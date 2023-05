Ikarus-Maroshegy – Bicske II. 2–1 (0–1)

Székesfehérvár, 90 néző

Vezette: Závotka Csongor

Ikarus-Maroshegy: Matócza – Békefi, Horváth Zs., Kókány, Menyhárt - Varga Z. (Kiss D.), Szontagh, Drexler, Gimes (Patkós Á.) - Falusy, Farkas D. Vezetőedző: Szarka Martin

Bicske II.: Rigó M. – Pekowski, Vicz (Bélik), Dencinger, Varga L. - Németh J., Csóh (Nagy M.), Oláh, Hirman - Csiba, Nyúl (Szigeti). Vezetőedző: Oláh Dániel

Gól: Horváth Zs. (61.), Drexler (69.), ill. Oláh (26.)

Jók: Matócza, Szontagh, Drexler, Kókány illetve Varga, Nyúl, Pekowski

Az első negyedórában két komolyabb helyzetet dolgozott ki a hazai csapat, de ezek a lehetőségek gólt nem hoztak. A 20. perctől a jó erőkből álló Bicske csapata ragadta magához a kezdeményezést, amely Oláh Dániel révén gólt is lőtt egy szép támadás végén, 0-1. A szünetig a Bicske dominált, két komolyabb helyzetet el is puskáztak. A második félidőre lelkesebb és támadóbb Ikarus lépett pályára. A 61. percben Horváth Zsolt szerencsés lövése talált utat a vendégek hálójába, 1-1. A vendéglátók támadásban maradtak, többször próbálkoztak egy támadáson belül kapura lövéssel, és a 69. percben Drexler Lóránt ki is használta lehetőségét, 2-1. A hátralévő 20 perc izgalmas játékot hozott, helyzetek mindkét oldalon akadtak, de már több találat nem született.

Tudósított: Mezővári Balázs

Tóvill-Kápolnásnyék – Csór Truck-Trailer 4–1 (0–0)

Kápolnásnyék, 150 néző

Vezette: Góbi Soma Gábor.

Tóvill-Kápolnásnyék: Palásthy – Kharboutli Noor (Molnár G.), Őz, Lipóth, Varga József - Pigler (Peng), Varga D., Kiss Á. (Nagy E.), Zsigmond L. - Csörge, Czottner Á. Vezetőedző: Höltzl Richárd

Csór Truck-Trailer: Molnár B. – Csapcsár, Kásler Barnabás, Flavio, Tolnai M. – Bognár M., Szemenyei, Báles Zs., Bogdány - Harangozó, Ács. Vezetőedző: Pécsi László

Gól: Czottner Á. (50.), Pigler (63.), Zsigmond L. (64.), Lipóth (87.), ill. Ács (79.)

Jók: Varga D., Lipóth, Őz, Zsigmond L., ill. Flavio

Az első félidőben a hazaiak nagy labdabirtoklási fölényt alakítottak ki a Csórral szemben, azonban ez nem párosult góllal, három helyzetüket is sikerrel hárította Molnár Bence. A második félidő ott kezdődött, ahol az első befejeződött, a Nyék támadott, a Csór pedig védekezett. A fölény az 50. percben érett góllá, Czottner Ádám csúsztatott a kapuba, 1-0. Majd a 63. percben Pigler Boldizsár értékesítette helyzetét a kapufa segítségével, 2-0. Egy perccel később ismét zörrent a csóri háló, Lipóth András átadását Zsigmond Levente továbbította a kapuba, 3-0. Ezt követően egy vendég támadás után Czottner Á. kezén pattant meg a labda a 16-oson belül. A büntetőt Ács Krisztián magabiztosan értékesítette, 3-1. A 87. percben Zsigmond Levente viszonozta a gólpasszát Lipóthnak, aki a visszagurított labdát belsővel a kapu jobb oldalába bombázta, 4-1.

Tudósított: Sziládi István

Sárosd – Martonvásár 4–3 (1–0)

Székesfehérvár, 50 néző

Vezette: Wittner József.

Sárosd: Rigó Á. – Hallósi (Susa), Gráczer M., Pribék, Vida (Dvéri II. Zs.) - Lakakisz, Reicheld, Schnierer (Kálmán), Buza - Kökény, Szekeres (Szabó N.). Megbízott edző: Lendvai Tamás

Martonvásár: Farkas Cs. – Pully, Szél, Dezső (Pintér O.), Busák - Jordáki M., Jordáki N. (Kádár), Gábor, Varga L. - Szántó, Patkós K. Vezetőedző: Kriston Attila

Gól: Buza (7.), Gráczer M. (48.), Reicheld (80.), Lakakisz (86.), ill. Szél (60.) Patkós K. (76.), Jordáki M. (84.)

Jók: Gráczer M., Pribék, Lakakisz, ill. Szél, Patkós K.

A sárosdi csapat jobban indította a találkozót, előbb Kökény Dorián beadását Vida Tamás pattintotta a kapu fölé. Majd a 7. percben Kökény remek meglátására Pribék Patrik kapott jó labdát, beadására Buza Balázs érkezett jó ütemben és Farkas Csaba mellett lőtt a kapuba, 1-0. A vendégek is veszélyezettek ezután, de Szántó Ferenc szabadrúgását követően lest intett az asszisztens. Ezután Schnierer Joel beadása ívelt a kapu elé, de Lakakisz Nikolaosz kapu mellé fejelte a labdát. A 48. percben Pribék beadását ellenfél kezezése miatt 11-esnek ítélte Wittner József játékvezető. Pribék el is végezte a büntetőt, de Farkas Cs. ezt hárította, viszont a kipattanóra Gráczer Máté jól érkezett és a hosszú sarokba gurított, 2-0. A szünet után felzárkóztak a martonvásáriak. Előbb a 60. percben Szél László került helyzetbe és Rigó Ádám mellett gurította a hosszúba a labdát, 2-1. A 76. percben a vendégeknek is büntetőt ítélt a játékvezető, amelyet Patkós Kevin értékesített, 2-2. A 80. percben Lakakisz beadására Reicheld Alex érkezett jól, de Farkas alapvonalon kívülre ütötte a lőtt labdát, ezt követően Pribéket indították, aki átpasszolt Reicheldnek, ő pedig Farkas Cs. mellett a hálóba lőtt, 3-2. A 84. percben érkezett a Marton válasza, Jordáki Milán törte át magát a védőkön, és 18 méterről a hálóba tekerte a labdát, 3-3. A 86. percben Buza beadását Lakakisz gurította higgadtan Farkas Cs mellett a kapuba, megszerezve ezzel csapatának a győztes gólt, 4-3.

Tudósított: Németh Réka

Tordas R-Kord – MÁV Előre FC Főnix 1–0 (0–0)

Tordas, 80 néző

Vezette: Tóth Szabolcs.

Tordas R-Kord: Cseresnyés – Danis, Tolnai P., Balogh B. (Deli Zs.), Horváth B. (Spinner) - Csizmarik, Jancsó (Berki), Dely D., Kovács Á. (Somogyi T.) - Cservenka, Ilyés. Vezetőedző: Horváth Sándor

MÁV Előre FC Főnix: Barsch – Kónya, Adorján, Király B., Krán - Zoboki Á. (Rubos Baranabás), Rubos Bence (Lengyel), Pápai (Kertész), Jófejű (Borombós) - Andróczi (Jungwirth), Balogh L. Vezetőedző: Pavlik József

Gól: Spinner (86.)

Jók: Cseresznyés, Cservenka, Dely, ill. Barsch

Jó idő, jól előkészített pálya fogadta a csapatokat. A vendégcsapat kezdeményezően lépett fel, míg a Tordas jól zárta a területeket, gyakorlatilag helyzet nélkül mezőny játékkal telt az első félidő. A második játékrészt jól kezdte a hazai csapat Jancsó Buda nagy helyzetben Barsch Gáborba rúgta a labdát a kipattanót pedig Ilyés Róbert bombázta fölé. Majd a Főnix FC-nek Tóth Szabolcs játékvezető 11-est ítélt, Balogh László állt a labda mögé, ám Cseresznyés Alex bravúrral védett. A 86. percben Spinner Szabolcs elé került a labda, aki ziccerben nem hibázott, és megszerezte a hazaiak győztes gólját, 1-0.

Tudósított: Farkas Zsolt

Lajoskomárom – Mányi TK 6–1 (3–1)

Lajoskomárom, 100 néző

Vezette: Szűcs László.

Lajoskomárom: Barabás (Deák) – Orosz, Csörgei, Victor (Fuzik), Vadászi (Németh Á.) - Gergye, Dudar E., Kövecses, Pákozdi - Klein (Vései), Rózsás (Labossa). Vezetőedző: Dopuda Igor

Mányi TK: Ténai – Csata, Vass, Bukovecz, Peinlich, Molnár Á. - Zettisch, Juhász I. Levente, Lakatos - Tóth T. (Juhász II. Levente), Palkovics. Megbízott edző: Pintér Zoltán

Gól: Victor (13., 15., 70.), Csörgei (55., 85.), Klein (27.), ill. Lakatos (21.)

Jók: Klein, Dudar E., Csörgei, Victor, ill. Peinlich, Lakatos

A Fejér Vármegyei Kupa döntőjére készülő Lajoskomárom együttese nem teketóriázott, és remek játékkal győzte le az ezer sebből vérző mányiakat.

Bodajk SE – Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő 0–1 (0–1)

Bodajk, 100 néző

Vezette: Domak Ádám.

Bodajk: Nagy M. – Kocsis D., Molnár R., Rozembaum R., Kis (Molnár A.) – Katóka R., Joó, Molnár M. (Kaufmann), Arany S. - Ambrus (Kurcz), Farkas K. (Deme). Vezetőedző: Kocsis Jenő

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő: Sopronyi – Molnár S. (Tóth B.), Paget, Szabó B., Radács (Bezerédi) - Balogh Á. (Balogh Benedek), Tóth T., Szellák, Mód - Gere (Kocsy), Koronczi. Vezetőedző: Balogh Zsolt

Gól: Tóth T. (5.)

Jók: Kocsis D., Joó, ill. Molnár S., Tóth T., Mód

Az első perctől kezdve látszódott, hogy a hazai csapat ezúttal a biztos védekezést helyezi előtérbe és a kontrákra építve próbál eredményes lenni. A bajnokcsapat kezdettől fogva többet birtokolta a labdát, irányította a játékot. Ennek ellenére a bodajki védelem hathatós támogatása kellett a vezető gól megszerzéséhez. Az 5. percben egy előre vágott labdába Molnár Richárd rosszul tette bele a lábát, ami a kapufára perdült, a lepattanót Tóth Tibor az üres kapuba vágta, 0-1. Innentől kezdve megnyugodtak a vendégek és tartották a labdát. A második félidő az első igazi hazai helyzettel kezdődött, Joó Gergő nagy bedobása után Ambrus Hunor előzte meg a kapust, de fejese fölé szállt. Tovább próbálkozott a Bodajk, a 65. percben egy gyorsan elvégzett szabadrúgás Ambrust találta ziccerben, de mellé lőtt. A 90. és 91. percben is egyenlíthetett volna hazai csapat, mindkétszer Kocsis Dominik 7 méterről lőhetett volna gólt, de kimaradtak a ziccerek. Nem kell szégyenkeznie a Bodajk SE-nek, ha ilyen teljesítményt nyújtott volna a csapat, mint a mai mérkőzés során, sokkal előrébb állhatna a tabellán.

Tudósított: Kovács Zoltán

Korábban játszották:

Enying – Ercsi Kinizsi 1–2 (0–0)

Enying, 100 néző

Vezette: Szabó Dániel.

Enying: Kovács Z. (Elek) – Dudar K., Kalló, Mohai, Gyárfás-Tóth (Halász) - Nyikos, Csepregi, Vass, Németh Sz. (Horváth Cs.) Blaski (Kizlinger), Varga P. (Keszler). Vezetőedző: Molnár Ferenc

Ercsi Kinizsi: Andrejev – Tóth K., Juhász B., Buzás, Lak (Réthy) - Kondreska, Hujber, Hodula M., Petrás - Orza, Csányi (Váradi). Vezetőedző: Lieber Károly

Gól: Keszler (78.), ill. Hodula M. (54.), Lak (74.)

Kiállítva: Nyikos (61.), ill. Orza (61.).

Jók: Csepregi, Kalló, Dudar K., ill. Buzás, Lak, Kondreska

Az első fél óra viszonylag eseménytelenül zajlott, pedig az iramra nem lehetett panasz. Mind a hazai, mind a vendég támadások alkalmával csak kevés hiányzott a befejezéseknél. A legnagyobb helyzet Csepregi Imre előtt adódott. Ziccerénél a hátráló kapus Andrejev Illés nagyszerű reflexszel hárított.

A második félidő elején megélénkült a játék, és ezzel együtt megszaporodtak az Ercsi támadásai. Az 54. percben egy szöglet után hárított nagyot Kovács Zoltán de a labda az érkező Hodula Máté elé került, aki nem hibázta el az ajtó-ablak helyzetet, és kilőtte a hosszú sarkot, 0-1. A 61. percben egy ütközés után elszabadultak az indulatok a pályán. A dulakodást követően Szabó Dániel játékvezető piros lapot mutatott fel Orza Ionut Andreinek és Nyikos Martinnak. A 74. percben növelte előnyét az Ercsi, Csányi Dávid vezethette a labdát szabadon a bal oldalon, majd egészen az alapvolnalról passzolt vissza a jól helyezkedő Lak Imrének, aki az üres kapuba gurított, 0-2. Nem adta fel a hazai gárda. A 78. percben Csepregi szerzett labdát az Ercsi térfélen, egyedül vezethette azt Andrejev kapujára. A támadó önzetlenül tálalt az érkező Keszler Máté elé, aki simán belőtte az Enying szépítő találatát, 1-2. A gól után mindent beleadott a hazai csapat, de nem sikerült az egyenlítés, sőt az Ercsi a hajrában végleg el is dönthette volna a mérkőzést, de a cserekapus, Elek Botond nagyot hárított Csányi ziccerénél.

Közepes színvonalú találkozón a vendégek akarata érvényesült jobban - természetesen a 3 pont bezsebelésével ők lehettek az elégedettebbek.

Tudósított: Mohai Norbert

Szabadnapos: Sárbogárd

A góllövőlista állása:

1. Gere Zoltán (Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő) 27 gól

2. Tóth Tibor (mindkettő Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő) 23 gól

3. Mayer Dávid (Sárbogárd) 19 gól