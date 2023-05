Sárbogárd – Tordas R-Kord 0–3 (0–2)

Sárbogárd, 150 néző

Vezette: Góbi Soma.

Sárbogárd: Nyári – Gráczer B., Gráczer G., Horváth A. (Fodor M.), Mayer – Szalai Á. (Luczek), Tóth P., Farkas G., Bencze - Glócz H. (Glócz Z.), Vagyóczki. Szakmai igazgató: Pajor László

Tordas R-Kord: Cseresnyés – Danis, Tolnai P., Balogh B., Horváth B. (Spinner) - Csizmarik (Deli Zs.), Jancsó (Kovács Á.), Dely D., Szilágyi (Somogyi T.) - Cservenka, Ilyés (Berki). Vezetőedző: Horváth Sándor

Gól: Horváth B. (11., 34., 81.).

Jók: senki, ill. Cseresnyés, Horváth B., Dely D.

Már az első félidő elejétől kezdve a Sárbogárd próbálta akaratát ráerőltetni a vendégekre, labdabirtoklási és mezőnyfölényben játszottak a házigazdák. A 11. percben egy hazai szögletrúgást követően a kipattanó labdát a Tordas egy szépen kivitelezett kontra végén gólra váltották Horváth Benett révén, 0-1. Ezután a tordasiak megszállták a saját térfelüket, majd egy véleményes szabadrúgás után a hosszún oldalon érkező Horváth B. ismét eredményesnek bizonyult, 0-2. A szünetet követően a Bogárd még nagyobb nyomást gyakorolt ellenfelére, de csak kapufákig, a kapu előtt keresztben lőtt beadásokig jutottak, valamint Cseresnyés Alex is sokszor mentett nagyszerűen. A 81. percben egy újabb kontra végén szerzett gól pecsételte meg a Sárbogárd, újfent Horváth B. talált be, 0-3. A hátralevő időben még volt lehetőségük szépíteni a vendéglátóknak, de ezen az összecsapáson semmi sem sikerült nekik.

Tudósított: Sárbogárd SE



Bodajk SE – Ikarus-Maroshegy 2–1 (2–0)

Bodajk, 150 néző

Vezette: Wittner József.

Bodajk: Nagy M. – Kocsis D., Rozembaum R., Kurcz (Molnár R.), Kis (Ambrus) – Katóka M., Joó, Kovács T., Arany S. - Farkas K. (Molnár A.), Magosi (Deme). Vezetőedző: Kocsis Jenő

Ikarus-Maroshegy: Matócza – Békefi (Szontagh), Kecskés, Horváth L., Varga Z. - Szamarasz, Gimes, Falusy, Kókány - Csuti, Kövesdi. Vezetőedző: Szarka Martin

Gól: Kis (7.), Magosi (25.), ill. Csuti (69.)

Jók: Nagy M., Kis, Magosi, ill. Csuti

Lendületesen, jól kezdett a hazai csapat, a 6. percben Joó Gergő a kapussal állt szemben, de a vendégek hálóőre remekül védett. Egy percre rá egy hazai szöglet után a kipattanó labdát Kis Viktor a 16-os vonaláról kapásból, védhetetlenül lőtte a bal felső sarokba, 1-0. Továbbra is letámadott a Bodajk, nyomás alatt tartva ezzel az Ikarus védelmét. A 26. percben egy jobb oldali szöglet után a labda átszállt a hosszú oldalra, ahol Magosi Béla jól érkezett és 5 méterről a kapuba fejelt, 2-0. A második félidőre egy teljesen más felfogású vendégcsapat jött ki, beszorították az egyre jobban fáradó vendéglátókat. Ennek a fölénynek 69. percben lett meg az eredménye, egy jó háromszögelés után Csuti Márton 16 méterről szép gólt lőtt a felső sarokba, 2-1. Továbbra is nyomott a Maroshegy, a szélekről sorozatban érkeztek a beadások, de vagy a védelem, vagy a kiválóan védő Nagy Márk hárított. A 82. percben egyenlíthetett volna az Ikarus, de Szontagh Levente 5 méterről óriási ziccerben fölé fejelt. A végén még növelhette volna előnyét a Bodajk, egy vendég szöglet miatt elöl ragadt Matócza Dániel, Nagy M. kirúgta a labdát előbb Ambrus Hunor, majd Joó sem tudta egy védővel szemben a kapuba rúgni a játékszert.

Tudósított: Kovács Zoltán



Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő – Bicske II. 5–1 (1–1)

Agárd, 100 néző

Vezette: Szücs László.

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő: Orczi – Molnár S. (Paget), Szabó B., Radács (Tóth Tibor), Balogh Á. - Szellák, Balogh Balázs (Tóth B.), Mód, Klauz - Gere, Koronczi. Vezetőedző: Balogh Zsolt

Bicske II.: Rigó M. – Vicz (Bélik), Oláh, Németh J., Nyúl - Csiba, Pekowski, Kámán, Csóh - Kovács B., Nagy M. (Szigeti). Vezetőedző: Oláh Dániel

Gól: Gere (45., 84.), Balogh Á. (51.), Tóth T. (78.), Koronczi (90.), ill. Csóh (11.)

Jók: Balogh Á., Tóth T., Gere, ill. Németh J.



Mányi TK - Csór Truck-Trailer 0–0

Mány, 150 néző

Vezette: Szabó Dániel.

Mány: Ténai – Csata, Bukovecz, Peinlich, Vass - Molnár Á., Lakatos G., Juhász I. Levente, Lakatos Gy. (Sólyom) - Tóth Tivadar, Vindics. Asszisztens edző: Pintér Zoltán

Csór Truck-Trailer: Molnár B. – Szőlősi, Pécsi, Kásler Bence, Makai - Flavio, Tolnai M., Báles Zs., Bogdány - Harangozó (Csapcsár), Ács (Bognár M.). Vezetőedző: Pécsi László

Jók: Ténai, Bukovecz, Csata, Vindics, ill. Molnár B., Kasler Bence, Flavio.

Remek futballidőben, hangos, a hazai csapatot 90 percig buzdító közönség előtt játszhattak a csapatok. Sok hibával, de lelkesen küzdöttek a felek a győztes találatért, de sok kis „helyzetecske" mellett, igazi nagy lehetősége egyik csapatnak sem volt. Jó játékvezetés mellett, közepes iramú, de alacsony színvonalú meccsen, a két fiatal csapat megosztozott a pontokon.

Tudósított: Varga Mihály

MÁV Előre FC Főnix – Martonvásár 2–0 (0–0)

Székesfehérvár, néző

Vezette: Domak Ádám.

MÁV Előre FC Főnix: Nideczki – Kónya, Takács G., Rubos Barnabás (Jófejű), Kertész (Gruber) – Király B., Krán, Zoboki Á., Pápai (Varga N.) - Rubos Bence (Bolla Barnabás), Andróczi (Jungwirth). Vezetőedző: Pavlik József

Martonvásár: Farkas Cs. – Szél, Busák, Füzér, Jordáki M. (Beraki) - Jordáki N. (Pintér O.), Gábor Á., Varga L., Varga Gy. (Pully) - Szántó (Gábor D.), Patkós K. Vezetőedző: Kriston Attila

Gól: Kónya (55.), Jungwirth (87.)

Jók: Kónya, Jungwirth, ill. Farkas Cs.

Két meglepő gyors kontrából a Martonvásár veszélyeztetett ám, a gól elmaradt. Kezdte átvenni az irányítást a hazai csapat, egyre több helyzetet dolgozott ki, de a lehetőségek rendre kimaradtak. Előbb Rubos Barnabás vezette a kapusra a labdát, majd ugyan ő lőtte 6 méterről a kapusba. Majd Pápai Kristóf előtt adódott gólszerzési lehetőség, de a vendégek kapusa hárított. A Főnix FC-nek az első félidőben hét lehetősége volt, és ebből öt nagy ziccernek volt mondható.

A második játékrészben sem változott a játék képe, a vendéglátók birtokolták többet a labdát, bár a csapatjáték akadozott tele volt technikai hibával, de mégis sokszor eljutottak a befejezéséig. Az 55. percben megtört a jég Kónya Krisztián fejelt közelről a kapuba, 1-0. Többször lezárhatta volna a mérkőzést Főnix FC, a legnagyobb helyzete ismét Pápainak volt, de ekkor még a martonvásári kapu érintetlen maradt. A 87. percben aztán Jungwirth Máté egy szép akció végén 3 méterről jobbal a kapuba passzolta labdát, 2-0. A Főnix FC, ha keservesen is, de otthon tartotta a három pontot, megérdemelten nyertek meg a mérkőzést.

Tudósított: Pavlik József



Enying – Lajoskomárom 3–0 (1–0)

Enying, 200 néző

Vezette: Kerkuska Miklós.

Enying: Kovács Z. – Dudar K. (Varga P.), Kalló, Mohai, Nyikos (Kizlinger) – Paluska K. (Gyárfás-Tóth), Csepregi, Szalai K., Halász (Blaski) - Németh Sz., Keszler. Vezetőedző: Molnár Ferenc

Lajoskomárom: Deák – Orosz, Csörgei (Németh Á.), Varga F., Vadászi - Gergye, Dudar E., Kövecses (Labossa), Pákozdi - Klein, Rózsás. Vezetőedző: Dopuda Igor

Gól: Nyikos (41., 70., 78.).

Kiállítva: Orosz (76.).

Jók: Paluska K., Nyikos, Csepregi, ill senki.

Az idei tavaszi „Mezőföldi El Classico” nemcsak a dél-fejéri testvértelepülések egyik legfontosabb focieseménye, de ez egyben az enyingi támadó, Paluska Krisztián búcsúmérkőzése is volt.

A vendégek jobban felpörögtek a mérkőzés elején. Az első 10 percben három kisebb helyzete is volt a Lajosnak, de igazi gólveszélyes szituáció nem alakult ki. Aztán a hazaiak is felébredtek, sőt át is vették az irányítást. A játék át tevődőtt a vendégek térfelére és ezzel együtt megszaporodtak a kapujuk előtt a helyzetek. Előbb Paluska K. fejesénél állt jó helyen Deák Zala, majd Németh Szabolcs és Nyikos Martin lövésénél is nagyot hárított a vendégek kapusa. A 41. percben Nyikos kért el egy bedobást a 16-os sarkánál, szépen lefordult védőjéről és nagyszerűen tekert a hosszú sarokba, 1-0. Hazai szempontból a legjobbkor érkezett a vezető találat így a félidei szünetben megnyugodhattak a kedélyek.

A második játékrészre egy harapósabb Lajoskomárom érkezett a pályára. Ismét jöttek a helyzetek, de a befejezésnél mindig helyükön voltak a hazai védők. A 70. percben Paluska K. lódult meg, megpattanó lövését Deák az érkező Nyikos elé ütötte, aki higgadtan lőtt a hosszúba, 2-0. A 76. percben Paluska K. buktatásáért kapta meg Orosz Márkó a második sárga lapját, így számára hamarabb ért véget a találkozó. A 78. percben Csepregi Imre zavart hátul, így Nyikos tudott lecsapni egy röviden hátrapasszolt labdára. A hazai támadó nem hibázott az egy az egy elleni szituációban sem, elfektette Deákot, és az üres kapuba gurította mesterhármasa utolsó találatát. Az utolsó tíz percben is nyomott a vendég gárda a becsületgólért, Gergye Krisztián be is talált, de a partjelző intésére a játékvezető érvénytelenítette a találatot leshelyzet miatt.

Egy impulzív viszont hullámzó mérkőzésen, de mindenképpen megérdemelten tartotta otthon a pontokat az Enying. Az ünneplés perceiben a hazai szemeket az érzelmes búcsúztató könnyezte homályosra - Nyikos nagyszerű teljesítménye mellett Paluska Krisztiánt pályafutása előtt tisztelgett a nagyszámban összegyűlt közönség.

Tudósított: Mohai Norbert



Ercsi Kinizsi – Tóvill-Kápolnásnyék 3–4 (1–0)

Ercsi, 100 néző

Vezette: Kupi Zoltán.

Ercsi Kinizsi: Andrejev – Tóth K., Mónus (Kondreska), Juhász B. (Réthy), Buzás - Kun (Csányi), Lak (Váradi), Rebők, Hujber – Hodula M., Petrás. Vezetőedző: Lieber Károly

Tóvill-Kápolnásnyék: Palásthy – Kharboutli Noor, Lipóth, Varga József (Peng), Krajnc (Kiss Á.) - Pigler, Molnár G. (Varga D.), Venczel, Zsigmond L. - Csörge, Czottner Á. Vezetőedző: Höltzl Richárd

Gól: Csányi (87., 88.), Rebők (44.), ill. Krajnc (51., 60.), Zsigmond L. (56.), Pigler (74.)

Jók: Hodula M., ill. Palásthy, Zsigmond L., Krjanc

Érdekes mérkőzést játszott a két csapat, mert a hazaiak kihagyták a helyzeteiket az első félidőben, míg a vendégek szinte mindent berúgtak a másodikban.

Az Ercsi a szünet után mindent elkövetett, hogy kikapjon és ez sikerült is.

Remekül kihasználta a Nyék, hogy tálcán kínálták nekik a lehetőségeket.

Tudósított: Flórián Gábor



A góllövőlista állása:

1. Gere Zoltán (Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő) 26 gól

2. Tóth Tibor (mindkettő Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő) 22 gól

3. Mayer Dávid (Sárbogárd) 19 gól