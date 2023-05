Az Arconic-Alba Fehérvár játékosai úgy készültünk a bajnoki döntő utolsó, szombathelyi összecsapására, hogy ami nem sikerült az első és harmadik mérkőzésen idegenben, az ötödszörre összejön, idegenbeli győzelemmel teszik fel a koronát a 2022-23-as idényben mutatott teljesítményünkre. Azonban ezúttal sem tudtak diadalmaskodni az Aréna Savariában, a Falco Szombathely címet védett, ismét fellépett a képzeletbeli dobogó tetejére.

– Védekezésben nem kezdtük jól a mérkőzést, hiába dolgoztunk ezen, de nem szeretnék ezzel most túl sokat foglalkozni. Ellenfelünk minden évben szerepel a hazai bajnokság döntőben, ráadásul komoly nemzetközi tapasztalattal is rendelkezik. Megpróbáltunk visszakapaszkodni ellene, ám erőfeszítéseink nem voltak elegendőek, ezt el kell fogadnunk. Ha a dolgok jó oldalát nézzük, elégedett vagyok a szezonnal, csaknem 15 mérkőzést nyertünk sorozatban, az alapszakaszt és a rájátszást is beleértve, a döntőben pedig öt meccsre kényszerítettük a rendkívül erős Falcót. A következő idényben igyekszünk egyet lépni előre – mondta a koronázóvárosi kék-fehérek vezetőedzője, Alejandro Zubillaga:

A vasiak szlovén vezetőedzőjét, Milos Konakovot hosszasan éltették a drukkerek a lefújást követően. A szakvezető szerint megérdemelten szerezték meg ismét az aranyérmet.

– Az elmúlt két idényben kemény, fizikailag nehéz mérkőzéseket játszottunk az Alba ellen, nem volt ez másként ezúttal sem. Ebben a párharcban mindegyik meccs nagyon izgalmas volt, többnyire egy labdán múlt. Az idény elején mondtam a csapatomnak, nem akarok a végkifejleten gondolkodni, mert csaknem a nulláról kezdtük az építkezést. Hittünk magunkban és egymásban akkor is, amikor elkövettünk néhány hibát, sőt, de ez nem gyengített, hanem erősített bennünket. Nem volt egyszerű a helyzetünk a sérülések miatt, de a pályán ez nem mutatkozott meg. Nagyon boldog vagyok, az utolsó találkozón végig a topon voltunk fizikailag és mentálisan, megérdemeltük a győzelmet.