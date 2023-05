Az Országalmánál került sor a közös fotóra, előbb a csapat és a stáb tagjai álltak oda, aztán csatlakoztak a családtagok, legvégül a szurkolók. A kompánia a polgármesteri hivatalba vonult, előbb a kis tanácsteremben a város első embere, valamint Mészáros Attila, sportot is felügyelő alpolgármester köszöntötte a játékosokat.

-Szívből gratulálok az elért eredményhez, nagyszerű idény volt, hatalmasat küzdött az együttes – kezdte Cser-Palkovics András. - Az utolsó három hónapban kiváló eredményeket értetek el, tizennégy meccset nyertetek zsinórban. Ez egy fantasztikus, nem csak sikeres, hanem szerethető csapat, a mi szemünkben ti vagytok a bajnokok. Alejandro Zubillaga szakvezető nehéz helyzetben vette át a gárdát, amiből ütőképes együttest faragott. Most következhet a megérdemelt pihenés, a fehérvári drukkerek természetesen remélik, hogy a csapat magja együtt marad, a korábbi években megszokott sorminta pedig jövőre sem változik. Tavaly bronzérmes lett az Alba, idén ezüstérmes, jövő talán a legfényesebb színű medál következik.

A klubelnök, Balássi Imre megköszönte az önkormányzat támogatását, jelezte, a város nélkül ezt az eredményt nem érhették volna el.

-Vidéki településen a város által biztosított összegek nélkül minőségi élsport nem képzelhető el. Nehéz szezonon vagyunk túl, nagyon sok problémával küzdöttünk, minden kollégámnak, munkatársamnak köszönöm, amit az egyesületért tett. A szakmai stáb nehéz helyzetben vette át a brigádot, aztán elvitte a döntőig, ami hatalmas bravúr – közölte Balássi, majd egy ezüstérmet adott át a polgármesternek. Utóbbi mosolyogva jegyezte meg, általános derültséget keltve: „Köszönöm, de hozzá kell tennem, én a kosárlabdához kicsi vagyok…”

Balássi Imre klubelnök (jobbra) átadja az ezüstérmet a város polgármesterének

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

A rendezvény a díszteremben folytatódott, telt ház előtt, nagyon sok drukker ünnepelte a Falco mögött második helyen végző kosárlabdázókat. Cser-Palkovics András immár nagyobb plénum előtt folytatta.

-Nagy öröm, hogy ennyien itt vagytok, a csapat köszöntésén. A drukkerek is mindent megtettek az idényben, végig kitartottak a fiúk mellett. A bajnokság hajrájában a klub és az önkormányzat által indított buszok gyorsan megteltek, sokan elkísértétek idegenbe is a fiúkat. A pihenés után következik a felkészülés, a csapat indul a BL-selejtezőben, reményeink szerint be is jut a Bajnokok Ligájába. A város ehhez igyekszik biztosítani a feltételeket. Úgy gondolom, van jövője ennek a gárdának, mindenkinek azt mondom – akinek az egyesület kínál új szerződést –, érdemes itt maradni.

A kosarasok ügyvezetője, Simon Balázs hozzátette, a szimpatizánsok nélkül a csapat nem jutott volna ilyen messzire, jó volt érezni a drukkerek szeretetét.

-Az igazi feladatok most kezdődnek, hogy a következő idényre is ütőképes, talán az eddiginél is jobb csapatot állítsunk össze, amely a nemzetközi porondon is sikerrel veszi az akadályokat. A csapatkapitány, Vojvoda Dávid újabb kép évre aláírt, jól haladnak a tárgyalások Pongó Marcellel és Somogyi Ádámmal is, reményeink szerint ők is nálunk folytatják, fontos láncszemei a csapatnak. Kérem a drukkereket, a BL-selejtezőn is legyetek ott velünk, mellettünk.

A válogatott bedobó, Vojvoda Dávid elmondta, ha a szezon előtt valaki azt mondja neki, hogy az alakulat a második helyen zár, szó nélkül aláírta volna.

-Öt meccsre kényszerítettük az utóbbi négy év legjobb magyar csapatát, a Falcót, természetesen végig bíztunk magunkban. Azonban el kell ismernem, a szombathelyiek az ötödik mérkőzésen jobbak voltak nálunk, teljesen megérdemelten győztek. Fontos volt, hogy februárban Alejandro Zubillaga kezébe került a karmesteri pálca, megtalálta velünk a hangot, remek két és fél hónap következett. Előzőleg komoly hullámvölgybe kerültünk, szükséges volt az edzőváltás. Döntőt elveszíteni soha nem jó, de örülünk az ezüstnek, amiért megdolgoztunk. Jövőre megint az aranyért fogunk küzdeni, nagyon remélem, egy esztendő múlva ismét ennyien leszünk a városházán és az győzelmet ünnepeljük. Ezúttal Perl Zoli volt a döntő faktor, nagyon jól játszott mindegyik mérkőzésen, vele volt jobb a Szombathely, remek teljesítményének köszönhetően húzták be a győzelmet.

Telt ház előtt köszöntötték a fehérvári kosarasokat a díszteremben

Fotó: Nagy Norbert / FMH

A hosszasan ünnepelt vezetőedző, Alejandro Zubillaga megjegyezte, kiváló idényen vannak túl, de reméli, ez még csak egy nagyon hosszú és sikeres út kezdete.

-Nagyon köszönöm a felénk irányuló szeretetet, főleg a rájátszásban. A városban nem tudtunk úgy végigsétálni a családommal – de ugyanezt tapasztalták a játékosok is -, hogy ne állítottak volna meg drukkerek, mindenki biztosított a támogatásáról. Én mindig győzni szeretnék, amikor átvettem a csapatot, még az is kérdéses volt, hogy egyáltalán bejutunk a rájátszásba, aztán nagy menetelésbe kezdtünk. Jó munkát végeztünk. Mindenkinek előre kell lépni, nekem edzőként, a kosarasoknak játékban, így lehetünk együtt sikeresek a későbbiekben.

Aztán következtek a kérdések, a város polgármesterét arról faggatták, várható-e előrelépés, bővítés a Gáz utcai csarnokban, mert a létesítmény jelenleg nem alkalmas BL-meccsek lejátszására.

-A hokisok új otthona, az Alba Aréna építése jól halad, ha így is marad, december 28-án átadásra kerül, utána néhány hónap elmegy az engedélyeztetéssel, szakhatósági eljárásokkal, a multifunkciós csarnok természetesen átalakítható, azaz alkalmas lesz kosaras összecsapások lebonyolítására. Kosármeccseken a befogadóképesség 8200, azt nem lesz könnyű megtölteni, ha az Arconic-Alba is helyet kap a létesítményben. Jó lenne, ha az együttes eljutna erre a szinte. A Gáz utcában rövidesen fejlesztések kezdődnek, a BL-re alkalmassá kell tenni a csarnokot. Elsősorban energiahatékonyság tekintetében kell előrelépnünk az Alba Regia Sportcsarnokban.

Az elnök, Balássi Imre is hozzáfűzött néhány mondatot. „A csarnokunk a jelenlegi műszaki állapotában nem alkalmas Bajnokok Ligája-meccsek rendezésére, de azzá lehet tenni. A tévékamerák elhelyezésében, a beléptetőrendszeren változtatnunk kell, valamint el kell indítanunk az internetes jegyértékesítést, ezeket meg fogjuk oldani. Az energiahatékonyság fontos, az elektromos áram drága, napelemes rendszert építünk, igyekszünk leválni az országos szolgáltató hálózatáról. Fontos, hogy a város most kosárlabda lázban ég, ezt szeretnénk fenntartani ezentúl is. Amikor vége lett a döntőnek, kaptam olyan üzenetet, hogy ne csüggedjünk, mert nagy dolog, hogy nekünk van az országban a legjobb csapatunk. Én azt mondom, nekünk van a legjobb csapatunk. Ez az ezüst számunkra arannyal ér fel.

Az egész szezonban jól teljesítő, a finálé meccsein különösen magabiztos, válogatott irányító, Pongó Marcell elmondta, a Falco a nagyobb tapasztalatának köszönhetően nyerte meg a döntőt.

-Nekünk ez volt az első aranycsatánk, nekik a sokadik, természetesen úgy mentünk oda, hogy szeretnénk. Remélem, ha jövőre is odakerülünk, megoldjuk a feladatot.