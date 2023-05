A Vidi egy fontos lépést már megtett a múlt héten a Zalaegerszeg ellen, hogy a kiváló körülmények között működő klubot ne érje el a kiesés szégyene. Mivel a Mezőkövesd megverte a Honvédot, így a fehérváriak jelenleg lépéselőnyben vannak, a saját kezükben van a sorsuk.

– Nagyon fontos győzelem volt a Zalaegerszeg elleni. Ahogy mondtam a Puskás Akadémia elleni mérkőzés után, hogy két győzelem, és a jó Isten segítsége kell a bennmaradáshoz, ebből az egyik siker meglett, és a segítség is jött, most már a saját kezünkben van a sorsunk. A ZTE ellen mindenki átérezte azt, hogy mennyire fontos az az összecsapás, és az az utolsó utáni lehetőségünk arra, hogy kivívjuk a bennmaradást. A hazai közönség is sokat segített – mondta Kovács Dániel a klub honlapjának.

Ami a legfontosabb tény a Vidi jelenlegi helyzetében, hogy a csapat a vonal felett áll a forduló előtt. Ahhoz azonban, hogy ez így is maradjon, pontot, vagy még inkább pontokat kell szerezni szombat este a Fáy utcában. Ez esetben nem függnek a fehérváriak attól, hogy a Budapest Honvéd mit játszik a Puskás Akadémiával.

– A kötelező házi feladatot, a Vasas elleni találkozót be kell húzni, akkor letudhatjuk ezt a rossz szezont, és magunk mögött hagyhatjuk végre. Kicsit becsapós lehet a szombati mérkőzés, sokan könnyűnek gondolják, nem lesz ez olyan egyszerű. Mindenki szinte elkönyvelte nekünk a három pontot, de fontos megjegyezni, a Vasas felszabadultan játszhat már. Nehéz lesz a szombati összecsapás, lehet próbálgatnak már olyan játékosokat, akik eddig kevesebbet játszottak, bennük lehet extra motiváció is. Nagyjából ismerjük a keretet, sok rutinos játékossal rendelkeznek. Mutattak azonban olyan játékot ebben az idényben, hogy óva intenék bárkit a Vasas lekezeléséről. A csapatban mindenki átérzi a helyzet súlyát, fontos lesz az utolsó meccsünk is, mondhatni kulcsfontosságú.

A játékosok próbálnak törleszteni a szurkolók felé, a vendégbelépőket a keret állja, a Vidi szurkolóinak szánt szektorok meg is telnek. Aki pedig nem tud felutazni a fővárosban, őket a klub várja közös meccsnézésre a Mol Aréna Sóstó Fresh Corner Lounge részébe az ingyenes eseményre.