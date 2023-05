Mindkét csapat veretlenül várhatta a finálé első mérkőzését szerda este. Az Alba a Kecskemétet, valamint a Körmendet búcsúztatta söpréssel, míg a Falco a DEAC és a Zalaegerszeg együttesét búcsúztatta. A Fehérvár 2017 óta szerepel először a döntőben, a tavalyi bronz után idén már az aranyig mennének Vojvodáék, míg a Szombathely az elmúlt évek egyeduralma után maradna a trónon.

A mérkőzés Somogyi jó védekezésével kezdődött, majd Cowels triplája esett be, gyorsan jött a válasz, támadólepattanók után Ford volt eredményes közelről. A légiós később a büntetővonalról is jól célzott, majd Pongó öt pontot hintet zsinórban, 3-9. Jól védekezett az Alba, a hazai dobások sem ültek, Philmore lefordulásával már 11-0-ás rohanásnál tartottak a vendégek. Cowels ismét távolról célzott jól, Philmore válaszolt rögtön, Decosey kapott jó indítást, jött a szombathelyiek időkérése, 6-16. Továbbra is sok labdát szerzett az Alba, Pongó triplája, valamint Vojvoda ziccere tizenháromra növelte az előnyt. A játékrész végere összeszedettebb lett a Falco, de az utolsó szó a vendégeké volt, Pongó harmadik hárompontosát süllyesztette el, 16-28.

Pot pontokkal, Diong kihagyott büntetőivel kezdődött el a második negyed, de Vojvoda jól célzott a vonalról, majd elsüllyesztett egy triplát is, ismét időt kért a Falco, 19-35. Kicsit megtorpant az Alba, Szombathely 6-0-val zárkózott, jókor jött Decosey duplája, 25-39. Kovács sokadszorra hibázott, és bár a vendégek ismét meglódultak, de Somogyi kihagyta a ziccert. Perl próbált segíteni az övéin, azonban hárompontosa kimaradt, azonban utána faulttal együtt a dupla már a gyűrűben kötött ki. Kovács betalált kintről, de Vojvoda ezt nem hagyta szó nélkül, több mint nyolc méterről nem kegyelmezett, 31-47. Somogyi kimaradt betörései után Perl már tízre csökkentette a differenciát, a dudaszó előtt Vojvoda még dobott egy duplát, 37-49.

Somogyi hetedik dobása sem esett be, a túloldalon Cowels közeli azonban igen, nem ültek a Fejér vármegyeiek támadásai, Pot triplája után kikérte első idejét Alejandro Zubillaga, 42-49. Elvesztette a fonalat az Alba, védekezésben és támadásban sem jöttek a jó megoldások a vendégektől. Vojvoda triplája úgy kellett mint egy falat kenyér, majd Somogyi kilencedik kísérlete célt ért, ismét kis lélegzethez jutott a Fehérvár, 48-55. Mindkét oldal sokat hibázott, a kék-fehérek valamivel többet, így ismét csökkent a differencia, 56-61. A harmadik tíz percben mindössze 12 pontot szerzett az Arconic-Alba Fehérvár, ebben (is) javulásra volt szükség a záró etap előtt.

A negyedik negyedet Tiby nyitotta meg, majd Szabó hagyott ki egy pöcizést, Barac duplája, majd Tiby triplája is behullott, átvette a vezetést a Falco, 63-61. Teljesen megállt az Alba játéka, Cowels hárompontosa célt ért, Philmore ziccere kiperdült, Decosey meg eladta a labdát a saját térfelén, Pot pedig köszönte szépen. Hiába törte meg a jeget Philmore, Keller távolról volt eredményes, 71-64. Négy perccel a vége előtt kikérte utolsó idejét Zubillaga, Ford hárompontosa hozta vissza a reményeket, 72-67. Barac duplája, Majd Vojvoda triplája hullott be, 1.20-al a vége előtt Perl nem hibázott a büntetővonalról, 76-70. Küzdött az Alba, de Pongó távolija lejött, Perl betalált a túloldalon, eldőlt a mérkőzés. A Fehérvár mindössze 21 pontot szerzett a második félidőben, a döntő első találkozóját 82-70-re nyerte a Szombathely.



Falco-Vulcano Energia KC Szombathely – Arconic-Alba Fehérvár 82-70 (16-28, 21-21, 19-12, 26-9)

Szombathely, Arena Savaria V.: Benczur Tamás, Praksch Péter Árpád, Ádám József (Dernei Gábor)

Szombathely: Pot 11/6, Kovács 5/3, Cowells 15/9, Tiby 9/3, Keller Á. 9/3 Csere: Perl 21/3, Sövegjártó -, Barac 12.

Fehérvár: Pongó Ma. 14/9, Somogyi 5/3, DeCosey 4, Ford 12/6, Philmore 9/3. Csere: Vojvoda 24/12, Diong 2, Szabó Zs. -, Takács Mi. -.