A mieink azzal a céllal utaztak ki az angers-i tornára, hogy szeretnének benn maradni, a keretben két játékos is ott volt a FEHA19 kötelékéből, Németh Zalán és Prókai Mátyás is a stáb rendelkezésére állt. Svasznek Bence együttese nem kezdte jól a világbajnokságot, Kazahsztán 3-0-ra nyert Magyarország ellen. A második körben sikerült javítani, a franciákat 2-0-ra sikerült legyőzni, ezen az összecsapáson Németh betalált.

A harmadik fordulóban egy igazán kiélezett találkozót játszottak a magyarok az ukránokkal, 40 perc után 2-1-re vezetettünk. A harmadik harmad elején aztán Ukrajna kettős fórban egyenlített. Később a mieink is támadhattak előnyben, de nem sikerült a vezetést újra megszerezni, így jöhetett a hosszabbítás. Az ötperces ráadás sem hozott gólt, a büntetők döntöttek a bónuszpontról, ebben a műfajban pedig Svasznek Bence alakulata bizonyult jobbnak. Prókai egy gólpasszal zárt.

Japán ellen a negyedik körben a tét a biztos bennmaradás volt, ennek szellemében egy gyors gólváltással kezdődött el a találkozó, először Franyó talált be, majd a túloldalon Okubo volt eredményes. Az 1-1-es első harmadot követően a másodikban csak egy gól született, azt pedig a magyar válogatott szerezte, Mihalik mattolta a japánokat. Az utolsó játékrészt is jól kezdte Magyarország, már 4-1-re is vezettek Némethék. Innen Japán bár szépített, de felállni már nem tudott, a magyar U18-as válogatott sikerével bennmaradt a divízió 1/A-ban.

A záró fordulóban az éremért lépett jégre a magyar gárda a dánok ellen, de ebben a találkozóban sok köszönet nem volt, ugyanis Dánia magabiztosan, 7-0-ra nyert, így a mieink a negyedik helyen zártak Franciaországban.

A Svasznek Bence együttese így is szép sikert ért el, ezzel pedig példát is mutattak a felnőtteknek, akik nemsokára megkezdik szereplésüket a finnországi elit-világbajnokságon. Kevin Constantine gárdájától is bravúr lenne a bennmaradás az A-csoportban, a feladat nehéz, de nem lehetetlen.