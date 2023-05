A Magyar Kupában a Ferencvárost is kiejtő csapat ezzel öt ponttal előzte meg a tabellán a Hódmezővásárhelyi FC együttesét, vagyis matematikailag is behozhatatlan előnyre tett szert. Aztán, mint derült égből a villámcsapás jött a hír, hogy pontlevonás előtt állnak, mert az Újpest tartalékcsapata ellen pályára lépett egy játékos, aki öt sárga lapja miatt nem szerepelhetett volna a találkozón. A problémát a Balassagyarmat elleni meccs okozta, a csapat ugyanis visszalépett az NB III-as szezontól, így az eredménye törlődött, az iváncsaiak pedig azt hitték, így a mérkőzésen kapott sárga lapokat is törölték. Mivel azonban ez nem így történt, négy pontot bukott a listavezető, vagyis egyetlen pontra csökkent az előnye riválisával szemben.

- A Balassagyarmat elleni mérkőzést törölték, és azon egyik játékosunk kapott sárga lapot. Már megjött a határozat arról, hogy levonták négy pontot tőlünk. Mi próbáltuk megmagyarázni egy levélben, hogy egyáltalán nem így gondolnánk, és ez nemcsak a mi hibánk kizárólag. A balassagyarmati illetve a Makó elleni mérkőzésünk eredményeit törölték, ezeken a meccseken elvettek tőlünk négy pontot, valamint a gólszerzőktől is a góljaik számát, ennek ellenére viszont a sárga lapok megmaradtak. – tudtuk meg az Iváncsa KSE technikai vezetőjétől, Lestár Istvántól.

Az esetben volt még egy fordulat. Abban valóban hibázott a klub, hogy a Szolnok elleni mérkőzésen megkapta az ötödik lapját az ominózus játékos, és az Újpest II. elleni találkozót ki kellett volna hagynia. Igen, ám, de az MLSZ adatbankban és az MLSZ IFA rendszerben sem ez mutatkozott, hanem négy sárga lapot jelzett. Az IFA rendszerben nem történt meg az a jelzés, amikor felvezették a csapat összeállítását, hogy a játékosnak öt sárga lapja van. A tetejébe a Balassagyarmat elleni mérkőzésnek a teljes jegyzőkönyve törölve van az IFA-ból...

- Abban hibáztunk, hogy ezt nem vezettük papíralapon, azt mondták nekünk az MLSZ-ben, hogy legközelebb kockás lapra jegyezzük a sárga lapokat, és akkor nem lesz probléma. – tette hozzá Lestár.

Mindenesetre felettébb érdekes felvetés, függetlenül attól, hogy már a 21. században vagyunk - itt tartunk! Természetesen most már átírták, és öt sárga lapot mutat a játékosnak a rendszer, a korábbi állapot pedig fotón beküldték a szövetségbe, hogy ez alapján állították be a játékost a csapatba, de ez számukra nem volt megfelelő indok.

Más lapra tartozik, hogyan lehet figyelembe venni egy-egy csapatnál a sárga lapokat, amely összesen három, vagy négy mérkőzés játszott (Balassagyarmat, Makó).

Az Iváncsa KSE előjárói kiszámolták, hogy a balassagyarmati és a makói mérkőzés tokkal, vonóval összesen kétmillió forintjába került a klubnak, és mínusz négy pontjába. Elutaztak, étkeztek, a játékosoknak kifizették a győzelmi pénzt, most pedig jött a pontlevonás. Míg ellenlábasuk, a Hódmezővásárhely a zöld asztalnál szerzett három pontot Honvéd MFA II. ellen, mert a fővárosiak játékosai az utánpótlás válogatottban voltak érdekeltek, négyszer próbáltak az alföldiek számlára időpontot ajánlani a mérkőzés lejátszására, egyik sem felelt meg, az MLSZ erre odaadta nekik a három pontot ajándékba, igencsak nyílttá téve így a bajnokság hajráját.

Több kérdést is felvet az ügy. Egyrészt a visszalépő csapatok eredményei miért nem törlődnek teljesen, másrészt mennyire lehet támaszkodni ezek alapján az MLSZ adatbázisára? Azért arra kíváncsiak lennénk, hogy az NB I, illetve az NB II mezőnyében hány csapatnál vezetik kockás lapon a sárga lapokat? Elképzelhető, hogy egyre több helyen nyúlnak majd a fiók mélyére és a rég elfeledett módszer újra élni fog?

Abban azonban biztosak lehetünk, hogy a hétvégi, Hódmezővásárhely elleni rangadón felpaprikázott Iváncsa KSE lép majd pályára, és minden meg fog tenni az aranyérem megszerzésért, amelyet egyszer már a kezükben érezhettek