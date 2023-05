A mieink eddig pont nélkül álltak, hiszen a dánok ellen bár az utolsó harmadban nagyszerűen játszott Magyarország, ez már késő volt, 3-1 lett a végeredmény. Az USA ellen az első játékrészben tartotta a lépést a magyar válogatott, aztán egyre jobban kijött a két gárda közötti különbség. A franciák ellenben három ponttal várták az összecsapást, az osztrákok ellen kettő, míg Dánia ellen egy pontot szerzett Franciaország. A gallok keretében ott volt a Fehérvár támadója Leclerc is, míg a mieinknél Bálizs védett, előtte pedig az összes Volán-játékos szerepelt.

Erdély lövésével startolt el a mérkőzés, majd nem sokkal később emberelőnyben játszhatott a magyar válogatott, de sajnos felállni sem nagyon sikerült. Hat perc elteltével Hári emelt passza találta meg Gallót, de Ylonen védeni tudott, az első francia kaput eltaláló próbálkozásra majdnem tíz percet kellett várni. Inkább a mezőnyjátéké volt a főszerep, öt perccel a szünet előtt Csányi kísérletet a kapus sisakján kötött ki. Stipsiczet véleményesen állították ki két percre, és bár szép blokkokkal jelentkeztek a mieink, Bertrand bombája beakadt, 1-0. A gól után felpörögtek az események, Nagy Gerő váratlan lövésére Leclerc és Addamo helyzetei jöttek válaszul. Húsz másodperccel a harmad vége előtt Stipcsiz távoli „sunyi” lövésénél Hári takart nagyon jó, a korong pedig az alsó sarokba kötött ki, 1-1.

Magyar kísérlettel indult ez a játékrész is, aztán Nagy Gergő kapáslövése után Terbócs érkezett a kipattanóra, de a védő az utolsó utáni pillanatban még közbe tudott szúrni. Erdély harcolt ki egy emberelőnyt, sőt utána öt a három elleni szituáció is következett. Kicsit körülményesen járt a pakk, nem is sikerült fórból betalálni. Öt az öt ellen kiegyenlített volt a játék, majd Bertrand került nagy helyzetbe, ezt Bálizs még védte, de Boudon ismétlése ellen már tehetetlen volt, 2-1. Emberelőnybe is kerültek a franciák szinte rögtön, de ezt kivédekezték a mieink. Egyenlő létszámnál egy kiemelt korongra Galló csapott le, és két védővel a nyakában kihasználta a ziccert, 2-2. Ismét egy emberhátrány következett, de megúsztuk ezt is.

Veszélyesebben kezdtek megint a magyarok a harmadik játékrészben is, majd öt a négy ellen jöhetett Kevin Constantine együttese, bár akadt ezúttal helyzet, nem sikerült élni a lehetőséggel. Valamivel többet mozgott a pakk magyar ütőkön, a kilenc perc eltelte után Nagy Gergő lőtt kétszer is ígéretes helyzetben, de Ylonen résen volt. Mindkét együttes igyekezet kevés kockázatot vállalni a mérkőzés végéhez közeledve, utolsó helyzet a magyaroké volt, Hadobás távolról veszélyeztetett. Nem született döntés a rendes játékidőben, jöhetett a hosszabbítás, ami azt jelentette, hogy egy pont már a zsákban. A ráadásban Erdély szólózhatott, ez még kimaradt, de Bartalis értékesített egy kipattanót, 1-2. A magyar jégkorong-válogatott két pontot gyűjtve fontos lépést tett a bennmaradás felé.

Franciaország – Magyarország 2-3 (1-1, 1-1, 0-0, 0-1) – hosszabbítás után

Tampere, 3075 V.: Frandsen (dán), Langin (kanadai), Hautamaki (finn), Mackey (kanadai)

Franciaország: Ylonen – Boscq, Gallet (1), T. Bozon (1), Boudon 1, Texier – Chakieachvili, Llorca, Perret, Claireaux, Bertrand 1 (1) – Crinon, Guebey, Leclerc, Addamo, Rech (1) – Fabre, Thiry, K. Bozon, Ritz, Terille. Szövetségi kapitány: Philippe Bozon

Magyarország: Bálizs – Stipsicz 1, Fejes, Sebők (2), Hári (1), Galló 1 – Szabó B., Hadobás, Erdély, Bartalis 1, Sofron – Kiss R. (1), Horváth M., Nagy G., Papp, Terbócs – Garát, Pozsgai, Csányi, Nagy K., Vincze. Szövetségi kapitány: Kevin Constantine.

Kiállítások: 10, ill. 8 perc

Kapura lövések: 28-21.