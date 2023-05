Az albások múlt szerdán, 18 pontos előnyről kaptak ki Vasban, szombaton pedig 22 pontos hátrányból diadalmaskodtak hazai pályán, elképesztően izgalmas találkozón. Győzelmi reményekkel utaztak kedden este ismét a nyugati határszélre, volt is esélyük a sikerre. Végig fej-fej mellett haladtak az együttesek, a látogatók az első negyedet egy, másodikat három ponttal nyerték, ebből következően félidőben négy ponttal vezettek. A házigazdák ezúttal nem engedték kiénekelni a sajtot a szájukból, mint a hétvégén, a Gáz utcában. A végjátékban döntésre a dolgot, 84-78 arányú győzelmet arattak az Aréna Savariában. Pénteken este a koronázóvárosban randevúznak a felek, a harcok az egyik fél harmadik sikeréig tartanak.

- Jár a gratuláció a szombathelyieknek. Igazi döntős csata volt, amíg a Falcónak gondjai voltak a magas posztokon, mérkőzésben voltunk, amikor próbáltuk gyorsítani a játékot, elkezdtünk rohanni, sajnos hibákat vétettünk. Az utolsó negyedben nyugodtabban kellett volna kosárlabdáznunk, elemezzük majd a hibáinkat. Nagyszerű atmoszférát teremtettek a hazai szurkolók, a mi drukkereinknek is köszönöm a támogatást. Bízom abban, hogy vasárnap visszajövünk Szombathelyre és nyerünk, miénk lesz az aranyérem – értékelte a keddi összecsapást az Alba vezetőedzője, Alejandro Zubillaga.

Milos Konakov, a Falco szlovén szakvezetője érthetően jobb hangulatban volt, mint a szombati összecsapást követően.

- Az Albával az elmúlt két szezonban mindig parázs, jó meccseket játszottunk. Az alapszakaszban, tavaly az elődöntőben, valamint most a döntő is méltó csata. Az első félidőben jól játszottunk, bár volt több buta eladott labdánk, amikből az Alba üres triplákat dobhatott, ráadásul értékesítette is azokat. A második félidőre tudtunk változtatni, sőt védekezésben még agresszívebbek voltunk és okosan tudtunk támadni. A végén az utolsó 2-3 perc számunkra jól alakult, egylabdás meccs kerekedett belőle. Ilyenkor, vagy ők, vagy mi szereztünk pontot, de egy ilyen fizikális 40 perc után nem várható el, hogy minden támadás kosárral végződjön. Hatalmas köszönet a szurkolóknak, akik az utolsó öt percben, amikor már csak öten maradtunk, belehajszoltak bennünket a győzelembe. Hatalmas élmény ilyen hangulatban játszani. Büszke vagyok a játékosaimra, akik kifogás nélkül, fáradtságot nem ismerve küzdöttek a győzelemért. Vezetünk 2-1-re a párharcban, most van két napunk felkészülni a pénteki összecsapásra. Nagy mérkőzés lesz, egy győzelemre vagyunk a bajnoki címtől, amit mondhatunk közelinek, de távolinak is, mindenki tudja, hogy nagyon hosszú út áll még előttünk. Felkészülünk, megígérem, hogy készen fogunk állni az újabb győzelemre.

Kovács Benedek, a szombathelyiek fiatalja ezúttal 5/3 ponttal jelentkezett.

- Nagyon fontos volt, hogy három napunk volt, hogy felkészüljünk az Alba védekezéséből. Ez a szív diadala volt, mert meccs közben Stefan Pot sérülése és Boris Barac kipontozódása miatt megfogyatkoztunk. Viszont most sem fogok elmenni, anélkül, hogy kiemeljem a szurkolóinkat. Fantasztikusak voltak ezúttal is, a vendégek büntetőinél fütyültek, elképesztő hangulatot varázsoltak. Végig ott voltak mögöttünk és az utolsó percekben is, amikor már fogyott az energia, igazi hatodik emberként voltak velünk, és adtak erőt, ahhoz, hogy az utolsó támadó lepattanóért is menjünk. Élmény ebben a hangulatban játszani. Most kicsit pihenünk, majd készülünk a fehérvári, negyedik meccsre, ahol a célunk a bajnoki arany megszerzése.

Pongó Marcell, az Arconic-Alba irányítója ezúttal nagyszerűen játszott, a mezőny legjobbja volt, 18/12 ponttal, de ez is kevés volt a diadalhoz.

- Gratulálok a Falcónak a győzelemhez, nagyon szoros, a végletekig kiélezett mérkőzés volt, amit ezúttal ők húztak be. Meg kell tanulnunk lezárni ezeket a meccseket, és megtartani az előnyt, amit előzőleg megszereztünk. Jó lehetőségek ezek a meccsek, hogy fejlődjünk és tanuljunk a hibáinkból. Egy ilyen szoros összecsapáson nyolc, kihagyott büntető sokba kerül, ezt a bőrünkön érezhettük. Pénteken jön a negyedik meccs, hazai pályán, ki kell javítani a hibáinkat. Mindent megteszünk, hogy vasárnap újra visszatérjünk Vas vármegyébe.