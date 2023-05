22 mérkőzésen öt győzelmet aratott a története első NB I-es szezonját teljesítő MOL Fehérvár FC női együttese, emellett három csatában szerzett pontot, s 14 alkalommal hagyták el a pályát vesztesen Gajdóczi Tibor lányai. A Vidi a 12 csapatos tabella kilencedik helyén zárt. 21 gólt lőttek, s 67-et kaptak a piros-kékek. A fehérvári együttes úgy maradt benn simán az élvonalban, hogy amatőr státuszú játékosokkal, főként rendkívül fiatal labdarúgókkal a soraiban vette fel a harcot azon csapatokkal, ahol szemmel látható fizetésért futballoznak a hölgyek.

- A szezon végére megnyugodtam, hiszen elértük a célunkat. Úgy gondolom, hogy sokat fejlődött a csapat, de egy kívülálló ezt jobban meg tudja ítélni, hiszen én nap mint nap látom, hogy mennyi munkát tesznek bele a lányok - kezdte értékelését a MOL Fehérvár FC női csapatának vezetőedzője, Gajdóczi Tibor. - Július elején kezdtük a felkészülést nagy kedvvel, de kicsit bizonytalanul, majd sokat jelentett az, ahogyan belementünk az első meccsbe. A Szekszárd elleni győzelem lendületet adott. Azonban mindig jött egy hármas-négyes széria, amikor nehezebb csapatok ellen játszottunk, s visszaestünk. Ilyenkor újra magunkra kellett találni. Ez sikerült, az Astra ellen idegenben szereztünk pontot. Le tudtuk győzni az Újpestet, majd sokat számított, hogy a tavaszi első fordulót még le tudtuk játszani november végén. Idegenben sikerült nyernünk a rivális Szekszárd WFC ellen. Nyugodtan tudtunk elmenni a szünetre. A téli felkészülésbe nagy lendülettel kezdtünk bele, hosszú volt a nyolc, kilenc, játék nélkül töltött hét. Nagy reményekkel kezdtük a tavaszt, de az első meccset elrontottuk. Lehetett volna picit szorosabb a DVSC elleni meccs (1-3 - a szerk.).

Gajdóczi Tibor szerint fejlődött a csapat

Forrás: Kricskovics Antal

Azonban ezután a Kelen SC ellen megmutatta tartását a csapat, hiszen emberhátrányból tudtunk nyerni, komoly fegyverténynek értékelem azt a 2-1-es sikert. Megint jött az ominózus vereség-sorozat, azonban ezt pozitívan értékelem, hiszen az ETO, Fradi, Puskás, Astra és MTK elleni meccseken 20-nál kevesebbet, csak 17 gólt kaptunk. Úgy jöttünk ki ebből az öt meccsből, hogy pontot szereztünk az MTK otthonában. Ősszel ezek a csapatok közel kétszer ennyi gólt rámoltak nekünk. Az MTK elleni döntetlen ugyan lendületet adott, a Szegeddel ikszeltünk, majd az Újpestet vertük idegenben, bár az a meccs nem úgy indult, ahogy szerettem volna. Belekényelmesedtek a lányok a helyzetbe, hogy akkorra már biztos bennmaradó volt a csapat.

A Haladás ellen szoros mérkőzésen, 1-0-s vereséggel zárta a bajnokságot a Vidi a MOL Aréna Sóstóban. A lányoknak maradandó élményt nyújtott, hogy több száz néző előtt, a stadionban szerepelhettek.

Farkas Gerda (balra) is betalált az NB I-ben

Forrás: Kricskovics Antal

- Nagyon nem lehet hiányérzetem, mert teljesítettük a célt, bennmaradtunk, s egy hellyel előrébb is végeztünk, mint terveztük. Amikor még nagy hévvel latolgattuk az esélyeket, úgy számoltunk, hogy három, de lehet, hogy négy csapatot is sikerül megelőzni. A közvetlen riválisokkal vívott meccsekre nagyon koncentráltunk, s egy kivételével jól is jöttünk ki a párharcokból. Büszke vagyok a csapatomra. Bárhova mentünk, mindenhol azt mondták az ellenfelek, hogy futballozunk, még ha nem is olyan magas szinten, mint több más csapat. Próbálunk játszani a magunk szintjén. Sok helyen kaptunk dicséretet. Az egész szezonra büszkék lehetünk. Vevők voltak a lányok a munkára - fogalmazott a tréner, akinek munkáját Kaszás Kornél edzőként, Poór András fitnesz edzőként, Hegedűs Ferenc kapusedzőként, Herczeg Bence pedig videoelemzőként segítette.

A fehérváriak legeredményesebb játékosa az Újpest ellen például triplázó Pécsi Dóra lett hét találattal. Szehofner Vivien hat, Földvári Fanni és Szabó Bernadett két-két gólt szerzett, Farkas Gerda, Kozma Réka, Simon Franciska, valamint Székely Zsuzsanna egyszer voltak eredményesek a bajnokságban.

Pécsi Dóra (balra) és Szehofner Vivien a Vidi erősségei

Forrás: Kricskovics Antal

Már zajlik a jövő évi keret kialakítása, kérdés, mennyire tudják egyben tartani a hölgykoszorút, és tudnak-e igazolni.

- Kimondva, kimondatlanul az a célunk, hogy a következő idényben egy, vagy két helyet előrébb lépjünk. Nagyobb léptékben gondolkodni nem lenne reális a jelenlegi helyzetben - vélekedett Gajdóczi Tibor. - Egy vagy két játékosomat hívják más csapatok. Remélem, hogy előbb-utóbb piacképessé válnak a lányok, mert az azt jelentené, hogy jól dolgozunk és jó játékosokat nevelünk. De most egyben szeretnénk tartani a keretet, s mindenképpen erősíteni szeretnénk néhány poszton.