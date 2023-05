A másik díjazott idén Nagy Róbert, a MÁV Előre Röplabda Akadémia tiszteletbeli elnöke lett.

Nagy Róbert 1980-ban kezdett röplabdázni, 1988-tól utánpótlásedzői, majd 1992-től az újjáéledő fehérvári férfi csapatban csapatkapitányi szerepet töltött be. Vezetésével 1999-ben a hazai bajnokság első osztályába jutottak. Kitartó munkával 2012-ben megteremtette a helyi női röplabdacsapat versenyeztetési feltételeit is. Aktív résztvevője volt a MÁV ELŐRE SC felvirágoztatásának, 2017 és 2022 között klubelnökként dolgozott, jelenleg a MÁV ELŐRE Röplabda Akadémia vezetője. Tanítványai felnéznek rá, elfogadják a kéréseit, csapataiból folyamatosan kerülnek a korosztályos válogatottakba a fiatalok. Nagy Róbert neve elválaszthatatlan a röplabdasporttól és Székesfehérvártól. Hűséges nemcsak sportágához, hanem városához és annak közösségéhez is. Számára életcél, hogy pattogjon a labda Székesfehérváron. Több mint 42 éve szenteli – családja mellett – minden idejét és energiáját ennek a célnak. Egész életét a sport iránti szeretet, a jóság, az igazsághoz való ragaszkodás, a helytállás és kötelesség, a cselekvés és odaadás erények mentén éli – nemes példaként növendékei és mindannyiunk számára.

A Petőfi szobornál gyülekeztek a sportolók

Forrás: Kricskovics Antal

A díjátadót követően indult meg a menet a Bregyó felé. A negyven egyesület amatőr és profi sportolóit a Székesfehérvári Ifjúsági Fúvószenekar és a Brassdance zenekar vezette és kísérte. A sportos menetet útja során kíváncsi tekintetek övezték.

Forrás: Kricskovics Antal

A Bregyóban kerekedett aztán az igazi majális-hangulat. Egyes sportegyesületek épített standoknál várták az érdeklődőket, a Hydro Fehérvár AV19 sátránál például a jégkorongos kapura lövést is ki lehetett próbálni. A kosárpályákon streetball-bajnokság zajlott; az inline-hoki pályán is ádáz csatát vívtak a görhokisok; a Vértesi Tömegsport Közhasznú Egyesület karatékái látványos bemutatót tartottak - majd virslit főztek és pálinkát osztogattak; a Fehérvár Küzdősport SE ökölvívói pedig megállás nélkül bokszoltak a fák árnyékában. A Honvédség katonai toborzót tartott, s a Fehérvár Rugby Club is megmozgatta a keménylegényeket és keménylányokat. A Volán Fehérvár öttusázóinál célra lehetett tartani a pisztollyal, a műfüves focipályán a MOL Fehérvár FC női utánpótlása is rúgta a labdát; s a város vívói is közkinccsé tették technikájukat. Mindeközben a Csónakázó-tavon a Vitál Club Sportegyesület segítségével és jóvoltából lehetett kipróbálni a kajakokat és kenukat.

Vagyis május elseje a sportról szólt Székesfehérváron.