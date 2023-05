Az új sprintformátumól sokat vártak a szabályalkotók, hozzá kell tenni, az alapvető funkcióját, miszerint többször legyenek az autók téthelyzetben a pályán, ezt hozta. A normál és a sprintkvalifikációt is Charles Leclerc nyerte meg a Red Bull párosa előtt, így a vérmesebb Ferrari rajongók már a vörösök feltámadását kezdték vizionálni. A szombati sprintfutamon aztán Leclerc nem tudta tartani Perezt, de ez a menet nem is kettejük párharcáról marad emlékezetes, hanem Verstappen és Russell manővereiről. A brit pilóta belső íven többször is kissé kiszorította a hollandot, akinek az autója meg is sérült. A világbajnoki címvédő nyomdafestéke nem éppen tűrő jelzőkkel kérte számon kollégáját a leintés után.

A vasárnapi futamon hasonló forgatókönyv valósult meg, csak ezúttal mindkét Red Bull bedarálta Leclert, aki ezt követően Alonso előtt behozta a Ferrarit a harmadik helyre. A két csapattárs az élen nem bírt egymással, a mexikói ezen a hétvégén leheletnyivel gyorsabb is volt Verstappennél, így a világbajnoki pontverseny is kicsit nyitottabbá vált. Ami a folytatást illeti, hétvégén következik a Miami Nagydíj. A Ferrari fellángolása biztató lehet, de a versenytempóban még mindig messze vannak az olaszok a bikáktól, de az erősorrend második pozíciójáért nagy harc várható a Mercedes, az Aston Martin és a Ferrari között.