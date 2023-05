Eltérő célokért küzd a két együttes, hiszen a PAFC jelenleg az NB I. tabelláján az ötödik pozíciót foglalja el, Hornyák Zsolt gárdája harcban van a dobogóért, a harmadik Pakssal szemben mindössze három pont a hátrány. A ZTE hullámzó tavaszon van túl, a közelmúltban edzőváltásán átesett együttes szerdán megnyerte a Magyar Kupát, a zalaiak hosszabbításban gyűrték le a Budafokot. A kupamenetelés mellett azonban az OTP Bank Ligában egyre hátrébb csúsztak a kék-fehérek, mindössze öt pontra vannak a kiesőzónától. A vasárnap 15 órakor kezdődő összecsapás tehát mindkét alakulatnak fontos. A Puskás szereplésében nagy szerepe lehet Brandon Ormonde-Ottewillnek, aki eddig 16 alkalommal kezdett már, a bal oldalon szereplő hátvéd több gólpasszt is kiosztott már.

– A Zalaegerszeg ellen mindig nehéz meccseket játszunk, ez most sem lesz másképp, be kell gyűjtenünk a három pontot a ZTE otthonában. Az egész együttesnek száz százalékot kell nyújtania vasárnap, mindenki tisztában van vele, milyen fontos összecsapás vár ránk. – mondta a klub honlapjának a 27 éves játékos. – Örülök, hogy a Puskás Akadémiában játszhatok, a vezetőedzőnek hála nagyon sok lehetőséget kaptam az idei szezonban és nagyon jól éreztem magam eddig a pályán. A hátralévő mérkőzéseken is szeretnék szóhoz jutni, és a csapattal együtt elérni a céljainkat. Remélem, sikerül megszereznünk a harmadik helyet a bajnokságban. Igyekszem minden edzésen kihozni magamból a legtöbbet, aztán már csak a szakmai stábon múlik, hogy mikor kapok lehetőséget. Az Arsenal utánpótlásában nevelkedtem, azt kell, hogy mondjam, a Puskás Akadémiánál tapasztalt körülmények sok mindenben hasonlítanak ahhoz, amit Angliában láttam.