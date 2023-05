Kevin Constantine együttesének eddig finoman szólva sem lenyűgöző az eredménylistája, hiszen nyolc találkozóból csak egyet nyertek meg a mieink. A felkészülés hajrájára fordulva a lengyel és brit túra után „hazaköltözött” a válogatott, és az utolsó három összecsapását a vb előtt az MVM Dombe-ban játssza le.

Egyen már túl is vannak a magyarok, szerda este zárt kapuk mögött Szlovénia volt az ellenfél, a keretből ezúttal Horváth Dominik, Szirányi Bence, Falus Ádám, Nagy Gergő, Erdély Csanád, Mihály Ákos és Németh Kristóf nem kapott lehetőséget. A találkozót visszafogott iramban kezdték a felek, az első valamirevaló lehetőségre kilenc percet kellett várni, Terbócs István és Papp Kristóf összjátékából azonban nem lett gól. Később a szlovénok többek között Kuralt révén is veszélyeztettek, de a Hydro Fehérvár AV19 támadója nem tudott túljárni Bálizs eszén. A második harmad elején bár emberelőnybe kezdtek Háriék, nem sikerült kihasználni a fórt, Nik Simsic a 25. percben egy védelmi rövidzárlat után egyedül ugorhatott ki és belőtte a ziccert, 0-1. Lendületben maradtak a vendégek, a 30. percben pedig megduplázták az előnyüket, Nejc Stojan távoli lökete kötött ki a hálóban, 0-2. A játékrész további része a speciális egységekről szólt, a magyarok többet voltak hátrányban, de újabb gól nem esett ebben a húsz percben. A záró harmad 6. minutumában már három góllal ment Szlovénia, miután Kuralt és Sabolic sakk-mattra kijátszotta a hazai védelmét, az i-re a pontot a Volán támadója rakta fel, 0-3. A folytatásban is inkább a vendégek kerültek helyzetbe, bár a végén levitte kapusát Kevin Constantine, Jan Drozg bevette az üresen hagyott kaput, 0-4.

A magyar válogatott csütörtök este, immár nézők előtt ismét összecsap Szlovéniával, a találkozó 19 órakor kezdődik majd. Az viszont egyre valószínűbb, hogy Henrik Nilsson sem az utolsó két felkészülési mérkőzésen, sem a világbajnokságon nem játszhat, ugyanis a Volán bekkje még Japán ellen szenvedett agyrázkódást, a szezonban már a másodikat.

– Az alapján kell megítélni ezeket a mérkőzéseket, hogy mi volt a célunk – felelte a Nemzeti Sportnak a magyar férfi jégkorong-válogatott szövetségi kapitánya, Kevin Constantine. – Ez esetben elsődlegesen a csapat kiválasztása, amely végül Finnországba utazhat. Igyekeztünk mindenkinek tisztességesen lehetőséget adni, hogy megmutassa, érdemes rá, ezen kívül sérülések is keresztülhúzták a számításainkat, volt, aki most tért vissza a sérüléséből, vagy csak most csatlakozhatott a válogatott kerethez, mert a klubja még versenyben volt – Sebők Balázs és Csányi Karol is vasárnap érkezett meg – őket a novemberi Sárközy Tamás-emléktorna óta nem láttuk. A második számú célunk megismertetni a játékrendszert mindenkivel, tudatni a játékosokkal, hogy mit várunk tőlük, és mindenkinek esélyt adni, hogy megmutassa, megtanulta a leckét. Oktatunk videóelemzéssel, értekezleteken, edzéseken és a felkészülési mérkőzéseken is. Ezeken a szakaszokon végig kell menni. Azt is ki kell deríteni, kire számíthatunk az emberelőnyös és -hátrányos egységben, ezt pedig csak meccsszituációban lehet feltérképezni. Tehát amikor arról beszélünk, hogy a felkészülési meccseink közül mennyit nyertünk meg, a negyedik-ötödik számú prioritásunkról folyik a szó – még ha sportemberként mindig ég bennünk a győzelmi vágy, ilyen a természetünk. Nyilván előfordult, hogy néhány játékos olyan helyzetekben került jégre, ami tétmeccsen elképzelhetetlen lenne. Ha a győzelem számított volna, másokat küldtünk volna pályára. Sorozatban négyszer játszottunk idegenben, kétszer Lengyelország, kétszer Nagy-Britannia ellen, és mindegyik összecsapás döntetlenre állt a harmadik harmadban. A végjátékban fegyelmezetlenek voltunk, meggyűlt a bajunk a kiállításokkal, ezért veszítettünk. Örülünk neki, hogy szoros meccseken kikaptunk? Nem. De mint hangsúlyoztam, nem ez érdekelt minket – összegezte az eddigi felkészülési időszakot Kevin Constantine, a Nemzeti Sportnak.

A magyar válogatott jelenlegi kerete:

Kapusok: Bálizs Bence (JKH GKS Jastrzabie, lengyel), Horváth Dominik (Hydro Fehérvár AV19), Rajna Miklós (UTE / Coventry, brit)

Hátvédek: Falus Ádám (Küsnacht Lions, svájci), Fejes Nándor (Gyergyói HK), Garát Zsombor (BJA), Hadobás Zétény (Västeras, svéd), Horváth Milán (Hydro Fehérvár AV19), Kiss Roland (DVTK Jegesmedvék), Pozsgai Tamás (BJA), Stipsicz Bence (Hydro Fehérvár AV19), Szabó Bence (BJA), Szirányi Bence (DVTK Jegesmedvék)

Csatárok: Bartalis István (Hydro Fehérvár AV19), Csányi Karol (Zvolen, szlovák), Erdély Csanád (Hydro Fehérvár AV19), Galló Vilmos (Linköping, svéd), Hári János (Hydro Fehérvár AV19), Kóger Dániel (Corona Brasov, romániai), Mihály Ákos (Hydro Fehérvár AV19), Nagy Gergő (FTC-Telekom), Nagy Krisztián (BJA), Németh Kristóf (Hydro Fehérvár AV19), Papp Kristóf (Northern Michigan University, amerikai), Sebők Balázs (Ilves, finn), Sofron István (Csíkszereda), Terbócs István (Hydro Fehérvár AV19), Vértes Nátán (Hydro Fehérvár AV19), Vincze Péter (Gyergyói HK)