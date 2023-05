Mindkét fél gond nélkül elporolta riválisát az elődöntőben, söpréssel, 3-0-s összesítéssel jutott a fináléba. Az aranycsatát vitán felül a két legerősebb együttes vívja, a Fejér vármegyeiek a Körmendet győzték le, a regnáló bajnok Falco pedig a ZTE együttesét verte. Az első két meccs mindkét párharcban a jóval esélyesebb brigád könnyű győzelmét hozta, a koronázóvárosiak a harmadikat is magabiztosan húzták be, sorrendben 105-73, 90-66, végül 103-86 arányú sikert arattak. A vasiak viszont utoljára nagyon megszenvedtek a zalaiakkal, hosszabbítás után győztek 95-94-re (25-21, 18-18, 17-23, 24-22, 11-10), a válogatott hátvéd, Perl Zoltán a hosszabbítás utolsó másodpercében szerzett, bravúros duplájával. Perl a meccsen 23/9 ponttal jelentkezett, az amerikai magasember, Tiby 18/3, szerb, válogatott irányító, Stefan Pot 15/3, a horvát Boris Barac 12 pontot tett a közösbe, az is belefért, hogy a többi kulcsember tíz alatt maradjon, Cowells 8/6, Kovács 7/3, Keller Ákos 7/3 egységet termelt. Ezzel a szombathelyiek kiszenvedték a harmadik sikert, a fehérváriakhoz hasonlóan megkezdhették a felkészülést a döntőre.

A két együttes 2017 júniusában harcolt utoljára a fináléban, a fehérváriak 3-2-es összesítéssel diadalmaskodtak, az utolsó derbi 78-71-es (14-8, 25-16, 23-20, 16-27), hazai sikerrel zárult a Gáz utcában. Abban a szezonban minden összejött a Fehérvárnak, előzőleg a kupát is megnyerték Győrben, a Szolnok ellen, kosárban nem gazdag mérkőzésen, 59-58-ra. A vasiak elleni bajnoki aranycsata utolsó összecsapásán hatalmas volt a küzdelem, végig vezettek a vendéglátók. Ma már történelem, a meccs legjobb dobói a következők voltak: hazai oldalon Shepard 18, Mohammed 15, Edwards 13, Taylor 10, a vendégeknél Govens 20, Váradi 12, Zigeranovic 11, Medford 10 ponttal jelentkezett. A 2021-22-es idényben, tavaly májusban az elődöntőben találkoztak a felek, nem adta olcsón a bőrét az Alba, a nyugatiak végül 3-1-es összesítéssel kerültek a fináléba, az Alba Regia Sportcsarnokban, hosszabbítás után győztek, 100-98-ra. Perl Zoltán a dudaszó előtt dobott ziccert, ezzel nyertek a sárga-feketék, a fehérváriak pedig a bronzért harcoltak, a KTE ellen két meccsen letudták a helyosztót. A Falco elleni utolsó derbin az Alba gárdája Pongó -, Vojvoda 20/6, Lukács 6/3, Fakuade 18, Davis 21/9, csere: Stark 13/3, Smith 9/3, Szabó 7/3, Omenaka 4 összetételben szerepelt, a Falco együttese Váradi 14/3, Somogyi 9/6, Benke 10/3, Golomán 5/3, Keller 18/6, csere: Perl 24/3, Clark 12/9, Kovács -, Barac 5/3, Hawkins 3/3 összetételben lépett parkettre. A szombathelyiek két héttel később a bajnoki címet is megszerezték, a megyei rivális, Körmend 3-2-es legyűrésével, az utolsó találkozón, hazai pályán erődemonstrációt tartottak a megyeszékhely büszkeségei, 99-70-as sikerrel.

Azóta az Alba és a Falco is jócskán átalakult, a fiatal, válogatott irányító, Somogyi Ádám a koronázóvárosba szerződött, a bajnokot válogatottak sora hagyta el, Váradi Benedek és Golomán György Litvániába, Benke Szilárd Franciaországba igazolt, Barac kivételével a légiósokat is kicserélték. A változások ellenére gyorsan összeállt a 2022-23-as gárda, az alapszakaszt gond nélkül nyerték, a rájátszásban is magabiztosan lépkednek előre.

Falco a korábbi idényekhez hasonlóan, az idei szezonban is masszívan védekezik, fizikálisan az ellenfelek fölé nő. Ha a támadások esetleg nem alakultak a terveknek megfelelően, saját palánkjuk alatt rendre dominálnak, így a szoros meccsekből általában győztesen jöttek ki. Általában magas szerkezettel lépnek pályára, irányítójuk a szerb Pot is közel két méterre nőtt, bedobóik sem alacsonyak. A csapat elsőszámú sztárja a válogatott erőssége, a fehérvári csapatkapitányhoz, Vojvoda Dávidhoz hasonlóan mindig a kispadról érkező Perl Zoltán, aki az idei szezonban is gyakran a hátán cipeli a társakat. Az amerikai hátvéd, Cowels túl azon, hogy jól dob kintről, erős, fizikális kosaras, a két center, Tiby és Keller is mozgékony, kintről is képesek betalálni. A korábbi horvát válogatott Barac jól olvassa a játékot, remekül helyezkedik. A fiatalszabály miatt az első félidőt mindig a játéktéren tölti Kovács Benedek, az erőcsatár túl azon, hogy kiválóan védekezik, messziről is pontosan tüzel. Gyakran szóhoz jut a 4-es és 5-ös poszton is bevethető Marko Krivacevic és a 20 esztendős, korosztályos válogatott bedobó, Sövegjártó Ábel is. A Falcóra jellemző, hogy a hatékony védekezést követően gyorsan lendülnek támadásba, sok kosarat szereznek leindítás nyomán.

Az utóbbi években egyeduralkodónak számítanak, mindössze a 2019-2020-as idényt nem nyerték meg, az a pontvadászat a pandémia miatt márciusban, a 21. fordulót követően félbeszakadt, bajnokot nem hirdettek. A szakemberek szerint biztosan nyerte volt az aranyat a Falco, hiszen az alapszakaszban gyakorlatilag átszaladtak a riválisokon. Előzőleg, 2017-ben az Alba, 2018-ban a Szolnok nyert, azóta a szombathelyiek nem találtak legyőzőre. Nemrégiben a Magyar Kupát is megnyerték, a Tüskecsarnokban egyoldalú találkozón, 92-48-ra verték a Sopront. Az idei szezonban kétszer találkoztak a bajnokságban, a Falco hazai pályán könnyedén nyert december közepén, 90-77-re, az április elsején, Fejérben rendezett összecsapáson a fehérváriak visszavágtak, 97-91-re győztek, megérdemelten.

Nem számítanak esélytelennek a februári edzőcsere óta szárnyaló albások, akik a német Matthias Zollnert váltó Alejandro Zubillaga irányításával bajnokin nem szenvedtek vereséget, sőt, túlzottan szoros meccseket sem vívtak. Mindössze egyszer kaptak ki, a kupában, a negyeddöntőben, április 5-én a Falco gyűrte le őket hatalmas csatában, 79-75-re, az Aréna Savariában. A hazaiak mindössze az utolsó percben biztosították be győzelmüket.

A bajnoki finálé kapcsán a fehérváriak mellett szól a három hónapja tartó, nagyszerű menetelés, valamint az, hogy a mezőnysor rendkívül kreatív kosarasokkal rendelkezik. Vojvoda Dávid, Somogyi Ádám, Pongó Marcell és az amerikai Quenton DeCosey is képes egyedül eldönteni meccseket, különösebb gond nélkül alakítanak ki maguknak helyzetet, ezeket ráadásul döntően sikerrel fejezik be. Belül Ford, Philmore és Diong is felveszi a versenyt vasi posztriválisával, de ugyanez elmondható a mindig megbízható, veterán „Szösziről”, azaz Szabó Zsoltról is. A Falco kapcsán komoly veszteség az amerikai kulcsember, Zachary Brown kiválása, a Debrecen elleni, negyeddöntős ütközet során térdszalag-szakadást szenvedett, közel egyéves kihagyás vár rá. Persze, a bajnok nélküle is roppant erős, nyilván szeretnék megvédeni címüket, a Fehérvár pedig hat év elteltével ismét trónra lépne. Az elmúlt hetek remek játéka kapcsán erre meg is van minden esélyük.

A Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Arconic-Alba Fehérvár párharc valamennyi összecsapását közvetiti a televízió.

1. mérkőzés

05.17. 18:00, Szombathely (M4)

2. mérkőzés

05.20. 20:00, Székesfehérvár (M4+)

3. mérkőzés

05.23. 17:45, Szombathely (M4)

4. mérkőzés – ha szükséges (Székesfehérvár)

05.26. 18:15, (M4)

5. mérkőzés – ha szükséges (Szombathely)

05.28. 20:00, (M4+)