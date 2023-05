A felkészülés alatt szép lassan, egyre jobb és jobb ellenfelekkel játszottak a mieink, míg végül a szintén elit-világbajnokságra készülő Szlovénia és Kanada ellen zárult az edzőtábor. Bár Magyarország 11 találkozó alatt mindössze egyszer nyert, az utolsó, hazai jégen megvívott összecsapások már jól alakultak a vereség ellenére is. Szlovénia ellen elsőre ugyan még egy 0-4 sikerült, de aztán egy szoros 2-4-es mérkőzést játszottak a magyarok, az 58. percig még 2-2 volt az eredmény. A felkészülés aztán egy igazi hokiünneppel zárult, ahol a mieink Kanadával csaptak össze és tapasztalhatták meg, mi vár rájuk majd Finnországban.

– Megleptük őket, nem számítottak rá, hogy ennyit lesz nálunk a korong, hozzáteszem mi sem. A világbajnokságon sokkal több korong nélküli játék lesz, és ebben még fejlődnünk kell majd. Illetve a helyzetkihasználásban is előre kell lépnünk, hiszen ők kevésebb lehetőségből is hamar megtalálták a góljaikat – mondta honlapunknak Bartalis István. –Az egyik leghosszabb felkészülésem volt a válogatottal, sok mérkőzésünk volt sok utazással. Sok teoriát is tanultunk, mentálisan és fizikálisan is kemény volt. Az látszik, hogy mérkőzésről mérkőzésre egye jobbak vagyunk, reméljük ez a világbajnokságon is így lesz majd.

– Döcögősen indultunk, ha csak az eredményeket nézzük, akkor nem pozitív a kép. Nagyon sok munka van a srácok mögött, a csapat nagy részének korábban véget ért a szezon, és egy élsportoló életében nem feltétlenül normális, hogy majdnem leállás után újra edzésbe lendült. Folyamatosan változott a keretünk, kellett idő, mire mindenki a szisztémát elsajátította, ez pedig meglátszódott a találkozókon, sokan gondolkodtunk, keveset cselekedtünk ösztönből. Az utolsó mérkőzéseken ebben is előre léptünk. Remélhetőleg a forma javulása kitart majd a világbajnokságon is – tette hozzá Kiss Dávid a Hydro Fehérvár AV19 és a magyar válogatott másodedzője.

A világbajnokságon rögtön egy dupla mérkőzéssel nyitnak a magyarok, szombaton itthoni idő szerint 15.20-kor Dánia lesz az ellenfél, majd vasárnap délelőtt az USA-val játszik Magyarország.

– A taktikán majd nyilván az ellenfelek feltérképezése után majd igazítunk egy-egy találkozó előtt. A technikai megoldások terén valamilyen szinten mindig adódhatnak problémáink ekkora sebesség és ilyen ellenfelek mellett. Ez ellen úgy lehetne tenni, ha állandóan ilyen szintű ellenfelek ellen lépnénk jégre. A Kanada elleni mérkőzésből remélhetőleg tudunk önbizalmat szedni és elhisszük, hogy akár egy jó mérkőzéssel csodát tehetünk Tamperében. Minden mérkőzésen vért kell izzadnunk és akkor a szerencse is mellénk pártol majd.

A magyar válogatott világbajnoki kerete:

Kapusok: Arany Gergely (FTC-Telekom), Bálizs Bence (JKH GKS Jastrzabie, lengyel), Horváth Dominik (Hydro Fehérvár AV19),

Hátvédek: Fejes Nándor (Gyergyói HK), Garát Zsombor (BJA), Hadobás Zétény (Västeras, svéd), Horváth Milán (Hydro Fehérvár AV19), Kiss Roland (DVTK Jegesmedvék), Pozsgai Tamás (BJA), Stipsicz Bence (Hydro Fehérvár AV19), Szabó Bence (BJA), Szirányi Bence (DVTK Jegesmedvék)

Csatárok: Bartalis István (Hydro Fehérvár AV19), Csányi Karol (Zvolen, szlovák), Erdély Csanád (Hydro Fehérvár AV19), Galló Vilmos (Linköping, svéd), Hári János (Hydro Fehérvár AV19), Kóger Dániel (Corona Brasov, romániai), Nagy Gergő (FTC-Telekom), Nagy Krisztián (BJA), Papp Kristóf (Northern Michigan University, amerikai), Sebők Balázs (Ilves, finn), Sofron István (Csíkszereda), Terbócs István (Hydro Fehérvár AV19), Vincze Péter (Gyergyói HK)