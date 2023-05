A találkozó kezdődobását Redjo Koci, a férfi röplabda Extraligában a MÁV Előre SC-Foxconn ezüstérmes csapatának kapitánya végezte el. Utána azonban több érdemleges fehérvári momentumot már nem nagyon láthattunk. Pedig nem így indult, az első két percben testvériesen megosztozott a gólokon Takó Viktória, illetve Kácsor Gréta, mindketten egyaránt kétszer voltak eredményesek. Majd nagyobb sebességi fokozatba kapcsolt a Loki és pillanatok alatt négygólos előnyt kovácsolt, 2-6. Nem is hagyta szó nélkül mindezt Józsa Krisztián, időt kért – ahogy mostanság minden egyes bajnoki elején, amikor pocsékul indul a találkozó a fehérvárak számára. Tamara Szmbatjan nem is tétovázott, rögtön a rövid pihenő után be is talált. Ahogy Töpfner Alexandra is, aki még az előző idényben 103 góljával az Alba házi gólkirálynője volt. A hajdúságiaknál láthatóan nagy kedvvel játszott Kácsor, akivel úgy tűnt, hogy nem is nagyon tudnak mit kezdeni a vendéglátók. Az időkérés nem tette meg a kellő hatást, úgyhogy Józsa négy perc múlva újra megpróbált hatni tanítványaira…Most Katarina Sztosics faragott ugyan a hátrányon, de elég meddő vállalkozásnak bizonyult a folytatás, mert erre nyomban két debreceni válasz érkezett, 4-11. Kísérletet tett az Alba védekezésének szigorítására, de túlságosan sokat nem számított, mert továbbra is dominált a DVSC, és a 20. perchez érve már egy híján tízzel mentek a piros-fehérek, 7-16. Mindent elmond, hogy a meccs első „valamire való” tapsát Tóth Nikolett kapta a 23. percben, miután kivédte Töpfner büntetőjét. A 27. percben lett először a különbség tíz közte Szabó Nina találatát követően, 11-21. A félidőt aztán Sulyok Réka üreskapus gólja zárta el, labdájára nem tudott odaérni a kispadról befutó Ann-Cathrin Giegerich.

A szünet után Töpfner nyitotta meg a gólok sorát, az Alba játékában pedig semmilyen mélyreható változás nem történt. Lassan szőtték a támadásaikat, alig jelentettek veszélyt a vendégek kapujára. A második játékrészben több int hat perc után érte el az első góljukat Boldizsár Bianka, 15-25. Majd Szmbatjan lódult meg, zsinórban kétszer vette be Catherine Gabriel hálóját. Azonban ez sem hozott jelentős változást, a DVSC tetszés szerint érte el találatait, és csupán az volt az egyetlen nyitott kérdés az összecsapás lefújása előtt tíz perccel, hogy mennyi teret enged ellenfelének a Loki? Némileg kisebb lett a szorítás, de addigra a fontosabb kérdések már régen eldőltek.

Az egyetlen igazán üdítő kivételt hazai részről a hosszú kihagyás után a két hétméteres erejéig pályára lépő Besszer Borbála jelentette.

- Az első félidőben abból a rengeteg kikényszerített hibából, amit elkövettünk a Debrecen nagyon komoly és megnyugtató előnyt szerzett igen korán. A támadójátékunkban voltak momentumaink, a védekezésünk pedig nem úgy működött, ahogy egy ilyen mérkőzésen kellene. Megérdemelt debreceni siker született. - értékelte a találkozót Józsa Krisztián a lefújás után.

Jegyzőkönyv:

Alba Fehérvár KC - DVSC Schaeffler 26-37 (14-21)

Székesfehérvár, 300 néző

Vezette: Fekete Tamás, Tóth Dávid.

Alba Fehérvár KC: Pijevic – Zrnic 5, Afentaler 3, Ohjama, Boldizsár 1, Utasi 1, Takó 3. Csere: Kubina, Tóth Nikolett (Kapusok), Szmbatjan 3, Sztosics 5, Dubán 2, Sulyok 1, Besszer 2 (2), Bojtos, Szabó E. Vezetőedző: Józsa Krisztián

DVSC Schaeffler: Gabriel – Töpfner 8 (2), Vámos P. 3, Bordás 3, Planéta 2, Kácsor 6, Petrus 2. Csere: Giegerich, Torda (Kapusok), Hámori 5, Füzi-Tóvizi 3, Szabó N. 3, Vámos M. 1, Panyi 1. Vezetőedző: Szilágyi Zoltán

Kiállítások: 4, ill. 8 perc

Hétméteresek: 2/2, ill. 3/2