A két csapat az elmúlt években általában valamilyen fináléban találkozott egymással, ezúttal azonban már az eldöntőben összefutottak egymással. A pályaelőny az UVSE-t segíti a párharcban végig, de a Dunaújváros nem feltett kézzel érkezett a fővárosba. A gólcsapok megnyitására majdnem négy percet kellett várni, az első találatot Aubéli Tekla jegyezte, Garda gyorsan egyenlített büntetőből. Aztán Rybanska révén megint a hazaiak szerezték meg a vezetést, de még a negyed vége előtt Mahieu egyenlített, 2-2. A második nyolc percben is az UVSE diktálta a tempót, a lila-fehérek két góllal is meg tudtak lépni, 5-3. Szerencsére tudott váltani a Dunaújváros, Garda és Dobi emberelőnyből találtak be, így ismét utolérte ellenfelét a Fejér megyei gárda.

A nagyszünetet követően Faragó két gyors góllal ismét előnyhöz juttatta a fővárosiakat, 7-5, de aztán Garda büntetőből szépített. Tapadt ellenfelére a DFVE, az utolsó negyedre 8-7-es állással fordultak a felek. Ebben a szakaszban is az UVSE egy lépéssel Mihók Attila együttese előtt járt, de másfél perccel a vége előtt Garda emberelőnyben beköszönt, 10-10. A büntetődobások során a hetedik körig ment el a két csapat, az utolsó végrehajtó is a Dunaújváros csapatkapitánya volt, így az elődöntő első mérkőzését megnyerte a Fejér megyei alakulat ezzel elvéve az UVSE pályaelőnyét.

– Az UVSE ellen csak így lehet nyerni... Ezt az összecsapást gyakorlatilag kétszer is elvesztettük, mégis sikerült megnyerni. Az ilyen mérkőzéseken mindig az utolsó hiba dönt – értékelt röviden a szövetség honlapjának Mihók Attila.

UVSE – Dunaújvárosi FVE 10-10 (2-2, 3-3, 3-2, 2-3) - ötméteresekkel 3-4

Gólszerzők: Faragó 2, Peresztegi-Nagy 2, Hajdú 2, Aubéli, Mácsai E., Szücs, Rybanksa, ill. Garda 5, Dobi 2, Szabó N. 2, Mahieu.

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc állása: 1-0, a Dunaújváros javára.