A keretbe a bajnok Fino Kaposvár két, míg az ezüstérmes MÁV Előre-Foxconn négy játékost ad. A 18 főből 16 a magyar bajnokságban pallérozódik, a két légiós a német Unterhaching feladója Mikuláss Koch Marcell, valamint a francia Nantes ütője, Horváth Kristóf. A válogatott összetartása jövő hétfőn, május 15-én kezdődik. Azon a héten pénteken és szombaton Romániában játszik edzőmérkőzéseket a csapat, amelyre május 27-én szombaton már Európa-liga találkozó vár Georgia ellen hazai pályán, Érden 16 órakor. A grúzok mellett Ausztriával szerepel még azonos csoportban a magyar válogatott: az osztrákok elleni hazai összecsapás június 10-én, ugyancsak szombaton lesz majd, szintén Érden, 16 órai kezdettel.

A férfi röplabda-válogatott kerete:

Feladók: Keen Cameron (Kecskeméti RC), Mikuláss Koch Marcell (TSV Unterhaching, német).

Átlók: Pesti Marcell (MÁV Előre SC-Foxconn), Varga Péter (Kecskeméti RC), Bibók Balázs (MÁV Előre SC-Foxconn), Sebestyén Márton (MÁV Előre SC-Foxconn).

4-es ütők: Horváth Kristóf (Nantes Rezé Métropole, francia), Blázsovics Péter (GreenPlan-VRCK), Bögöly Gábor (Fino Kaposvár), Kecskeméti Bálint (Kecskeméti RC), Péter Benedek (GreenPlan-VRCK), Szalai Kristóf (Dunaújvárosi KSE).

Centerek: Tomanóczy Bálint (Pénzügyőr SE), Iván Bence (Fino Kaposvár), Boldizsár Péter (Kecskeméti RC), Ambrus Bence (MÁV Előre SC-Foxconn).

Liberók: Bán Viktor (Debreceni EAC), Kiss Máté (GreenPlan-VRCK).

- A legfontosabb most, hogy a válogatott keret tagjai összecsiszolódjanak, megismerjék az alkalmazni kívánt játékrendszert, és kialakuljon egy alkotóképes közeg, amelybe mindenki jól be tud illeszkedni. Ha mindez már az elején eredménnyel is párosul, annak csak örülünk, de a hangsúly most egyértelműen a csapatépítésen van. – hangsúlyozta ifjabb Nagy Péter szövetségi kapitány.