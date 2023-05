A Körmend elleni első, múlt szerdai elődöntőt 105-73-ra nyerték a kék-fehérek, szombaton Vas vármegyében diadalmaskodtak, szintén magabiztosan, 90-66-ra, ebből következően optimistán várták a kedd esti, harmadik ütközetet, az Alba Regia Sportcsarnokban. A harmadik felvonás során 103-86-ra győztek, a folytatásban nyugodtan készülhetnek a Falco elleni aranycsatára. Vojvoda és társai jövő szerdán, az Aréna Savariában kezdik a finálét.

- Nagyon örülök a győzelemnek, ismét megérdemelten nyertünk. Nem ez volt a legjobb meccsünk az elmúlt időszakban, de a sikert nem kell megmagyarázni, a legfontosabbat elértük. Nagy köszönet ezúttal is a drukkereknek, akik most is végig biztattak bennünket, valamint a stáb összes tagjának, a technikai vezetőtől kezdve a masszőrig mindenkinek. Közösen jutottunk el a döntőig. Nagyon remélem, az útnak itt még nincs vége, úgy készülünk a Szombathely ellen, hogy szeretnénk megszerezni az aranyérmet - mondta a fehérváriak vezetőedzője, Alejandro Zubillaga.

A nyugatiak szakvezetője, Kocsis Tamás higgadtan értékelt az utolsó összecsapást követően.

- Szeretnék gratulálni az Albának, egyik mérkőzésen sem volt kérdéses, hogy a jobb csapat nyert. Meg kell hajolnunk a Fehérvár nagyobb tudása előtt. Fizikailag elképesztően erősek, teljesen megérdemelt a továbbjutásuk, sok sikert kívánok nekik a döntőben. A csapatomat is csak dicsérni tudom, mindent megtett, az utolsó pillanatig küzdött, nem adta fel nagy hátrányban sem, harcoltunk végig. Nincs vége még a szezonnak, meg akarjuk szerezni a bronzérmet, az is nagy fegyvertény, hogy a harmadik helyért mérkőzhetünk. Minden játékosomtól azt várom el, hogy mindent megtegyen a bajnokság utolsó meccsein is a siker érdekében – jegyezte meg a körmendiek mestere.

Pongó Marcell, a fehérváriak válogatott irányítója ezúttal is remek teljesítményt nyújtott, 22/9 pontot gyűjtött.

- Ott vagyunk a döntőben, teljesen megérdemelten. Gratulálok magunknak és a Körmendnek is, hatalmas tettet hajtottak végre azzal, hogy idáig eljutottak. Végig kontrolláltuk a szerdai mérkőzést is, nyilván benne volt a fejekben, hogy le akarjuk zárni a párharcot, nem szeretnénk visszamenni Körmendre. A vendégek is mindent megtették, az utolsó szalmaszálba igyekeztek kapaszkodni. Megnehezítették a dolgunkat, de mi irányítottuk a meccset, főleg a második félidőben. Készülünk a Falco ellen, természetesen szeretnénk megnyerni a bajnokságot.

Wendell Mitchell, az Egis hátvédje volt a keddi találkozó legeredményesebbje, 28/15 ponttal.

- Jól játszottak a hazaiak, ezúttal is megérdemelten győztek, az természetesen csalódás, hogy nem nyertünk meccset a párharcban, 3-0-s összesítéssel lett döntős az Alba. Készülünk a bronzmeccsre, amelyen szeretnénk jól szerepelni, éremmel zárni a szezont. A szurkolóinknak ezúttal is nagy köszönet jár, ismét sokan eljöttek és buzdítottak bennünket.

Az Arconic-Alba nyolc napot készülhet az aranycsatára, jövő szerdán kezdik a párharcot az utóbbi évek hazai egyeduralkodója, a Falco Szombathely ellen. Az első összecsapásra a vasi fővárosban kerül sor, jövő szombaton pedig a koronázóvárosban találkoznak. A nyugatiak az első két elődöntőt magabiztosan hozták a ZTE ellen, azonban kedden este nagyon meg kellett izzadniuk a sikerért, körömrágós derbin, hosszabbítás után győztek, 95-94-re (25-21, 18-18, 17-23, 24-22, 11-10).