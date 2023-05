MÁV Előre SC-ST Solar – MTK Budapest 3:1 (15, -22, 23, 27)

Székesfehérvár, 108 néző

Vezette: Kiss Zoltán, Selega Balázs.

MÁV Előre SC-ST Solar: Dvoracek 23, Ertz 17, Dolotova 1, Gilfillan 10, Tóth J. 16, Szabó Lilianna. 3. Csere: Kovács E., Kiss L. (liberók), Borostyán, Karnyitskaja, Narancsics, Szilágyi. Vezetőedző: Przybylak Lukasz

MTK Budapest: Asonja 25, Tarr 6, Berkó L. 3, Garai 4, Tatár 9. Costa 18. Csere: Divényi, Weidemann (liberók), Tarr, Endrődi, Varga B., Szabó Lili. Vezetőedző: Leiszt Máté.

Tovább folytatódott Fehérváron a röplabda-láz, igaz a nők összecsapásán sokkal családiasabb hangulat uralkodott, mint egy nappal korábban a férfiak döntőjében, ám ettől függetlenül szurkolásban ezúttal sem volt hiány. Peregtek a dobverők, és ütemesen tapsoltak a kilátogatók, akik között – kihasználva a főváros közelségét – sok MTK drukker is helyet foglalt.

Nem sok örömük volt nekik az első szettben, mert kedvenceik még a buszon ragadtak, és csak 8:7-ig tudták tartani a lépést a Lokival, ezt követően viszont a fehérváriak fokozatosan állva hagyták őket. Négypontos különbségre még feljöttek a korábbi MÁV Előre nevelés, Berkó Lili szervája után (16:12), ám innentől csak nőtt a távolság a két csapat között, és simán hozta a vendéglátó ezt az etapot.

A folytatásban úgy tűnt nem lehet gond, mert már 10:5-öt is mutatott az eredményjelző, miután az MTK megérkezett a meccsbe. Kiegyenlítettek, majd nem véletlenül szólt erősebb hangon egy fehérvári szurkoló - „szedd már össze magad!” – mert mintha azt hitte volna a kék-fehér gárda, hogy menni fog minden magától, és jön az újabb részsiker. Nem így történt, mivel Leiszt Máté tanítványainak játéka látványosan feljavult, és a brazil csapatkapitánya, Linda Jéssica Costa vezérletével nemcsak fordított, hanem 20:20 után már végig vezetve nyerték a szettet.

A győzelem után ünnepelt a fehérvári csapat

Forrás: A klub

A harmadik játszma is legalább ilyen „szenvedősre” sikeredett hazai oldalról. Folytatódott az öldöklő küzdelem, nem bírtak egymással a csapatok, szinte egymást követve növelték a pontjaik számát, ezzel egyik együttes sem tudott tartós előnyt kialakítani, elszakadni a másiktól. 18:21-el kanyarodtak a fővárosiak a hajrába, de 22:22-nél egalizált a MÁV Előre. Az egyenlítés után viszont fordítottak, majd szűken, de megnyerték a szettet.

A negyedik etap, ha lehet fokozni, még kiélezettebb lett, mint a korábbiak. Pedig nem indított rosszul a MÁV Előre, 9:4-re, sőt 17:9-re is vezetett, dacára ennek mégis elkótyavetyélték ezt a tetemes előnyt. Percek alatt azt vettük észre, hogy az MTK feljött, ledolgozta a mínuszokat, és 20:20-nál utolérte ellenfelét. Hatalmas csata következett, és 29 pont volt csak elég a fehérvári sikerhez, amely egyben azt is jelentette, hogy a három győzelemig tartó párharcban már 2-0-ra vezetnek, és már csak egy győzelem hiányzik ahhoz, hogy jövőre is az Extraligában szurkolhassanak nekik szimpatizánsaik.