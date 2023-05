- Meglepődött, amikor megtudta, hogy díjazott lett, mi volt az első reakciója?

Tényleg alaposan meglepődtem és arra gondoltam, hogy ez biztos összefüggésben van azzal hogy a férfi csapat bajnoki döntőt játszik, és ezen keresztül valamelyest igazolódik a korábbi évek munkája. 43 éve kezdtem el röplabdázni, vezetőként 30 éve tevékenykedem a sportágban. Ez a díj ennek az egész évnek az megkoronázása számomra.

- Másfél hónapja töltötte be az 54. életévét – felfogható ez a díj akár egy megkésett születésnapi ajándéknak is?

Igen abszolút hozzá lehet kötni, és talán nem véletlenül esik igen jól ez a cím!

- Az már csak hab volt a tortán múlt vasárnap, hogy a méltán megérdemelt díj mellé volt tanítványai, kedvenc csapata a MÁV Előre a bajnoki döntő harmadik meccsén legyőzte a Kaposvárt, hogy élte meg ezt a csatát – főleg a sportág avatott szakértőjeként?

Nagyon sokat dolgozom együtt a konditeremben Dávid Zoltán vezetőedzővel, valamint Fehér Iván erőnléti edzővel. Természetesen rendszeresen beszélgetünk, és mindegyik vereség után úgy ültünk le, nem lehet, hogy három nullával hazaküldjenek bennünket. Rengeteg munkát végzett a csapat, és láttuk azt hogy nem játszotta ki magát teljesen. Leonardo Doda három pontot ütött az előző mérkőzésen, is tudtuk azt, hogy előbb-utóbb eredményes lesz, és ahogy Kazincbarcikán a negyedik mérkőzésen a csapat megmutatta, hogy benne van a győzelem. Csak egyet kellett nyerni, hogy higgyék el van keresnivalójuk, és ez hétfőn megtörtént. Pesti Marcell sérülése után sokan temették a csapatot, de mi azt mondtuk, hogy ez egy jel, hogy azok akik kevesebb lehetőséget kaptak - Bibók Balázs, Szabó Vilmos - hogy éljenek vele. Ez most jól sült el... A hit és az akarat diadala volt ez a siker!

- Kanyarodjunk egy kicsit vissza, úgy negyven évet, mi döntött annak idején abban, hogy röplabda mellett tette le a voksát?

Borbély István tanár úrnak köszönhetem azt, hogy röplabdázó lettem. Előbb úsztam és öttusáztam a Volánnál két évet. A fizikai alapokat ott szereztem meg, nem véletlenül mondom mindig azt gyerekeknek ezzel - úszás és futás - kellene kezdeni. Amikor hatodikos lettem az Ybl Általános Iskolában Borbély tanár úr a betonos focipályán közölte velünk, ezen túl röplabdázni fogunk. Akinek kedve volt hozzá csatlakozhatott, és bennem ekkor gyújtotta meg a lángot és azóta elválaszthatatlan vagyok a sportágtól. A szó szoros értelmében belém ültette a röplabda szeretetét!

- Hány évet játszott aktívan, viszonylag korán búcsút mondott a játéknak, és átnyergelt a vonal másik oldalára, edző lett?

Nagyon sokáig feladóként cserejátékos voltam diákkoromban egészen 20-22 éves koromig, és amikor 1992-ben újra indultunk Borbély István irányításával onnantól már 2007-ig játszottam. 18 évesen Simon Csabával együtt edzőként már odavett maga mellé a tanár úr, maradtam meg edzőnek mai napig is. Első számú feladatom, hogy megszerettessem a gyerekekkel a röplabdát, a 13-15 éveseket tanítom jelenleg is, és azt tartom a legfontosabbnak, hogy jó emberek legyenek és szeressék a sportágat. Aztán, ha megtanulnak röplabdázni mellettem annak még jobban örülök! A mostani csapatból Eke Péter, Takács Milán, és Szentesi Bálint is a játékosom volt korábban.

- Hosszú éveken keresztül adta a tanácsokat, majd beült az irodába, 2017 nyarán átvette a patinás MÁV Előre SC irányítását, ez akkoriban merész vállalkozásnak tűnt, hogy emlékszik vissza ezekre az évekre?

Akkor Halmai Csaba barátommal döntöttünk így, ő ajánlotta, hogy legyek én az elnök, de ketten közösen végeztük a feladatokat a klub élén. Az volt a célunk, hogy életben tartsuk MÁV Előrét és próbáljunk meg támogatót hozni. Ez úgy érzem sikerült, ma már stabil alapokon áll az egyesület. Amíg tudtam segítettem, Tálos Péter érkezésével átadtam a marsallbotot, én hívtam ide, mert mindig azt mondtam, hogyha jön egy „Coca Cola" szponzor, akkor lesz itt Extraliga. igaz nem a Coca Cola jött, hanem a Foxconn, de ők szívvel-lélekkel dolgoznak a klubért. Látták, hogy milyen munka folyik itt, milyen a bázisunk, amelyet lehet tovább fejleszteni.

- Mi az, amire szívesen gondol vissza az utóbbi évekből?

A röplabdában való közreműködés tölti be az életemet, Fésűs Irénnel való közös munkánk, amikor ő is nagyon sok bajnokcsapatot csinált és szépen felhozta őket az NB I-be, ezekre mind jó szívvel emlékszem. Természetesen a férfi csapat NB I-be való feljutása sem maradhat ki a sorból, ez annak idején nagyon komoly fegyvertény volt, valamint az utánpótlás döntők, amelyekre minden évben eljutunk, erre nagyon büszke vagyok. Nemcsak sok gyerekünk van, hanem ez minőséggel is párosul!