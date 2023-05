Az első napokban több nehezítő körülménnyel is meg kellett birkóznia a szakmai stábnak, a bő keret tagjai közül többek mellett a Puskás Akadémia labdarúgója Ásványi Domonkos sérülés miatt elhagyta az edzőtábort ezért az utolsó pillanatban is csatlakoztak új játékosok a válogatotthoz. A Főnix FC hátvédje Lengyel Noel, aki az első kerethirdetésnél kimaradt, most lehetőséghez jutott, és behívta őt Belvon Attila szövetségi edző.

Ami a folytatást illeti: péntekre szabadnapot kapott a csapat, a játékosok szombaton érkeztek vissza Telkibe, majd hétfőn költöznek át az Eb-főhadiszállásukra, a Margitszigetre. A jelenlegi 20+3 fős keretet a torna kezdetére 18+3 játékosra kell szűkítenie a szakmai stábnak, az Európa-bajnokság alatt pedig már csak kapust lehet cserélni az együttesben - kizárólag sérülés esetén.

Az első mérkőzésüket szerdán 20 órától játsszák a walesi válogatott ellen az Új Hidegkuti Nándor Stadionban.

A keret Fejér vármegyei tagjai:

Kapusok: Lehoczki Bendegúz (Puskás Akadémia)

Hátvédek: Lengyel Noel (Főnix FC), Umathum Ádám (Puskás Akadémia),

Kubicsek Levente (Puskás Akadémia)

Középpályások: Kern Martin (Puskás Akadémia), Somfalvi Bence (Puskás Akadémia)