Fino Kaposvár - MÁV Előre SC-Foxconn 3:0 (19, 22, 16)

Kaposvár Aréna, 1827 néző

Vezette: Mezőffy Zsolt, Halász Tibor

Fino Kaposvár: Iván B. 4, Quevedo 13, Bögöly G. 7, Lescay 7, Bartunek 2, Baróti 15. Csere: Bozóki (liberó), Tóth K., Hubicska. Vezetőedző: Szlobodan Prakljacsics.

MÁV Előre SC-Foxconn: Ambrus 1, Eke 1, Szabó V., Koci 13, Doda 14, Bibók 9. Csere: Takács M. (liberó), Deliu 2. Vezetőedző: Dávid Zoltán.

A három győzelemig tartó párharc végeredménye: 3-1 a Finom Kaposvár javára

Szombaton remek kiránduló idő volt, és ez még adott egy lökést azoknak a fehérvári szurkolóknak, akik jóban-rosszban kitartanak a MÁV Előre SC csapata mellett, és elkísérték őket Somogyország fővárosába. Az impozáns Kaposvár Aréna lelátói szép lassan megteltek, a vendégek drukkerei természetesen azt szerették volna, hogy megragadva az utolsó szalmaszálat, kedden visszatérnének a felek a VOK-ba az ötödik mérkőzésre. Persze ehhez az is kellett, hogy idegenben nyerjen a Loki, ami rettentően nehéz próbatételnek tűnt elsőre, ám abban bízhattak a fehérváriak, hogy mindez korábban már összejött a DEAC, a Pénzügyőr SE, és a Kecskeméti RC csapatainak, miért ne sikerülhetne a kék-fehéreknek is?

A kaposvári szurkolók szívük szerint már Fehérváron is bajnokot avattak volna – nem véletlenül keltek útra sokan –, most viszont nem szerették volna tovább halogatni a dolgot, részükről le akarták zárni az aranypárharcot, és hat szűk (arany nélküli) esztendő után ünnepelni. A Fino nem kevesebb, mint 18 korábbi elsőségével toronymagasan kiemelkedik a férfi mezőnyből, és ezt a rekordot szerették volna megdönteni Szlobodan Prakljacsics tanítványai.

Bögöly Gábor pontja jelentette a nyitányt, majd Szabó Vilmos balkezes ütése pedig a Loki indulását a csatába. Ezt követően zsinórban Baróti Árpád ötször nyithatott, míg Favier Lescay is hozzájárult ahhoz, hogy rövid idő alatt 7:2-es előnyt kovácsolt a Fino. Dávid Zoltán vezetőedző időkérése a lehető legjobbkor jött, és érkezett Redjo Koci, aki csökkentett a hátrányon, 8:6. A nyitásfogadással azonban bajban volt a fehérvári gárda, többször hibáztak, így megint visszaállt az ötpontos különbség.

Sose hátra, csak előre, bajnok lesz a MÁV Előre! – skandálta a fehérvári tábor, és ez megint jót tett, mert közeledett riválisához a csapat, ám ismét becsúszott némi baki, és elmaradt az egyenlítés, dacára annak, hogy Koci termelte a pontokat. Baróti ponterőssége mellett a ki nem kényszerített hibák lendítettek sokat a hazaiak szekerén, így továbbra is a Fino dominált, 20:14. Nem úgy tűnt, egy 4:0-as sorozat után, hogy lenne visszaút a MÁV-nak ebben az etapban, bár még 22:19-re feljöttek.

A MÁV Előre SC-Foxconn csapata a díjkiosztó után

Fotó: A klub

A második játszma szorosan indult, kezdtek „megérkezni” a fehérváriak is a meccsbe, és 6:4-es, kétpontos előny harcoltak ki először a találkozón. Aztán olyannyira „belejöttek”, hogy 9:5-re is növelték fórjukat. Állandósult a fehérvári vezetés, de három pontot ért el egymás után a Kaposvár, jött is Dávid időkérése. Ettől függetlenül a Fino pillanatai következtek, Baróti ütésével egalizáltak a vendéglátók, 16:16. Lassacskán, a hajrá felé közeledve teljesen nyílt volt a csata, de Koci elrontotta az ütését, elmaradt az egyenlítés, amely után már nem adott esélyt a hazai együttes.

A harmadik szettben látszott, hogy a 0:2-es mérkőzés állás ellenére sem adta fel a Loki, az előző játszmához hasonlóan szorosan alakult, fej-fej mellett haladtak a csapatok, de ezután Hernandez Quevedo nyitásával 8:6 állt a villanyújságon. Megint szembesülhettünk az előző játékokban látott hibákkal támadásban, és blokkban, 11:8. Bibók Balázs elegáns ejtésével és Leonardo Doda ütésével feljöttek ugyan egyre a fehérváriak, de ez tiszavirág életűnek bizonyult, mivel Lescay pontjai menetrendszerűen jöttek, 14:11. Arra törekedett a Kaposvár, hogy ne közelítse meg ellenfele egy pontnál jobban, és ezt tudták is érvényesíteni, ráadásul folyamatosan támadtak, és az olló is némiképp kinyílott a végére, és ez a somogyiak aranyérmét jelentette.

A fehérváriaknak pedig azért az ezüst is szépen csillog, és ott volt a díjkiosztón az első mérkőzésen bokasérülést szenvedő Pesti Marcell, aki a szövetség részéről két elnökségi tagtól Tálos Péter – a MÁV Előre SC klubelnöke - és Németh Lajostól vehette át csapattársaival a jól megérdemelt medáliát.

- A stressz nagyon nyomott bennünket az elejétől kezdve, ezen nem tudtak felülkerekedni a srácok, valószínű hogy ez a mai nap sok volt nekik. A Kaposvár jobb volt, volt nekik egy Baróti Árpijuk, akivel nem tudtunk mit kezdeni. Ez a két tényező ellenünk volt, így nem véletlen hogy a Kaposvár felülkerekedett. Túl korai még arról beszélni, hogy mi lesz a jövőben, de együtt szeretnénk tartani a keretet, vannak pozíciók ahol fixálnunk kell. Hogyha valaki augusztusban azt mondja, hogy bajnoki döntőt játszunk, és másodikok lehetünk, akkor felvállalom azt, hogy szimpatikus vesztes vagyok, jelen pillanatban azonban nagyon nehéz ezt megemészteni, de amikor az ember bajnoki döntőt játszik nyerni szeretne. – mondta a találkozó befejezése után a fehérváriak sikerkovácsa, Dávid Zoltán.