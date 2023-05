Magyarország – Dánia 1-3 (0-1, 0-1, 1-1)

Tampere, V.: Bloski (kanadai), MacFarlane (amerikai) – Hautamaki (finn), Mackey (kanadai)

Magyarország: Bálizs – Stipsicz, Fejes, Sebők, Hári, Galló – Szabó B. (1), Pozsgai, Erdély, Bartalis (1), Sofron 1 – Kiss R., Horváth M., Nagy G., Papp, Terbócs – Hadobás, Garát, Csányi, Nagy K., Vincze. Szövetségi kapitány: Kevin Constantine.

Dánia: Dichow – M. Lauridsen, Lassen (1), N.Jenssen (2), Russell (1), Ehlers 2 – A. Jensen, Koch, Storm (1), Poulsen 1, Boedker – O. Lauridsen, M. Jensen, Andersen, Moelgaard, Aagaard – Krogsgaard, Scheel, Olesen, Wejse, Bau. Szövetségi kapitány: Heinz Ehlers.

Kiállítások: 12, ill. 8 perc.

Kapura lövések: 17-44.

A mieink közül Sebők Balázsnak hazai pálya volt teljesen, hiszen a Tampere színeiben játszott ebben az évadban, de a több száz magyar szurkoló egyénként is hatalmas erőt sugárzott a csarnokban. Nem sokáig teketoriáztak a dánok, alig tíz másodperc után Ehlers kínálta meg Bálizst, majd Boedker is letesztelte, de állta a sarat a magyar kapus. Nyomtak a dánok erőteljesen, a mieink pontatlanok voltak a korong kihozataloknál. Az első magyar lövés Papp Kristóf nevéhez fűződött a negyedik minutumban. A dánok elcserélték magukat, így nyolc perc elteltével emberelőnybe került Kevin Constantine alakulata, elég jól benntartotta a pakkot a dán harmadba a magyar együttes, de komoly védenivalója Dichownak. Később Galló kiállítása miatt Dánia jöhetett öt a négy ellen, Olesen hatalmas lehetőségénél Bálizs földön túli bravúrt bemutatva átért a túloldalra. Kis idő elteltével Bartalis ülhetett ki két percre, nagyon nyomtak a dánok, és ezúttal már kihasználták a fórt, Ehlers jó helyezkedéssel közelről volt eredményes, 0-1.

17-2-es kapura lövési arány az első húsz perc után nem volt túl biztató, hát még az a tény, hogy a második játékrészt emberhátrányban kezdte meg Magyarország. Átvészelte ezt az időszakot a piros-fehér-zöld gárda, Bálizs bravúrjainak hála. Három perc sem telt el, és a magyarok is támadhattak öt a négy ellen, Stipsicz távoliját védte Dichow. Kicsit összeszedettebb volt a mieink játéka, a dánok kevésbé tudta fickándozni, a Constantine-alakulat próbált többet lőni. Egy újabb magyar fór következett, Lassan nem bírt magával Gallóval szemben. Jó játékot mutattunk be előnybe, de mindig egy passzal talán többet csináltak Háriék, de így is egy kapuvas összejött, centiken múlott az egyenlítés. A mieink lendületét egy újabb emberhátrány törte meg, a fórt pedig belőtte Dánia, Ehlers kinézte a hosszú alsót, 0-2. Öt az öt ellen próbálkoztunk, Sofron került helyzetbe öt perccel a vége előtt, de Dichow kesztyűs szélével kitolta az alsó sarokból a korongot. Majd Nagy Krisztián léphetett ki, ütközött a messze a kimozduló dán kapussal, kissé érthetetlenül a magyar csatárt kiküldték két percre a bírók.. Szerencsére Bálizs megint a helyén volt a hátrány alatt, így maradt a kétgólos különbség.

Négy a négy ellen folytatódott a játék a záró játékrész elején, ez jobban feküdt a gyorsabb Dániának, majd Ehlers lépett ki ziccerben, a támadó azonban nem tudott túljárni a magyar kapus eszén. Kicsit kiegyenlítettebb lett a játék, és ahogy több terület jutott a mieinknek, jött is a magyar gól. Formás akcióban Szabó tálalt a kapu előtt érkező Sofron elé, aki közelről, a pakkot felemelve nem hibázott, 1-2. Majdnem gyorsan jött a válasz, Aagaard maradt egyedül, de Bálizs ismét mentette a szituációt. Feljebb kapcsolt Dánia, de még a magyarok sem fulladtak ki, sajnos Sebők és Stipsicz összjátéka nem hozta meg az egyenlítést. Hihetetlen, de a harmad derekán teljesen beszorultak a dánok, de egy kontrából belőtték a harmadikat, Poulen lőtte ki a bal alsót, 1-3. Hat perccel a vége előtt emberelőnybe került Magyarország, de nem sikerült közelebb zárkózni. A végén a kapust is levitte Kevin Constantine, de maradt a 3-1. A magyar válogatott nagyot küzdött, a harmadik harmadban jól játszva csak megnehezíteni tudta Dánia dolgát. Folytatás vasárnap magyar idő szerint 11.20-kor USA ellen.