lőtte a kapuba, 5-2. A Gere-Tóth-Bezerédi trió 72 gólt szerzett a bajnokságban, 29-27-16 leosztásban, amelyhez Balogh Ádám is összeszorgoskodott 11-et. A Balogh Zsolt vezette csapat 15 pont előnnyel nyerte a bajnokságot, ami megsüvegelendő, de a célkitűzés csak akkor teljesül, ha sikerül kivívni a feljutást az NB III-ba. A találkozót követően aranyérem került a játékosok és a vezetők nyakába, amelyet Schneider Béla adott át. Tudósított: Balogh Balázs A 2022-2023-as vármegyei I. osztály bajnoka a Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő

Forrás: a klub Mányi TK - Tordas R-Kord 0–5 (0–2) Mány, 120 néző Vezette: Szűcs László. Mányi TK: Ténai – Csata, Radovics (Lakatos G.), Bukovecz, Vass - Molnár Á. (Siha), Juhász I. Levente, Lakatos Gy. (Zettisch), Tóth Tivadar (Juhász II. Levente) - Vindics, Peinlich. Megbízott edző: Pintér Zoltán Tordas R-Kord: Cseresnyés – Danis, Tolnai P., Balogh Benedek, Horváth B. (Deli Zs.) - Csizmarik (Dely D.), Jancsó, Szilágyi, Cservenka (Berki) - Ilyés (Somogyi T.), Kovács Á. (Spinner). Vezetőedző: Horváth Sándor Gól: Tolnai P. (38.), Cservenka (41.), Horváth B. (59.), Jancsó (65.), Dely D. (81.) Jók: Csata, ill. az egész csapat Bár 10 percig rángatta a hazai csapat az oroszlán bajszát, két nagy helyzetet kihagyva, a vendég Tordas jó játékkal teljesen megérdemelten győzött ilyen arányban is, érvényesítve a papírformát! Jó idő, jó játékvezetés, és sportszerű keretek jellemezték a mérkőzést. Tudósított: Varga Mihály MÁV Előre FC Főnix – Sárosd 2–0 (1–0) Székesfehérvár, 100 néző Vezette: Rózsa József. MÁV Előre FC Főnix: Nideczki – Jungwirth, Kónya, Adorján (Jófejű), Takács G. - Krán, Zoboki Á. (Rubos Barnabás), Király B. (Gruber), Rubos Bence (Pápai) - Andróczi (Lengyel). Balogh L. Vezetőedző: Pavlik József Sárosd: Rigó Á. – Susa, Hushegyi, Pribék, Lakakisz - Reicheld (Buza), Majláth (Vachler), Schnierer, Kökény - Vámosi (Szekeres), Szabó N. (Dvéri II. Zs). Megbízott edző: Lendvai Tamás Gól: Takács G. (31.), Zoboki Á. (70.) Jók: az egész csapat, ill. Pribék, Kökény A hazai csapat abban a reményben lépett pályára, hogy pontszerzés esetén a tabella második helyen végez. Jó iramban kezdődött a mérkőzés a Sárosd felvette a kesztyűt, és komoly tempót diktált mindkét gárda a nyári melegben. Játék színvonala igen magas volt - nyílt sisakkal játszottak a felek - a kapuk előtt azonban mindkét csapat hibázott. Egészen a 30. percig, amikor jobb oldalról Zoboki Álmos ívelt középre egy szabadrúgást, és a lecsorgó labdát Takács Gergő 6 méterről a bal alsó sarokba kotorta, 1-0. A második félidőben sem változott a helyzet óriási mezőny munkát végeztek a csapatok, ám elvétve kerültek a kapuk veszélybe. A 70. percben azonban Balogh László a saját térfeléről indította Zobokit, aki lefutotta védőit, majd egy jó átvétel után a kimozduló kapus mellett a bal alsó sarokba lőtte a fehérváriak második gólját, beállítva ezzel a végeredményt, 2-0. Színvonalas bajnoki mérkőzésen a Főnix FC megérdemelten tartotta otthon a három pontot, ezzel sorozatban másodszor végzett a tabella második helyén. Tudósított: Pavlik József Tóvill-Kápolnásnyék – Martonvásár 5–1 (0–0) Kápolnásnyék, 250 néző Vezette: Cseh Roland. Tóvill-Kápolnásnyék: Palásthy – Kharboutli Noor (Lőrincz), Varga D. (Molnár G.), Lipóth, Varga J. (Szente) - Csörge, Krajnc (Kiss Á.), Pigler, Czottner Á. – Zsigmond L., Eipl (Peng). Vezetőedző: Höltzl Richárd Martonvásár: Farkas Cs. – Pully, Gábor D., Szél (Pintér O.), Dezső (Jordáki M.) - Busák, Füzér, Kádár (Varga L.), Gábor Á. - Varga Gy. (Jordáki N.), Szántó. Vezetőedző: Kriston Attila Gól: Csörge (48., 65., 70.), Zsigmond (76., 81.), ill. Gábor Á. (83.) Jók: Kiss Á., Pigler, Csörge, Zsigmond L., illetve Farkas Cs. Kissé álmosan kezdte a hazai csapat a mérkőzést, és az első félidő kiegyensúlyozott játékot hozott, azonban komolyabb helyzeteket a Nyék alakított ki. Farkas Csaba eszén azonban nem sikerült túljárni az első negyvenöt percben, még egy büntető is a kapufán csattant. Nem volt túl izgalmas játékrész, mintha egy rossz iramú edzőmeccsnek lettek volna szemtanúi a kilátogató nézők. A szünet után teljesen megváltozott a játék képe, a házigazda fokozta a nyomást elfáradni látszódott a Martonvásár legénysége. A 48. percben Csörge Ciprián 22 méteres átlövése már védhetetlennek bizonyult, 1-0. A 65. percben szintén Csörge került ziccerbe és nem hibázott, 2-0. A 70. percben el is dőlt a mérkőzés, Varga József szólója után ismét Csörge volt a befejező, 3-0. Mesterhármas! A 76. percben Pigler Boldizsár hozta helyzetbe Zsigmond Leventét, aki kilőtte a bal alsót, 4-0. Majd a 81. percben újabb Zsigmond gólnak örülhetett a szép számú hazai közönség, 5-0. A 83. percben a szépítő gólt sikerült megszerezni a Martonnak, Füzér Zoltán lövését elsőre védte Palásthy Dávid, a kipattanót Gábor Ákos viszont bepofozta, 5-1. Megérdemelt hazai siker született. Tudósított: Sziládi István Sárbogárd – Ikarus-Maroshegy 2–0 (0–0) Sárbogárd, 170 néző Vezette: Závotka Csongor. Sárbogárd: Nyári (Demeter) – Gráczer B., Fodor M. (Glócz H.), Bruzsa (Luczek), Gráczer G. - Mayer, Szalai Á. (Kisari), Tóth P., Bencze - Huszár (Horváth A.), Vagyóczki. Szakmai igazgató: Pajor László Ikarus-Maroshegy: Matócza – Békefi, Kókány, Szamarasz, Farkas D. - Falusy, Kecskés, Szontagh (Schmuck), Drexler - Gimes, Varga Z. (Patkós Á.). Vezetőedző: Szarka Martin Gól: Bencze (59.), Mayer (75.) Jók: Nyári, Mayer, Bencze, ill. Matócza, Farkas D. Már az első félidő elejétől kezdve a Sárbogárd próbálta akaratát ráerőltetni a vendégeire. Labdabirtoklási és mezőnyfölényben játszottak a vendéglátók. Sok helyzet alakult ki az Ikarus kapuja előtt, amit a hazaiak nem tudtak kihasználni. Az Ikarus kontrából veszélyesek akciókat vezetett, de Nyári Bence magabiztosan védte kapuját. Sárbogárd a félidőben kettőt is cserélt és próbálta még lendületesebbé tenni a támadójátékát. Az 59. percben egy szögletvariáció után Bencze János volt eredményes, 1-0. Majd a 75. percben Mayer Dávid kapott remek indítást, és a kapusra rávezetve, majd mellette elhúzva a labdát a kapuba juttatta azt, 2-0. Tudósított: Luczek Roland A góllövőlista végeredménye: Gere Zoltán (Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő) 29 gól

2. Tóth Tibor (mindkettő Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő) 27 gól

3. Mayer Dávid (Sárbogárd) 22 gól

