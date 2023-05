A FEHA19 egésze alá bekerülő „Titánok-projekt” sajátossága, hogy a csapat nagy részét U21-es vagy annál fiatalabb játékosok alkotják. A fiatal gárda az Erste Ligában edződik évről évre, és bár minden szezonban akadnak nehéz időszakok, amikor sok vereség becsúszik, az idény második felére rendre összeállnak a fehérváriak és több bravúrt is el tudnak érni. Nem volt ez másképp az idei szezonban sem, a rájátszás-kvalifikációban a Debrecent búcsúztatta simán a FEHA19, majd a rájátszásban a BJA dolgát nehezítette meg a gárda. Az elmúlt két évben egyre jobban fejlődik a csapat, így nem véletlen, hogy a vezetőség meghosszabbította Anatoli Bogdanov vezetőedző szerződését.

– Több ajánlatom is volt más kluboktól, de a szívemre hallgattam! Hogy miért döntöttem így? Ez az egyesület lehetőséget adott nekem arra, hogy előre lépjek egyet a karrieremben, és egy profi ligában dolgozhatok. Nagyon hálás vagyok, mert az Akadémia gyakorlatilag minden eszközt biztosított a munkámhoz, a vezetők pedig a nehéz időkben is bizalmat szavaztak nekem. Számomra természetes, hogy ezek után hű maradtam és maradok a klubhoz. Abban is nagy szerencsém van, hogy Fehérváron nagyszerű emberek vesznek körül, nyugodtan kijelenthetem: élethosszig tartó barátságokat kötöttem a kollégáimmal. Végül, de nem utolsó sorban a feladatban rejlő kihívás is roppant vonzó számomra. Két éve dolgozom a csapattal és folyamatosan azt érzem, a helyes irányba haladunk. Azt a feladatot kaptam, hogy változtassam meg az Erste-csapat kultúráját. Még nem vagyunk 100%-ig ott, ahova terveztem eljutni, de sokkal közelebb vagyunk a klub céljainkhoz, mint amikor két évvel ezelőtt megérkeztem. Nem könnyű feladat junior csapattal versenyezni felnőtt profik ellen, de hatalmas öröm látni, hogy a játékosok nem adják fel, hanem kitartanak az álmaik mellett – nyilatkozta a klub honlapjának a finn mester.

Az Erste Ligás együttes alapvető célja az, hogy a fiatalok beleszokjanak a felnőtt mezőnyben, akik pedig olyan teljesítményt nyújtanak, azok pedig be tudjanak mutatkozni az ICEHL-ben a Hydro Fehérvár AV19 színeiben. Erre agyon jó példa az elmúlt évekből többek között Horváth Dominik, Horváth Milán, Dobmayer Dominik, Ambrus Csongor és Rétfalvi Kristóf.

– A csapatnál lesznek változások: néhány játékos távozik, van olyan köztük, aki befejezi a pályafutását. A légiósokkal kapcsolatban is felmerül kérdés – ki marad és ki halad tovább a karrierjében. Ezeken kívül pedig meg kell beszélnünk az ICEHL-csapattal a kétirányú szerződések kérdését. Nagyon bízom benne, hogy sikerül versenyképes, eltökélt, bátor, tehetségekkel teli csapatot kialakítanunk, olyat, amelyik se a kihívásoktól, se a kemény munkától nem fél! Az a célunk, hogy minden meccsünkön az identitásához ragaszkodó gárda legyünk.