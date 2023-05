Miután a jóval esélytelenebbnek vélt Körmend pályahátrányból nyert az Olaj ellen az ötödik, szolnoki negyeddöntőn – az eredmény hatására az alföldiek menesztették szlovén vezetőedzőjüket, Gasper Potocnikot -, a fehérváriak számára kimondottan jól alakultak a dolgok. Ugyanis a vasiakkal szemben pályaelőnyről indíthatják az elődöntőt. Az alapszakaszban a Fejér vármegyeiek végeztek jóval előkelőbb helyen, ezért hazai közönség előtt vívhatják a párharc első meccsét, szerdán, 18 órakor, az Alba Regia Sportcsarnokban. A koronázóvárosiak gyorsan letudták a negyeddöntőt a Kecskeméti TE ellen, három meccsen, a körmendiek viszont nagyot harcoltak az olajosokkal, végül Chambers utolsó perces triplájával, hatalmas bravúrt végrehajtva győztek a Tiszaligetben, 87-85-re.

Az albások a 2022-23-as idényben kétszer találkoztak a nyugatiakkal, a negyedik fordulóban, október derekán a látogatók hiába irányították sokáig az összecsapást, a piros-feketék végül 86-83-ra nyertek. Pedig álomszerűen kezdtek a fehérváriak, az első negyedet 19-13-ra, a másodikat 24-14-re nyerték, azonban a szünet után mintha ki sem jöttünk volna az öltözőből, a harmadik etapot 25-16-ra, a zárót pedig 34-24-re nyerték a vendéglátók. A legjobbjuk az elképesztő teljesítményt nyújtó Michael Moore volt, 29/27 ponttal, kilenc triplával keserítette a kék-fehérek drukkereit, mindössze háromszor rontott távolról. Ferencz Csaba és a fehérvári évek után Körmendre szerződő enter, Omenaka Godwin egyaránt 14 egységet termelt, Chambers 12 pontot tett a közösbe. A vendégeknél Philmore 19/9, Pongó 15/9, Vojvoda 15/3, Ford 14/3 pontja kevésnek bizonyult.

Nem alakult jobban számukra a január végi, fehérvári összecsapás sem, a házigazdák 82-73 arányú vereséget szenvedtek. Pedig náluk ezúttal akadt kiemelkedő egyéni teljesítmény, Vojvoda 28/9 pontot jegyzett, a túloldalon a legeredményesebb Ferencz Csaba volt, aki 14/9 pontot gyűjtött, mégis gond nélkül nyertek a határszéliek, ugyanis a kezdő ötös minden tagja túldobta a tízet, Chambers 13/12, Mitchell 13/6, Durázi 12/6, Omenaka 12 pontot számlált. Ez viszont hazai oldalon csak DeCosey-nak (13/3) és Pongónak (13/9) sikerült, a többiek – főleg a légiósok - mélyen tudásuk alatt teljesítettek. Ez volt a harmadik vereség zsinórban, majd pár nappal később Kecskeméten is kikaptak, 88-77-re, következett az edzőcsere, a német Matthias Zollnert a spanyol Alejandro Zubillaga váltotta, aki csapatával azóta bajnokin nem szenvedett vereséget, tizenegy diadalt számlál zsinórban. A Gáz utcai drukkerek szívből remélik, jó szokását a folytatásban is megtartja tanítványaival. A klub vezetői ezúttal is kérik a meccsre kilátogatókat, öltöztessék fehérbe a létesítményt, tehát világos pólóban foglaljanak helyet a lelátón.

- Biztosan kőkemény párharc lesz, a pályaelőny ugyan nem dönt el mindent – ezt a Körmend legutóbb Szolnokon is bizonyította -, azonban kétség kívül mellettünk szól, előnyt jelenthet számunkra. A vasiak trénere, Kocsis Tamás erős, egységes együttest épített, nem véletlenül sikerült túljutniuk az Olaj gárdáján. Hatalmas küzdelemre számítok minden meccsen, természetesen bízom abban, hogy mi kerülünk ki győztesen, ott leszünk a döntőben – mondta a fehérváriak válogatott irányítója, Pongó Marcell.

Az elődöntő menetrendje:

Arconic-Alba Fehérvár (3.)–Egis Körmend (7.)

Május 3.

18.00: Fehérvár–Körmend

Május 6.

18.00: Körmend–Fehérvár

Május 9.

18.00: Fehérvár–Körmend

Május 12.

18.00: Körmend–Fehérvár (ha szükséges)

Május 14.

17.00: Fehérvár–Körmend (ha szükséges)