A duplázó Besirovic a 80. percben döntötte el a kispesti kiesési rangadót. A Mezőkövesd Zsóry FC 3-2-re nyert, s ezzel már biztos bennmaradó. A Budapest Honvéd azonban a MOL Fehérvár FC-nél is kilátástalanabb helyzetbe került.

Miután a Vidi 3-0-ra verte a ZTE FC-t az OTP Bank Liga 32. fordulójában, ellépett az utolsó előtti, kieső helyről. A Honvéd bukátjával már a fehérváriak kerültek apró lépéselőnybe, egy ponttal előzik meg a kispestieket.

A bajnokság záró fordulójában a MOL Fehérvár FC a sereghajtó Vasas vendége lesz, míg a Budapest Honvéd a bronzéremért csatázó Puskás Akadémia FC vendége lesz. A Honvédnak nyernie kell, ha nem verik meg a piros-feketék a felcsútiakat, kiesnek, s a Vidi marad továbbra is első osztályú.

E két találkozót minden bizonnyal azonos időpontban rendezik a jövő hétvégén, az MLSZ még nem jelölte meg, hogy mikor.

Angyalföldön az eddig 13 találatot jegyző Kenan Kodro gólerős játékára is nagy szüksége lesz a Zalaegerszeg ellen végre magára találó Vidinek.

- Benne van a fociban, hogy egy csatár hibázik a tizenegyesnél, a közelmúltban ez velem is megtörtént, de nem volt kérdés, hogy ezek után is vállalom az újabb büntetőt. Gyorsan túl kellett tennem magamat azon az eseten, de mentálisan erős játékosnak tartom magam, amit most sikerült bizonyítanom - beszélt arról Kenan Kodro a ZTE elleni összecsapás után, hogy a kövesdiek ellen sorsdöntő pillanatban a kapu fölé rúgta a tizenegyest, most azonban nem hibázott. - Nagyon akartuk ezt a győzelmet, a közelmúltban sokat szenvedtünk, de most sikerült tennünk egy fontos lépést előre, megérdemelt győzelmet arattunk. Még csak a "félidőben" járunk, de hiszünk magunkban, és abban, hogy pozitívan tudjuk befejezni a szezont. Érzelmileg és fizikálisan is igénybe vett a szombati mérkőzés, az első félidőben kaptam egy ütést, de szerintem rendben leszek a következő fordulóra - mondta a bosnyák csatár.