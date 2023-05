A csákváriak saját maguknak nehezítették meg az év zárását, ugyanis jelen állás szerint ők, a Szentlőrinc, valamint a Nyíregyháza állnak osztályozós helyen, bár az előttük álló Kazincbarcika, a Kozármisleny, és a Tiszakécske sincs biztonságban. Egyáltalán nem a saját kezükben van a sorsuk, ugyanis egy győri győzelemmel sem biztos, hogy elkerülik az osztályozós helyet – amennyiben az előttük álló három csapat is győz, akkor maradnak a 16. helyen. Más kérdés, hogy egy döntetlen is elég lehet ahhoz, hogy simán bent maradjanak, ám ehhez az is kell, hogy a Kozármisleny vereséggel zárjon, és a Szentlőrinc se szerezzen három pontot.

Szóval kizárólag a győzelem lehet az elsődleges opció a sárga-kék számára, bár tavasszal eddig csak kétszer örülhettek maradéktalanul a meccsek lefújása után. Nem számíthat a szakvezetés Alaxai Áronra, aki ötödik sárgája miatt kénytelen kihagyni a mérkőzést, így nagy valószínűséggel az utóbbi találkozókon centerként számításba vett Vaskó Tamás visszatér eredeti posztjára, a védelem tengelyébe.